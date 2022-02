Ukraine-Krise: Habeck überschreitet Kanzler-Linie - und warnt zugleich vor „Krieg“

Robert Habeck am Freitag bei seinem Besuch in Warschau.

Kreml kritisiert Scholz

„Extrem brenzlig“ nennt Vizekanzler Robert Habeck die Lage in der Ukraine - und überschreitet rhetorische Grenzmarken Olaf Scholz‘. Der Blick wandert nun auch gen Ostukraine.

Die Lage im Ukraine-Konflikt ist angespannt - allen internationalen Vermittlungsversuchen zum Trotz.

Russland kritisiert nun auch Deutschland offen. Derweil geht Vizekanzler Robert Habeck verbal in die Offensive, auch in Sachen Nord Stream 2.

Der Blick richtet sich auch in die Ostukraine: Dort erheben prorussische Separatisten Vorwürfe gegen die Ukraine - und warnen demonstrativ vor einem höchst heiklen Szenario.

Moskau/Berlin - Noch immer ist keine Lösung der Ukraine-Krise in Sicht - und zunehmend gerät nun auch wieder Deutschland in den internationalen Fokus. Nach den Marathon-Gesprächen im Normandie-Format* am Donnerstag in Berlin übte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow Kritik an der Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD).

Der Ampel-Koalition blüht unterdessen auch eine neue interne Debatte. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne*) ging am Freitag in Sachen Nord Stream 2 einmal mehr über die verbalen roten Linien Scholz‘ hinaus. Er warnte am Freitag auch vor einem „Krieg“. Dasselbe Wort nutzten nun auch die Separatisten in der Ostukraine - als Vorwurf an die ukrainische Regierung.

Ukraine-Krise: Kreml kritisiert nun Scholz - Habeck bringt ganz offen Nord Stream 2 ins Spiel

Die Gespräche in Berlin unter deutsch-französischer Vermittlung hatten am Donnerstag keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Russland hatte gelobt, dass Deutschland und Frankreich den Friedensplan unterstützten. Moskau kritisierte aber, dass Berlin und Paris keinen Druck zur Erfüllung der Punkte auf Kiew ausübten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, er sei nicht einverstanden mit dem Abkommen. Russland betont dagegen, dass die Ukraine den Friedensplan unterschrieben habe und auch die Vereinten Nationen ihn mit einer Resolution unterstützt hätten.

Habeck kündigte unterdessen an, der Ukraine-Konflikt werde Einfluss auf die laufende Genehmigung von Nord Stream 2 haben. Die Genehmigung werde streng nach europäischem Recht erfolgen, sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei einem Besuch in Warschau. „Und auf der anderen Seite wird die geopolitische Beurteilung immer auch einen Einfluss haben auf die Genehmigung von Nord Stream 2.“ Sollte sich die geopolitische Lage zuspitzen, werde dies nicht ohne Konsequenzen für die Pipeline bleiben.

Habeck betonte, er rechne fest mit harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland, sollte die Regierung in Moskau den Ukraine-Konflikt eskalieren lassen. „Wir reden hier von Krieg in Europa.“ Dahinter müsse anderes zurückstehen, etwa wirtschaftliche Interessen. Habeck sprach von einer „extrem brenzligen Situation“. Es müsse diplomatisch alles unternommen werden, um die Lage zu entschärfen. Die Äußerungen des Grünen sind für die Ampel-Koalition durchaus brisant - Scholz hatte zuletzt immer wieder vermieden, Nord Stream 2 als Sanktionsmasse zu nennen. Selbst nach einer deutlichen Äußerung von US-Präsident Joe Biden* blieb er bei einem Besuch in Washington eine klare Positionierung schuldig.

Auch mit seiner eher scharfen Einschätzung der Lage als „Kriegs“-gefährlich liegt Habeck eher auf US-Kurs. Biden hatte am Freitag indirekt gar vor einem „Weltkrieg“ gewarnt. Nahe der ukrainischen Grenze läuft in Belarus derzeit ein russisches Militärmanöver riesigen Ausmaßes.

Ukraine-Konflikt: Separatisten warnen vor „Krieg“ durch Ukraine - Putin hat bereits gewarnt

Der Fokus liegt also gerade im Westen auf der Sorge vor einer russischen Invasion in der Ukraine. Unterdessen ist die Lage aber auch in der Ostukraine angespannt. In den von prorussischen Separatisten kontrollierten Regionen befürchten die Führungen in den Großstädten Luhansk und Donezk nach eigenen Angaben, dass ukrainische Regierungentruppen sich die Gebiete mit militärischer Gewalt zurückholen könnten. „Es ist offensichtlich, die Ukraine bereitet sich auf einen Krieg vor“, sagte der Anführer der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Denis Puschilin, am Freitag in einer Pressekonferenz.

Die USA und andere Länder würden Waffen und Munition an die Ukraine liefern. „Wir sehen einige vernünftigere Länder, die keine Waffen liefern wollen, doch sie werden dazu gedrängt“, sagte Puschilin. Deutschland liefert keine Waffen. Russland hatte deutlich gemacht im Fall eines Angriffs von ukrainischer Seite einzuschreiten.

Nach UN-Schätzungen kamen bisher mehr als 14.000 Menschen in dem Konflikt ums Leben*, den Statistiken zufolge die meisten im Separatistengebiet. Puschilin sagte, in den Regionen Luhansk und Donezk lebten inzwischen 700.000 russische Staatsbürger. Seit 2019 hatten Hunderttausende Menschen der Region nach einem Erlass von Kremlchef Wladimir Putin in einem erleichterten Verfahren russische Pässe erhalten.