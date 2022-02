Marschiert Russland ein? Beschuss in Ostukraine gemeldet - USA werfen Putin Finte vor

Von: Florian Naumann, Patrick Mayer

Offenbar gefechtsbereit: russische Panzer bei Schießübungen. © IMAGO / ZUMA Wire

Die Ukraine-Krise scheint auf einen neuen Höhepunkt zuzustreben - gerade die Ostukraine bereitet Beobachtern Sorgen. Joe Biden hält eine schnelle Invasion für möglich. News-Ticker.

Ukraine-Krise* : Die Lage bleibt unübersichtlich - Ängste vor einer russischen Invasion schwelen weiter*.

: Die Lage bleibt unübersichtlich - Ängste vor einer russischen Invasion schwelen weiter*. US-Außenminister Antony Blinken skizziert im UN-Sicherheitsrat einen möglichen Angriff Russlands (siehe Update vom 17. Februar, 22.10 Uhr).

Sorge bereitet nicht zuletzt Artillerie-Einsatz in der Ostukraine, die Nato hält eine Aktion unter „falscher Flagge“ für möglich (siehe Erstmeldung vom 17. Februar).

Dieser News-Ticker zum Konflikt um die Ukraine wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 17. Februar, 22.40 Uhr: Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, ist zu Gast in München. In einer Medienrunde mit Merkur.de äußerte sich der einstigen Boxer zum drohenden Russland-Einmarsch in seiner Heimat.

Ukraine-Konflikt: US-Außenminister Antony Blinken skizziert möglichen russischen Angriff

Update vom 17. Februar, 22.10 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken hat Russland bei einer Rede im UN-Sicherheitsrat eindringlich aufgerufen, nicht in die Ukraine einzumarschieren. Russland müsse „den Weg des Krieges verlassen und einen anderen Weg einschlagen, solange dafür noch Zeit ist“, sagte Blinken an diesem Donnerstag im wichtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Ein diplomatischer Ausweg aus der Krise sei nach wie vor möglich.

„Die russische Regierung kann heute ohne Einschränkung, ohne Ausflüchte oder Ablenkung verkünden, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschieren wird“, sagte Blinken in New York. „Und das dann unter Beweis stellen, indem sie ihre Soldaten, Panzer und Flugzeuge zurück in ihre Garnisonen und Hangars und ihre Diplomaten an den Verhandlungstisch schickt.“

Ukraine-Konflikt: US-Außenminister Blinken schlägt Treffen mit russischem Kollegen Lawrow vor

Blinken legte in seiner Rede auch dar, wie Russland bei einem Angriff auf die Ukraine nach US-Einschätzung vorgehen würde. Moskau werde zunächst einen „Vorwand für einen Angriff“ schaffen - eine Gewalttat, für die die Ukraine verantwortlich gemacht werde. Das könnte ein fingierter „terroristischer Bombenanschlag“ in Russland, der Fund eines angeblichen Massengrabes in der Ukraine, ein vorgetäuschter Drohnenangriff auf Zivilisten oder „ein falscher oder sogar echter Angriff mit Chemiewaffen“ sein.

„Russland könnte diesen Vorfall als ethnische Säuberung oder Völkermord beschreiben“, sagte Blinken weiter. Russische Medien hätten in den vergangenen Tagen bereits damit begonnen, entsprechende Falschnachrichten zu verbreiten. Im Zuge der diplomatischen Bemühungen schlug Blinken ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow vor. Das Gespräch könne kommende Woche in Europa stattfinden.

Update vom 17. Februar, 19.10 Uhr: Die Zweifel des Westens wachsen, dass es Russland mit einem Truppenabzug von der ukrainischen Grenze ernst meint. „Wir sehen, sie tun das Gegenteil dessen, was sie sagen. In den letzten 48 Stunden haben sie ihre Truppen um bis zu 7.000 Soldaten verstärkt. Wir nehmen sie beim Wort, aber wir werden sie an ihren Taten messen“, erklärte der britische Verteidigungsminister Ben Wallace an diesem Donnerstag.

Ukraine-Krise: USA behaupten - Russland stockt Truppen sogar auf

Update vom 17. Februar, 18.55 Uhr: Ist die Behauptung Russlands, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, ein Bluff? Eine Täuschung? Während der Kreml in Moskau erklärt, sie würden Panzer-Einheiten an ihre Stützpunkte zurückbeordern, werfen die USA der Regierung von Präsident Wladimir Putin vor, den Konflikt weiter zu verschärfen.

„Wir sehen, dass sie die mehr als 150.000 Soldaten, die sie bereits entlang der Grenze stationiert haben, aufstocken. Sogar in den vergangenen paar Tagen“, meinte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an diesem Donnerstag: „Wir sehen, dass einige dieser Truppen näher an die Grenze heranrücken. Wir sehen, dass sie mehr Kampf- und Unterstützungsflugzeuge einfliegen. Wir sehen sogar, dass sie ihre Vorräte an Blutkonserven aufstocken.“

Ukraine-Krise: Belarus-Machthaber Alexander Lukaschenko droht der Nato

Update vom 17. Februar, 18.30 Uhr: Während der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko der Nato mit russischen Waffen droht, kündigt Moskau den Abzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze an.

