Abrams-Panzer für die Ukraine: Biden bestätigt anstehende Lieferung

Von: Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Nadja Austel, Nail Akkoyun, Vincent Büssow, Stefan Krieger, Jan Oeftger

Die USA und Deutschland wollen der Ukraine im Krieg gegen Russland Panzer liefern. Die russische Botschaft in Berlin droht: Der News-Ticker.

+++ 18.05 Uhr: Nur Stunden nach der deutschen Zusage von Leopard-Panzern für Kiew hat die US-Regierung angekündigt, der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams zu liefern. Die USA und Europa seien sich „völlig einig“ in ihrer Unterstützung für die Ukraine gegen die „wahrhaft brutale Aggression“ Russlands, sagte Joe Biden. Er habe heute ein „langes Gespräch“ mit Nato-Verbündeten, darunter Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Rishi Sunak und Giorgia Meloni, geführt, um „unsere enge Koordination“ fortzusetzen.

Die US-Regierung bestellt die Panzer bei der Industrie, weswegen noch unklar war, wann diese in der Ukraine ankommen würden. „Wir sprechen hier über Monate, nicht Wochen“, sagte eine ranghohe Beamtin der US-Regierung. Die Ankündigung der Lieferung am selben Tag wie jene aus Berlin demonstriere, dass „die Vereinigten Staaten und Europa weiter geschlossen zusammenarbeiten, um die Ukraine zu unterstützen“, sagte sie weiter. Washington wisse Deutschlands Zusage der Leopard-Panzer für Kiew sehr zu schätzen. „Es ist wirklich bemerkenswert, wenn man zurückblickt auf die außerordentlichen Veränderungen der deutschen Sicherheitspolitik in den vergangenen zwölf Monaten“, sagte sie weiter. „Fast ein Jahr nach Kriegsbeginn ist das ein beeindruckendes Signal der Einigkeit.“

Die Beamten der US-Regierung machten keine Angaben dazu, welches genaue Modell der M1-Abrams-Panzer die Ukraine bekommen soll. Auch zur Lieferung der dazugehörigen Munition wollten sie zunächst keine Details nennen. Zum Lieferumfang würden aber in jedem Fall auch Bergepanzer vom Typ M88 gehören. Es gehe darum, sicherzustellen, dass die ukrainischen Streitkräfte die Panzer langfristig eigenständig einsetzen könnten, hieß es.

Joe Biden während einer Besprechung im Weißen Haus. (Archivfoto) © Imago

Panzer-Lieferungen an die Ukraine: Frankreich hält sich vorerst zurück

+++ 17.01 Uhr: Paris bleibt, trotz der deutschen Leopard-Entscheidung, zurückhaltend, was die Lieferung französischer Leclerc-Panzer angeht. „Die Unterstützung der Ukraine beschränkt sich ja nicht nur auf diese oder jene Ausrüstung“, sagte Premierministerin Elisabeth Borne nun im Senat.

„Nichts ist ausgeschlossen“, sagte Borne jedoch und bekräftigte die Argumente, die Präsident Emmanuel Macron bereits genannt hatte: „Die Hilfe darf nicht zu einer Eskalation führen, und sie muss nützlich und schnell effizient sein.“ Außerdem dürfe Frankreich seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten „nicht stark schwächen, vor allem die wichtigen“. Frankreich verfügt über insgesamt etwa 220 Leclerc-Kampfpanzer, die nach und nach überholt werden sollen.

Borne begrüßte - wie zuvor bereits der Elysée - die Berliner Entscheidung. Frankreich sei in dieser Hinsicht „sehr reaktiv“ gewesen. „Präsident (Macron) hat eine Dynamik angestoßen, indem er die Lieferung von AMX10 RC (leichten Kampfpanzern) angekündigt hat“, sagte Borne.

„Tanke schön“: Litauen lobt angekündigte Leopard-Lieferungen an Ukraine

+++ 16.25 Uhr: „Tanke schön“: Mit diesem Wortspiel hat der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis die geplanten Leopard-2-Lieferungen begrüßt. Sein Tweet beinhaltete noch ein Bildsymbol mit einem stilisierten Panzer mit Ukraine-Flagge. Tank ist das englische Wort für Panzer. Auch die anderen baltischen Staaten Estland und Lettland lobten auf Twitter die Entscheidung Berlins.

Wut bei russischer Botschaft: Deutsche Leopard-Lieferung „äußerst gefährlich“

+++ 14.49 Uhr: Die russische Botschaft in Berlin poltert nach der Ansage der Ampel-Koalition. „Berlins Entscheidung, Kiew Panzer vom Typ Leopard 2 zu liefern, ist äußerst gefährlich, weil sie den Konflikt auf ein neues Level der Konfrontation hebt“, sagte Botschafter Sergej Netschajew nun laut einer Pressemitteilung.

Der Schritt bedeutet „eine endgültige Abkehr der BRD vom Eingeständnis der historischen Verantwortung gegenüber unserem Volk für die schrecklichen, nicht verjährenden Verbrechen des Nazismus im Großen Vaterländischen Krieg“, so der 69-Jährige. Deutsche Panzer würden wieder an die „Ostfront“ geschickt, was nicht nur den Tod russischer Soldaten, sondern auch der Zivilbevölkerung bedeute, kritisierte Netschajew.

Deutsche Leopard 2 für Kiew: Vor Frühling kommen sie nicht an

+++ 13.23 Uhr: Es soll nun „rasch“ gehen mit den deutschen Leopard-Kampfpanzern, aber wann konkret werden die ersten von ihnen in der Ukraine eintreffen? In etwa drei Monaten, schätzt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Bundeswehr werde nun „sehr schnell“ mit der Ausbildung ukrainischer Soldatinnen und Soldaten an dem Panzer sowie mit der Klärung der Nachschubwege beginnen, sagte der SPD-Politiker nun nach einer Sitzung des Bundestags-Verteidigungsausschusses.

