US-Verteidigungsminister lädt zahlreiche Staaten zu Ukraine-Gipfel nach Deutschland ein

Von: Bettina Menzel

Eine US-Militärmaschine vom Typ C-17 Globemaster landet auf der US-Airbase in Ramstein. Die US-amerikanische Airbase liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz, etwa zehn Kilometer von Kaiserslautern entfernt. © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Der Ukraine-Krieg fordert Tag für Tag neue Opfer. Die USA laden am Dienstag Vertreter zahlreicher Länder zu einem Verteidigungsgipfel auf der US-Airbase Ramstein in Deutschland ein.

Update vom 26. April, 6.30 Uhr: Die US-Regierung empfängt ihre Verbündeten am Dienstag zu einer Sicherheitskonferenz zur Stärkung der Ukraine auf dem US-Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Das Treffen findet auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin statt. Zu den Teilnehmern gehören Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Nach Ende der Beratungen ist eine Pressekonferenz geplant - gegen 17 Uhr.

US-Verteidigungsminister lädt 40 Staaten zu Ukraine-Gipfel nach Deutschland ein

Erstmeldung: Ramstein/Rheinland-Pfalz - Russland führt seit dem 24. Februar einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Als Reaktion verhängten europäische Länder sowie die USA beispiellose Sanktionen gegen den Kreml. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin lud nun rund 40 Staaten zu einer Konferenz zum Ukraine-Konflikt ein. Das Treffen soll am Dienstag (26. April) in Deutschland stattfinden. Als Veranstaltungsort wählte der US-Verteidigungsminister Ramstein, die größte US-Airbase außerhalb der Vereinigten Staaten.

Verteidigungsgipfel in Ramstein: Das sind die Teilnehmer

Unter den eingeladenen Ländern sind dem Vernehmen nach neben den 30 Nato-Verbündeten auch Nicht-Nato-Staaten. Das US-Verteidigungsministerium hatte betont, dass das Treffen nicht unter dem Dach des Bündnisses stattfinde. Zu den Teilnehmern gehören Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Insgesamt haben nach Pentagon-Angaben Verteidigungsminister und Generalstabschefs aus 20 Ländern zugesagt. Um 17.00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant.

Lloyd Austin, Verteidigungsminister der USA, und Christine Lambrecht (SPD), Bundesverteidigungsministerin, stehen vor dem Pentagon. (Archivbild, 30. März 2022). © picture alliance/dpa/AP | Andrew Harnik

Ukraine-Krieg: Das sind die Ziele der Konferenz in Ramstein

Ein Ziel der Beratungen sei die dauerhafte Sicherheit und Souveränität der Ukraine, hieß es. Dabei gibt es dem Vernehmen nach kurzfristige und langfristige Ziele. Einerseits geht es um den aktuellen Bedarf der ukrainischen Truppen, um die Invasion der russischen Truppen zurückzuschlagen. Man habe wichtige Informationen erhalten, was die Ukraine brauche, hieß es nach einem Besuch des US-Verteidigungsminister Austin und US-Außenministers Antony Blinken am Sonntag in Kiew. Die Details werde man beim Treffen mit den Verteidigungsministern von Nato-Partnern und Verbündeten in Ramstein besprechen. Experten gehen davon aus, dass die USA die Waffenlieferungen an die Ukraine koordinieren werden. Nach Einschätzung der US-Regierung kann die Ukraine den Krieg gegen Russland mit ausreichend militärischer Unterstützung gewinnen. „Sie können gewinnen, wenn sie die richtige Ausrüstung und die richtige Unterstützung haben“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Montag nach einem Besuch in Kiew.

US-Angaben zufolge soll es beim Ukraine-Gipfel am Dienstag in Ramstein zudem um den Verteidigungsbedarf der Ukraine über den aktuellen russischen Angriffskrieg hinaus gehen. Besprochen wird dabei offenbar auch die Situation nach dem Ende des Ukraine-Krieges. Bei dem Treffen soll demnach debattiert werden, wie die Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg militärisch weiter gestärkt werden kann, wie Pentagon-Sprecher John Kirby vor einigen Tagen mitgeteilt hatte. Ziel sei es, das ukrainische Militär zu modernisieren sowie sicherzustellen, dass es auch in Zukunft „schlagkräftig“ sei. Gleichzeitig soll bei der Konferenz offenbar auch eine langfristige Perspektive des Landes behandelt werden, etwa Sicherheitsgarantien.

USA sagen Waffenlieferungen im Wert von 800 Millionen Dollar zu

US-Verteidigungsminister Austin und US-Außenminister Antony Blinken hatten kurz vor der Ukraine-Konferenz Kiew besucht. Dabei hatten sie der Ukraine weitere Militärhilfen für den Ukraine-Krieg zugesagt. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar hat die US-Regierung nach eigenen Angaben insgesamt 3,7 Milliarden Dollar Militärhilfen zugesagt. Am Donnerstag (21. April) kam dann eine Bestätigung der USA über weitere Waffenlieferungen im Umfang von 800 Millionen Dollar (knapp 740 Millionen Euro). „Dieses Paket umfasst schwere Artilleriewaffen, dutzende Haubitzen und 144.000 Schuss Munition für diese Haubitzen“, sagte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Geliefert werden sollen demnach auch zusätzliche taktische Drohnen.

Die Vereinigten Staaten teilten am Montag zudem mit, Munition russischer Bauart im Wert von 165 Millionen US-Dollar (153 Millionen Euro) zu kaufen. Dabei geht es unter anderem um Munition für Haubitzen, Granatwerfer, Kanonen, Panzer und Mörser, wie eine Behörde des Verteidigungsministeriums am Montag erklärte. Die Munition hat für die Ukraine große Bedeutung, um Nachschub für ihre bestehenden Waffensysteme zu bekommen, die teils noch sowjetischer oder russischer Bauart sind. Die Waffensysteme der Nato-Staaten sind jedoch oft nicht kompatibel mit jenen russischer Bauart. (dpa/afp/bm).