„Nur wir entscheiden, wann die russischen Truppen abgezogen werden - morgen oder in einem Monat. Die Streitkräfte werden in Belarus so lange bleiben, wie wir es für nötig halten“, sagte Lukaschenko der Staatsagentur Belta mit Blick auf ein geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin an diesem Freitag.

US-Präsident Joe Biden zum angeblichen Truppenabzug Russlands: „Das wäre gut, aber wir haben das noch nicht verifiziert.“ © Alex Brandon/AP/dpa

Ukraine-Krise: Beschuss in der Ostukraine - Separatisten und Armee beschuldigen sich

Erstmeldung vom 17. Februar: Moskau/Luhansk - Die Ukraine-Krise steht vor einer erneuten Zuspitzung: In der Ostukraine kam es am Donnerstag zu Beschuss mit schwerer Artillerie. Separatisten und die Armee der Ukraine* beschuldigten sich gegenseitig. Die USA warnten, Russland könne auf diesem Wege nach einer Rechtfertigung für militärisches Eingreifen suchen, die Nato spekulierte über eine False-Flag-Aktion.

Auch auf dem diplomatischen Parkett verschärfte sich der Tonfall. US-Präsident Joe Biden* schlug sogar höchstpersönlich noch einmal Alarm: Die Gefahr einer Invasion sei „sehr hoch“, und nach seiner Einschätzung könne es „in den nächsten paar Tagen“ dazu kommen, sagte er. Russland wies den stellvertretenden US-Botschafter in Russland aus - und antwortete mit neuen Forderungen auf ein US-Schreiben.

Ukraine-Krise: Kindergarten mit Artillerie beschossen - Nato spekuliert offen über „False Flag“-Aktion

Die Kommandozentrale des ukrainischen Militärs im Osten des Landes erklärte am Donnerstag, von Russland unterstützte Kämpfer hätten das Dorf Stanyzia-Luhanska mit schwerer Artillerie beschossen. Dabei seien ein Kindergarten getroffen und ersten Erkenntnissen zufolge zwei Zivilisten verletzt worden. Auf Fotos, die die ukrainische Kommandozentrale auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, waren Zivilisten zu sehen, die in einem Keller und im Spielzimmer eines Kindergartens Schutz suchten.

Dieses von der ukrainischen Joint Forces Operation veröffentlichte Foto zeigt ein Kindergartengebäude nach angeblichem Beschuss durch Separatisten in der Ostukraine. © Joint Forces Operation/AP/dpa

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf Twitter, er habe EU-Ratspräsident Charles Michel über den „provokativen Beschuss“ informiert. Die pro-russischen Separatisten in Luhansk beschuldigten ihrerseits die Ukraine der Eskalation. „In den vergangenen 24 Stunden ist die Situation an der Kontaktlinie erheblich eskaliert“, sagte der Anführer der Volksmiliz in der selbsternannten Volksrepublik Luhansk, Jan Leschschenko, laut russischen Nachrichtenagenturen. In Moskau bezeichnete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die Berichte über eine angeblich vom ukrainischen Militär ausgehende Eskalation als „beunruhigend“.

Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich beunruhigt. Man wisse nicht, was passiere, aber der russische Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine sei der größte in Europa seit Jahrzehnten. Zugleich wisse man auch, dass es in der Ukraine viele russische Geheimdienstler gebe, die auch im Donbass aktiv seien. Und man habe Versuche gesehen, mit „Operationen unter falscher Flagge“ einen Vorwand für eine Invasion der Ukraine zu schaffe.

Ukraine: Russland und USA in Konflikt - Putin antwortet mit neuen Forderungen

Russland forderte die USA unterdessen in einem offiziellen Schreiben zum Abzug ihrer Streitkräfte aus Zentral-, Ost- und Südosteuropa und aus dem Baltikum auf. Der russische Präsident Wladimir Putin* hatte zuletzt wiederholt ein Ende der Nato-Osterweiterung gefordert sowie vor einer Aufnahme der Ukraine in das Bündnis gewarnt, weil für diesen Fall ein Krieg drohe. In dem Schreiben betonte Russland, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen.

Bei dem russischen Schreiben handelt es sich um die Antwort auf die schriftliche Reaktion der USA auf die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien für Europa. Der Brief an die US-Seite beinhaltet auch das Angebot neuer Gespräche in der Ukraine-Krise*. Erneut drohte Russland mit militärischen Gegenmaßnahmen, sollte eine Einigung über die Sicherheitsfragen in Europa nicht möglich sein.

Ukraine-Krise: Scholz droht Putin, Russland weist US-Vize-Botschafter aus

Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) drohte Russland im Ukraine-Konflikt erneut mit Sanktionen. „Wenn es zu einer militärischen Aggression gegen die Ukraine kommt, dann wird das Konsequenzen haben“, sagte Scholz nach einem rund einstündigen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die EU sei vorbereitet, dann mit Sanktionen zu reagieren.

An einer Art Sanktion war Russland indes schon am Donnerstag beteiligt: Der stellvertretende US-Botschafter in Russland, Bart Gorman, ist aus dem Land ausgewiesen worden. Das bestätigte das US-Außenministerium am Donnerstag in Washington. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, „und wir betrachten dies als einen eskalierenden Schritt und erwägen unsere Reaktion". In der aktuellen Lage sei es wichtiger denn je, dass beide Länder über das notwendige diplomatische Personal verfügten, um die Kommunikation zwischen den Regierungen zu erleichtern, betonte Washington. (dpa/AFP/fn)