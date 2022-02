Ukraine-Krise: Gysi will Merkel und Schröder als Vermittler - FDP-Expertin reagiert entgeistert

Die beiden Altkanzler Gerhard Schröder und Angela Merkel als Vermittler-Team in Russland? Nicht jeder findet diese Idee gut. © Peer Grimm/dpa (Archiv)

Putin, Merkel und Schröder an einem Tisch - das schlägt der Linken-Politiker Gysi als Weg zu einer Lösung im Ukraine-Russland-Konflikt vor. Für eine FDP-Expertin ist das undenkbar.

Berlin - Der Linke-Abgeordnete Gregor Gysi plädiert dafür, Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) und Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im Auftrag der Bundesregierung als Vermittler in der Ukraine-Krise verhandeln zu lassen. „Das, was auf einer Regierungsebene nicht zu schaffen ist, können eine Altkanzlerin und ein Altkanzler auf eine andere Art und Weise vielleicht erreichen“, sagte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion dem Spiegel.

Merkel und Schröder als Vermittler in Ukraine-Krise? FDP-Expertin spricht von Comedy-Show

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ist gänzlich anderer Meinung. Sie glaubt nicht, dass Merkel und Schröder die Richtigen für Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seien. Schröder sei „der größte Lobbyist unter der Sonne“, sagte sie in der Spiegel-Talkshow „Spitzengespräch“.

Angesichts der jüngsten Aussagen des Altkanzlers habe sie gedacht, sie sei in einer Comedyshow. Die Ukraine „derart proaktiv anzumachen“ wie Schröder sei „an Peinlichkeit nicht zu überbieten“. Der Ex-Kanzler arbeitet für das russische Gasgeschäft, mit Putin verbindet ihn eine lange Männerfreundschaft. Jüngst hatte er der Ukraine im Konflikt mit Russland „Säbelrasseln“ vorgeworfen, was auch in der SPD Kritik hervorgerufen hatte.

Strack-Zimmermann sprach sich auch gegen Merkel als Vermittlerin aus: die Altkanzlerin habe keine Macht mehr. Stattdessen lobte die FDP-Politikerin den Auftritt des jetzigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) bei den Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Scholz hatte Putin am Dienstag in Moskau zu Gesprächen getroffen und trat dabei wie verwandelt auf.

Ukraine-Krise: Merkel und Scholz als Vermittler? Gysi wirft der USA Doppelmoral vor

Auch bei der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen Strack-Zimmermann und Gysi. Wenn Putin in die Ukraine einmarschiere, „dann ist das Ding tot“, sagte Strack-Zimmermann. Die Pipeline sei ohnehin nie ein rein wirtschaftliches Projekt gewesen, sondern „eine Frage der Geostrategie“.

Gysi warf den USA hingegen Doppelmoral vor. Bei Nord Stream 2 seien die USA „immer dagegen“ gewesen, dabei sei Russland „der zweitgrößte Exporteur von Erdöl in die USA“. US-Präsident Joe Biden „will, dass wir Nord Stream 2 dicht machen, aber es bleibt dabei, dass er das Erdöl aus Russland bezieht, selbst wenn die die Ukraine angreifen. Das geht nicht.“

Russland hat in den vergangenen Wochen mehr als 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Die Nato warnt deshalb vor einer russischen Invasion in der Ukraine. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne ab und gibt an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Der Westen droht dem Kreml mit schweren Sanktionen. Während Washington erklärt hatte, dass eine militärische Eskalation das Ende der Gaspipeline Nord Stream 2 bedeutet, will Berlin das nicht explizit bestätigen. (AFP)