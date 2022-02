Ukraine-Krise: Lukaschenko droht dem Westen und macht Ärmelkanal-Andeutung – „Man sollte uns nicht anfassen“

Von: Astrid Theil, Bedrettin Bölükbasi

Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hat eine Kriegsgefahr in Europa ausgeschlossen, da sich der Westen über die militärische Stärke Russlands bewusst sei. © Maxim Guchek/POOL BelTa/AP/dpa

Deutschland steht weiterhin für seine zurückhaltende Position im Ukraine-Konflikt in der Kritik. Putin verlegt derweil weitere Truppen nach Belarus. Der News-Ticker.

Deutschlands Haltung in der Ukraine-Krise* wird international und national kritisiert. (siehe Erstmeldung 5. Februar, 10.00 Uhr)

Derweil verlegt Wladimir Putin* Kampfjets an die polnische Grenze (siehe Update vom 5. Februar, 11:00 Uhr) während nun auch die ersten US-Truppen in Polen* gelandet sind. (siehe Update vom 5. Februar, 12.30 Uhr)

Indes drohte Russland der EU mit Gegensanktionen. (siehe Update vom 5. Februar, 17.20 Uhr)

Update vom 5. Februar, 21.15 Uhr: Russlands Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, gab an, die russische Botschaft in Washington werde „bis zum letzten Diplomaten“ ihre Arbeit weiterführen und sich für die Normalisierung bilateraler Relationen zwischen Moskau und Washington einsetzen.

„Wir werden hier bis zum letzten Diplomaten weiterarbeiten und alles dafür tun, nationale Interessen Russlands zu verteidigen, während wir auch versuchen, russisch-amerikanische Beziehungen zu normalisieren“, betonte Antonow laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Von schlechten Beziehungen zwischen Russland und den USA werde jeder Schäden davontragen, so der russische Diplomat.

Ukraine-Krise: Lukaschenko droht dem Westen und macht Ärmelkanal-Andeutung – „Man sollte uns nicht anfassen“

Update vom 5. Februar, 21.05 Uhr: Bei den Spannungen zwischen Russland und dem Westen über die Ukraine behauptete der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko, der Westen sei sich inzwischen bewusst über die militärische Stärke der „Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit“ (OVKS), weshalb es nicht zum Krieg kommen werde. Bei der Organisation handelt es sich um ein von Russland angeführtes internationales Militärbündnis, zu welchem in erster Linie zentralasiatische Länder auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gehören. Auch Belarus ist Teil des Bündnisses.

„Wenn sie (westliche Länder) sich darauf vorbereiten, hier und dort Truppen zu stationieren werden wir schon am Ärmelkanal sein“, warnte Lukaschenko laut der russischen Nachrichtenagentur Tass. Zwar denke er nicht, dass es zu einem Krieg kommen werde, allerdings werde er „maximal drei oder vier Tage“ dauern, sollte es dazu kommen. „Man sollte uns besser nicht anfassen“, drohte der belarussische Machthaber.

Update vom 5. Februar, 20.20 Uhr: Angesichts des russischen Militäraufmarsches an der ukrainischen Grenze und einer möglichen Invasion durch Moskau versorgt die USA Kiew weiterhin mit Ausrüstung für die ukrainische Armee. Ein weiteres, achtes Flugzeug mit 86 Tonnen Munition an Bord ist in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen, wie Verteidigungsminister Resnikow auf Twitter verkündete. Seit dem 22. Januar habe die USA insgesamt 650 Tonnen Munition geliefert, so der Minister.

Update vom 5. Februar, 17.20 Uhr: Der ständige Vertreter Russlands bei der EU, Wladimir Tschischow, drohte der Europäischen Union mit Gegensanktionen, falls die von der EU angedrohten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollten. Russland habe keine Angst und werde auf europäische Sanktionen mit Gegensanktionen antworten, sagte er in einem Interview mit dem griechischen öffentlich-rechtlichen Sender ERT1.

„Wir haben auch keine Angst vor Frau von der Leyen oder Herr Biden“, betonte der russische Diplomat. Er warnte, mögliche russische Gegensanktionen würden am meisten „den europäischen Verbrauchern schaden“. Um welche Gegensanktionen es sich handelt, konkretisierte er allerdings nicht. Zudem zog Tschischow einen Vergleich zu der Rhetorik des ehemaligen irakischen Premierminister und Staatspräsident Saddam Hussein. „Ich war beeindruckt über die Worte des Westens, dass Russland ‚die Mutter aller Sanktionen‘ sehen werde. Es erinnert mich an das Vokabular von Saddam Hussein“, führte der ständige Vertreter an.

