Ukraine-Krise: Scholz trifft Putin – „Bereit für ernsthaften Dialog“

Von: Bettina Menzel

Teilen

Am 14. Februar traf der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Einen Tag später trifft er Putin in Moskau. © Irina Yakovleva / ITAR-TASS / Imago

Am Dienstag trifft Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Erreicht er eine diplomatische Lösung in der Ukraine-Krise?

Berlin/Moskau - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) trifft am Dienstag (15. Februar) den russischen Präsidenten Wladimir Putin* erstmals persönlich. Sein Antrittsbesuch kommt zu einem Zeitpunkt höchster Anspannung zwischen Russland und Deutschland. Im Gespräch zwischen den beiden Staatsmännern geht es um die Ukraine-Krise – und damit um nichts Geringeres als den Frieden in Europa.

Scholz will in Moskau für Deeskalation in der Ukraine-Krise werben

Die Bundesregierung hält die aktuelle Situation in der Ukraine-Krise für extrem gefährlich. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach vor seiner Abreise nach Moskau von einer „sehr, sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa“. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bezeichnete die Lage kürzlich als den „gefährlichsten Moment für die europäische Sicherheit seit Ende des Kalten Krieges“. Beim Treffen von Scholz und Putin steht demnach viel auf dem Spiel. Das Vier-Augen-Gespräch ist für mehrere Stunden angesetzt, im Anschluss soll eine Pressekonferenz folgen.

Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinem Besuch in Moskau für eine Deeskalation in der Ukraine-Krise werben. Den Aufmarsch von Zehntausenden russischen Soldaten entlang der ukrainischen Grenze bezeichnete er auf einer Pressekonferenz in Kiew am Montag als „nicht nachvollziehbar“. Er warnte Russland vor einer Invasion in die Ukraine und kündigte in einem solchen Falle „schwerwiegende Folgen“ an. Der US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche klargestellt, dass ein Angriff auf die Ukraine das Aus für die Ostseepipeline Nord Stream 2 bedeuten würde. Olaf Scholz hatte bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten den Begriff „Nord Stream 2“ nicht namentlich erwähnt.

Das ist die Doppelstrategie des Kanzlers bei seinem Besuch in Moskau

Am Montag (14. Februar) hatte sich Olaf Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew getroffen und seine Solidarität mit der Ukraine bekundet. Diesen Rückhalt unterstrich Scholz auch mit Finanzhilfen an die Ukraine. Konkret geht es um die beschleunigte Auszahlung von 150 Millionen Euro aus einem laufenden Kredit sowie um einen neuen Kredit in Höhe von 150 Millionen Euro. Deutschland sei der größte finanzielle Unterstützer der Ukraine und das werde es auch bleiben, so der Bundeskanzler. Das Nein zu Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine bleibt jedoch. Scholz verwies beim Treffen am Montag hierzu auf die deutsche Gesetzgebung zu Waffenexporten in Krisengebiete. Allerdings wird geprüft, ob die Bundeswehr militärische Ausrüstung wie Nachtsichtgeräte, Ortungsapparate oder Minenräumgeräte an die Ukraine liefern kann.

Gleichzeitig stellte der Bundeskanzler klar, offen für einen Dialog mit Russland zu sein: „Wir sind bereit für einen ernsthaften Dialog mit Russland über Fragen europäischer Sicherheit“, so Scholz am Montag. Die Bundesregierung unterstütze die Vorschläge, die Russland von der Nato und den USA unterbreitet worden seien. Nun müsse Moskau darauf antworten. Scholz rief Russland auf, „die bestehenden Dialogangebote auch zu nutzen“. Scholz fährt damit eine Doppelstrategie aus Deeskalation einerseits und der Ankündigung von harten Sanktionen im Falle eines russischen Einmarschs in die Ukraine andererseits. (afp/dpa/bm)