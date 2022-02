„Brandgefährliche“ Lage: Scholz lädt zu Ukraine-Gipfel - Johnson warnt vor „Krieg“ und verteidigt Kanzler

Von: Florian Naumann, Sven Hauberg

Teilen

Um die Lage an der Grenze zur Ostukraine zu entschärfen, laufen in Berlin diplomatische Initiativen an. Ein prominenter SPD-Außenpolitiker warnte unterdessen, Putin rüste „weiter auf“.

Kanzler Olaf Scholz lädt am Donnerstag (10. Februar) zu einem wahren Marathon an Ukraine-Gesprächen.

Geplant ist ein Treffen im Normandie-Format, auch Regierungs- und Staatschefs aus dem Baltikum sind zu Gast.

Vor Start der Gespräche kommt eine Warnung aus dem Bundestag: SPD-Außenexperte Michael Roth schätzt die Lage in der Ukraine als „brandgefährlich“ ein (siehe Vorbericht).

Dieser News-Ticker zu den Beratungen rund um die Ukraine-Krise wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 10. Februar, 12.15 Uhr: Nicht nur in Berlin wird am Donnerstag an einer Lösung für den Ukraine-Konflikt gearbeitet (siehe Vorbericht unten) - auch in London laufen Gespräche. Dort allerdings ohne Russland. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte Großbritanniens Premier Boris Johnson vor einem „Krieg“ in der Ukraine. „Ein Krieg wäre katastrophal und auch sinnlos, tragisch und würde sehr schnell wirtschaftlich teuer für Russland“, sagte er. Stoltenberg sprach von einem „gefährlichen Moment für die europäische Sicherheit“.

Johnson attestierte die „größte Sicherheitskrise für Europa seit Jahrzehnten“. Seiner Ansicht nach hat Russland noch nicht über einen Angriff entschieden. „Aber das heißt nicht, dass ausgeschlossen ist, dass sehr bald etwas absolut Katastrophales geschehen könnte“, sagte der Premierminister. Johnson schloss auch weitere britische Truppenverstärkungen in Osteuropa nicht aus. Stoltenberg mahnte, weitere russische Aggressionen würden zu mehr Nato-Präsenz führen, nicht zu weniger.

Noch sei aber Gelegenheit, die Spannungen abzubauen und zum Dialog zurückzukehren. Stoltenberg rief Russland erneut auf, das Gesprächsforum des Nato-Russland-Rats zu nutzen. Das habe er am Donnerstag auch in einem Brief an den russischen Außenminister Sergej Lawrow deutlich gemacht, sagte er. Ab dem kommenden Mittwoch wollen die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel nach seinen Angaben über eine Verstärkung der sogenannten Battle Groups in südöstlichen Mitgliedsländern beraten.

Johnson nahm zugleich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Schutz, der wegen seiner Haltung zu der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 in der Kritik steht. Der britische Premier beglückwünschte Scholz dazu, „dass er eine härtere Haltung bei Nord Stream 2 angenommen hat“. Johnson fügte hinzu: „Das ist schwierig für Deutschland und die deutsche Wirtschaft“.

Ukraine-Krise: „Brandgefährliche“ Situation - Scholz lädt zu Gipfel-Marathon in Berlin

Bundeskanzler Olaf Scholz im Interview. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Vorbericht: Berlin - Die Lage im Osten der Ukraine* ist weiterhin „brandgefährlich“ - so zumindest schätzte der SPD-Außenpolitiker Michael Roth am Donnerstagvormittag (10. Februar) im ZDF-„Morgenmagazin“ die Situation an der Grenze zu Russland ein.

Um die angespannte Situation rund um die Ukraine zu entschärfen, kommt es in Berlin am Donnerstag zu einem wahren Diplomatie-Marathon. Zunächst soll in der Bundeshauptstadt eine zweite Gesprächsrunde im sogenannten Normandie-Format* stattfinden. Beteiligt: außenpolitische Berater aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine. Ziel sei es, die „Meinungsverschiedenheiten zu verringern“ und eine Deeskalation im Ukraine-Konflikt herbeizuführen, sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner.

Scholz setzt im Ukraine-Konflikt zur Diplomatie-Offensive an - Normandie-Treffen in Berlin

Der russische Staatschef Wladimir Putin „rüstet weiter auf“, sagte Roth, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. „Wir haben rund 120.000 kampfbereite Soldaten an der russisch-ukrainischen Grenze, und nun kommt noch hinzu, dass Russland faktisch Belarus militärisch angeschlossen hat.“ Russland und Belarus wollen am Donnerstag offiziell ein gemeinsames Militärmanöver beginnen. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow sollen die Übungen diesmal größer als sonst ausfallen.

Das Normandie-Format war 2014 zur Befriedung des Konflikts in der Ostukraine ins Leben gerufen worden. Die Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine durch Berlin und Paris führte zum Minsker Abkommen von 2015. Kiew und Moskau werfen sich allerdings gegenseitig regelmäßig Verstöße gegen das Abkommen vor.

Ukraine-Krise: Scholz trifft sich mit baltischen Staaten

Der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine führt auch zu Besorgnis in den drei baltischen Ländern. Am Donnerstagabend will sich deshalb Bundeskanzler Olaf Scholz* in Berlin mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas und dem lettischen Ministerpräsidenten Krisjanis Karins treffen.

Kallas sprach sich vor dem Treffen im Kanzleramt dafür aus, die Ukraine mit Waffen zur Verteidigung gegen Russland zu versorgen. „Es ist jedem Land selbst überlassen, welche Art von Hilfe es der Ukraine anbieten möchte. Wir halten es für sehr wichtig, der Ukraine in jeder erdenklichen Weise zu helfen“, sagte sie der dpa. „Estland ist bereit, Waffen und Munition bereitzustellen, um der Ukraine in Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten zu helfen, sich gegen eine russische Aggression zu verteidigen.“ Alle drei baltischen Staaten sprechen sich gegen die Inbetriebnahme der Ostseepipeline Nord Stream 2 aus und befürworten einen harten Kurs gegenüber Russland, mit dem sie eine gemeinsame Grenze teilen.

Ukraine-Krise: Russlands Botschafter warnt vor Ost-Erweiterung der Nato

Diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Krise* gibt es auch auf anderen Ebenen. So wird der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstagvormittag zunächst in Brüssel auf den scheidenden Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen und anschließend nach Polen reisen, um sich mit Präsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki über die Lage auszutauschen. Außerdem hält sich die britische Außenministerin Liz Truss in Moskau auf, wo sie Russland dazu aufforderte, seine Truppen umgehend von der ukrainischen Grenze abzuziehen.

Russlands Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, bekräftigte unterdessen, dass sein Land keinerlei Interesse an einer kriegerischen Auseinandersetzung mit der Ukraine habe. „Wir wollen diesen Konflikt auf keinen Fall ausbrechen lassen“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Gleichzeitig warf er der Nato gebrochene Versprechen vor und warnte vor einer Aufrüstung der Ukraine. Die Nato dürfe nicht nach Osten erweitert werden und in der Nachbarschaft Russlands nicht weiter aufrüsten. Außerdem forderte Netschajew den „Rückzug der militär-technischen Infrastruktur der Nato auf den Stand von 1997, als wir die Russland-Nato-Grundakte unterzeichnet haben“. (sh/AFP/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.