Ukraine-Krise: Stoltenberg spricht mit Macron und von der Leyen - US-Truppen treffen in Polen ein

Update vom 5. Februar, 17.00 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Telefongespräche mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Situation in der Ukraine geführt. Bei den Gesprächen habe er sich mit Macron und von der Leyen über den russischen Militäraufmarsch sowie über destabilisierende Handlungen von Moskau unterhalten, schrieb Stoltenberg auf Twitter. Demnach würdigte er Macrons Engagement für die „Dual-Track-Herangehensweise von Abschreckung/Verteidigung und Dialog“. „Die Einheit der Nato ist der Schlüssel in diesem kritischen Moment“, betonte Stoltenberg. Darüber hinaus sei es wichtig, so der Generalsekretär, enge Koordination zwischen der Nato und der EU in Bezug auf weitere Schritte beizubehalten. Diese seien etwa mögliche Sanktionen gegen Russland.

Update vom 5. Februar, 12.30 Uhr: Die ersten US-Verstärkungstruppen sind nach Angaben des polnischen Militärs angekommen. US-Präsident Joe Biden hatte wegen der Ukraine-Krise zusätzliche Truppen nach Polen geschickt. „Die ersten Soldaten sind gut am Flughafen Jesionka angekommen“, sagte Armeesprecher Przemyslaw Lipczynski am Samstag (5. Februar).

US-Truppen in Deutschland und Polen angekommen

Insgesamt 2000 US-Soldaten wurden als Verstärkung nach Europa geschickt. 1700 davon sollen in Polen stationiert werden und die restlichen 300 in Deutschland. Am Freitag (4. Februar) waren hier ebenfalls die ersten der versprochenen US-Truppen angekommen. Bei der Verlegung der Soldaten von Fort Bragg im US-Bundesstaat North Carolina in die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden habe die US-Armee „eng mit den deutschen Verbündeten zusammengearbeitet“, erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Die Verlegung der Truppen wurde am Mittwoch vom Pentagon angekündigt. 1000 derzeit in Bayern stationierte US-Soldaten sollen außerdem nach Rumänien geschickt werden. „Die derzeitige Lage macht es erforderlich, dass wir die Abschreckungs- und Verteidigungshaltung an der Ostflanke der Nato stärken“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby zur Begründung.

Russland bereitet Miltärmanöver in Belarus vor

Update vom 5. Februar, 11.00 Uhr: Nur wenige Tage vor dem umstrittenen Militärmanöver* russischer Truppen in Belarus hat Russland nun Kampfflugzeuge des Typs Suchoi Su-25SM nach Belarus verlegt. Die Kampfjets befinden sich nahe der polnischen Grenze, wie das Verteidigungsministerium am Samstag (5. Februar) in Moskau mitteilte.

Die Militärführungen von Russland und Belarus haben wiederholt betont, dass es sich bei der Truppenverlegung nur um eine Übung handle, diese für niemanden eine Bedrohung darstelle und im EInklang mit internationalem Recht stehe. Vorwürfe, dass es sich um eien Vorbereitung einer Invasion der Ukraine handle, wurden sowohl von Moskau als auch von Minsk zurückgewiesen. Das Militärmanöver zwischen Russland und Belarus soll vom 10. bis zum 20. Februar stattfinden.

Putin verlegt Kampfjets an der polnische Grenze: MIlitärmanöver mit Belarus

Angesichts des massiven russischen Truppenaufgebots in den Grenzregionen zur Ukraine befürchten viele eine Invasion Russlands in die Ukraine. Es steht aber auch die Vermutung im Raum, Russland wolle damit Ängste schüren, um die Nato zu Zugeständnissen bei ihren Forderungen nach neuen Sicherheitsgarantien zu bewegen.

Die Nato hatte Russland zuletzt vorgeworfen, etwa 30.000 Tausend Soldaten nach Belarus zu verlegen. Mit den Kampftruppen kämen auch Flugzeuge, atomar bestückbare Iskander-Raketen, Luftabwehrsysteme vom Typ S-400 und Spezialeinheiten des Militärgeheimdienstes GRU.

Kritik an Deutschland: US-Senator fordert Bundesregierung auf, Position zu überdenken

Erstmeldung vom 5. Februar, 10.00 Uhr: Kiew/Washington D.C./Berlin - Die Bundesregierung wird international und teils auch national für ihre Position im Ukraine-Konflikt kritisiert. Deutschland hat Waffenlieferungen an die Ukraine eine kategorische Absage erteilt, wodurch die Bundesregierung aus dem Verhalten vieler anderer Nato-Mitgliedstaaten ausschert.

