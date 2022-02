Ukraine-Krise: Röttgen fordert „neue Ostpolitik“

Norbert Röttgen (CDU) fordert Reaktionen auf Russlands Verhalten im Ukraine-Konflikt. © Christoph Soeder/dpa

Der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen fordert als Reaktion auf das Vorgehen Russlands im Ukraine-Konflikt eine «neue deutsche und europäische Ostpolitik».

Berlin- «Ohne militärische Fähigkeiten, werden wir keine Politik machen, auch keine Diplomatie betreiben, weil wir nicht ernst genommen werden, so wie wir es jetzt auch erlebt haben», sagte Röttgen am Mittwoch in Berlin vor einer Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses. Außerdem müssten die Staaten zwischen der EU und Russland künftig in ganz anderer Weise stabilisiert werden. Drittens, sagte er, sei eine langfristige Idee des Verhältnisses zu Russland nötig, «mit dem wir ja Frieden wollen und kooperieren wollen.»

Röttgen forderte Sanktionen, die Russland von Aggression abschrecken. «Und diese Abschreckung muss darum auch auf das zielen, was das russische Herrschafts- und Wirtschaftssystem ausmacht. Die bisherigen Sanktionen treffen einzelne Elemente», sagte er. «Sie sind koordiniert. Sie sind einhellig, relativ zügig. Aber es sind einzelne Elemente. Damit kann Putin leben. Und die große Gefahr ist, dass er das Gefühl hat, der Westen ist sofort wieder zu einem Modus Vivendi (eine erträgliche Übereinkunft) bereit.» (dpi)