Während die USA, Großbritannien und Frankreich eine stärkere Militärpräsenz in Osteuropa zeigen und die Ukraine unterstützen, übt sich Deutschland in Zurückhaltung. Besonders aus den USA erntete die Bundesregierung dafür Unverständnis* und teils sogar Spott. Am Montag (7. Januar) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nun in Washington seinen Antrittsbesuch. Im Voraus hat nun US-Senator Jim Risch nochmal die Bundesregierung dazu aufgefordert, ihren Kurs im Ukraine-Konflikt zu überdenken.

Bundesregierung: Weiterhin keine Waffen für die Ukraine - Scholz bald in Washington

„Eine großangelegte russische Invasion der Ukraine wird dramatische Auswirkungen auf ganz Europa haben - auch auf Deutschland“, sagte der hochrangigste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss des Senats der Deutschen Presse-Agentur. „Ich bin mir zwar der langjährigen deutschen Politik in Bezug auf Waffenlieferungen bewusst, aber die Situation in der Ukraine, und darüber besteht Einstimmigkeit bei den Nato-Verbündeten, ist so einzigartig, dass Deutschland seine Haltung überdenken sollte“, sagte der US-Senator in Washington. Auch in Bezug auf Nord Stream 2 äußerte sich Risch.

„Wir haben sicherlich von der deutschen Regierung gehört, dass Nord Stream 2* ein Ziel von Sanktionen sein könnte“, sagte Risch. „Wenn das stimmt, ist das schön und gut. Aber mir reicht das nicht. Als Russland 2014 auf der Krim einmarschierte, haben wir ähnliche Beteuerungen gehört, aber einige Monate später hat Deutschland das Projekt wieder vorangetrieben.“ In den US-Medien wurde Deutschland Zuverlässigkeit als Bündnispartner bereits massiv angezweifelt. Risch betonte, dass das bilaterale Verhältnis zwischen Deutschland und den USA über den Ukraine-Konflikt hinausgehe, sich dieses aber verbessern könne.

CDU-Außenpolitiker Kiesewetter kritisiert Scholz: Es brauche einer „glaubwürdigen Reaktion“

Auch in der deutschen Politik gibt es kritische Gegenstimmen zur Position der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt. So hat sich der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine für deutsche Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen. „Selektive Waffenlieferungen an die Ukraine würden helfen, die Abschreckungswirkung zu erhöhen, um das Kalkül Putins und Russlands Eskalationsdominanz zu verändern“, sagte Kiesewetter der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger.

Laut Kiesewetter brauche es eine „glaubwürdige Reaktion Deutschlands auf die Bedrohung der Ukraine durch Russland“. Der CDU-Politiker schlug konkret „defensiv angelegte Waffen“ vor wie Lieferungen zur Fernmeldeaufklärung, Störsender gegen russische Kommunikation, Nachtsichtgeräte, Panzerabwehrtechnologie oder Flugabwehrraketen.

Kiesewetter: Nord Stream 2 und SWIFT müssen als Sanktionsmittel mitgedacht werden

Die Bundesregierung hält derweil bisher an ihrer Absage fest. Erst am Mittwochabend (2. Februar) wiederholte Scholz im ZDF-heute journal (SPD), dass Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeschlossen seien. Mit Blick auf den Besuch von Scholz in den USA sagte Kiesewetter: „Bundeskanzler Scholz muss gegenüber Putin ein klares Bekenntnis für die europäische Sicherheitsordnung, das Einstehen für die Ukraine und die Position der NATO einnehmen“.

Dazu gehöre für Kiesewetter auch, gegenüber Putin die Ansage zu machen, dass Deutschlands bereit ist, keine Sanktionen auszuschließen und Nachteile und Kosten in Kauf zu nehmen. Daher müssten auch Nord Stream 2 und der Ausschluss Russlands aus dem Zahlungssystem Swift als Sanktionen* aktiv in Betracht gezogen werden. Bundeskanzler Scholz wird am 15. Februar auf Putin treffen.

Ukraine in Sorge: Häuserkampf-Übungen im verseuchten Tschernobyl-Gebiet

Die Ukraine sieht sich weiterhin durch den russischen Truppenaufmarsch in den Grenzregionen massiv bedroht. Nach wie vor wird vor allem vom Westen eine Invasion Russlands befürchtet. Angesichts dieser Sorge trainiert das ukrainische Militär nun auch in der radioaktiv verseuchten Zone rund um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl den Häuserkampf.

Innenminister Denys Monastyrskyj betonte am Freitagabend, dass es sich um die erste so große Übung in der Sperrzone handele. Es wird eine Invasion russischer Truppen über die belarussische Grenze in das radioaktive Gebiet befürchtet. Die ukrainische Hauptstadt Kiew liegt nur 70 Kilometer von dieser entfernt. (at/dpa)