Pistorius bezeichnete die Entscheidung zur Kampfpanzer-Lieferung als „historisch, weil sie international abgestimmt geschieht, und weil sie in einer höchst brisanten Lage in der Ukraine geschieht“ und fügte hinzu: „Das ist ein wichtiger ‚Gamechanger möglicherweise in diesem Krieg oder in dieser Kriegsphase.“

Scholz zu Leopard-Lieferungen: „Ergebnis intensiver Beratungen“

+++ 12.53 Uhr: Die Entscheidung sei für die Leopard-Lieferungen „das Ergebnis intensiver Beratungen, die mit Deutschlands engsten europäischen und internationalen Partnern stattgefunden haben“, teilte Kanzler Scholz laut seinem Sprechers am Mittwoch in einer Kabinettssitzung mit.

Deutschland werde den Partnerländern, die Leopard-2-Panzer aus ihren Beständen an die Ukraine liefern wollen, „die entsprechenden Genehmigungen zur Weitergabe erteilen“. Zudem solle die Ausbildung der ukrainischen Besatzungen in Deutschland „zügig beginnen“. Zu dem Unterstützungspaket gehören demnach „neben der Ausbildung auch Logistik, Munition und Wartung der Systeme“.

Panzer-Lieferung an die Ukraine: Deutschland sendet 14 Leopard-2-A6

+++ 11.53 Uhr: Kiew erhält von Berlin in einem ersten Schritt 14 Leopard-2-A6-Kampfpanzer. Sie stammen aus Beständen der Bundeswehr, heißt es in einer Mitteilung der Bundesregierung. Diese Kompanie wollen man „rasch“ zur Verfügung stellen. Weitere europäische Partner würden ihrerseits Panzer vom Typ Leopard-2 übergeben. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hatte kürzlich angekündigt, er könne bis diesen März insgesamt 29 einsatzfähige Leopard-2-Panzer bereitstellen.

+++ 11.04 Uhr: „Natürlich sind die Nato und die USA indirekt in den Konflikt involviert“, hat Kremlsprecher Dmitri Peskow vor wenigen Tagen erklärt. Das russische Verteidigungsministerium legt jetzt nach. Der russische UN-Abgeordnete Dmitri Poljanski hatte kürzlich gesagt, der Westen habe „noch nicht alle roten Linien überschritten“ - nach Ansicht des Ministeriums schon. Die USA hätten nun offen erklärt, Russland „bezwingen“ zu wollen, teilte es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass mit. „Wir kommen nicht umhin, dieser Wahrheit ins Auge zu sehen.“

Zwei-Prozent-Ziel: Stoltenberg erwartet höhere Militärausgaben und erwähnt Deutschland

+++ 9.43 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten der Allianz das Zwei-Prozent-Ziel für ihre Militärausgaben bald erhöhen werden. Das jetzige Ziel sei 2014 für die Dauer von zehn Jahren beschlossen worden. „Wir müssen es jetzt also aktualisieren“, sagte Stoltenberg nun der Zeitung Welt.

Angesichts des Ukraine-Kriegs ließ er offen, auf was konkret sich die Mitgliedstaaten einigen könnten, ging aber von einem „ehrgeizigeren“ Ziel als bisher aus, „weil jeder sieht, dass wir mehr investieren müssen.“ Stoltenberg nannte in diesem Zusammenhang auch den Sonderhaushalt der Bundesregierung von 100 Milliarden Euro. Derzeit erfüllt Deutschland das Zwei-Prozent-Ziel nicht.

Leopard 2: Bundeswehr könnte durch Panzerlieferung an Ukraine geschwächt werden

+++ 8.07 Uhr: Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr wird durch die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern aus Deutschland in die Ukraine nach Ansicht des Vorsitzenden des Bundeswehrverbands, André Wüstner, weiter geschwächt. Die Lieferung sei „gut für die Ukraine einerseits, schlecht für die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr andererseits“, sagte Wüstner am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Man dürfe nicht glauben, dass der Ukraine-Krieg in zwei, drei Monaten vorbei sei und es werde nicht bei den bereits von Deutschland gelieferten und zugesagten Panzern bleiben.

Experten-Einschätzung: Panzerlieferungen an Ukraine notwendig

+++ 7.50 Uhr: Der Schweizer Militärexperte Niklas Masuhr hält die von Deutschland und den USA geplanten Panzerlieferungen an die Ukraine für notwendig. Der Forscher am Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich rechnet damit, dass Russland besser aufgestellt sein wird als noch im Herbst. „Wir steuern auf eine Gemengelage zu, in der Kampfpanzer mit Blick auf die Verteidigung und Gegenoffensiven eine wichtige Rolle spielen“, sagte Masuhr der Deutschen Presse Agentur (dpa).

Da einige Fabriken in der Ukraine zerstört sind, sei eine eigene Nachrüstung schwierig. Damit die Ukraine eine Panzerbrigade nach westlichem Modell ausrüsten kann, sei ein Minimum von 100 westlichen Panzern nötig. „Kampfpanzer sind aber keine Wunderwaffe. Sie müssen im Verbund eingesetzt und repariert werden und mit Munition ausgestattet werden“, erklärte der Experte. Zudem sei eine funktionierende Logistik wichtig. Daher sollten Lieferungen genau abgestimmt sein.

Die Ukraine wird Abrams-Panzer von den USA erhalten, um sich gegen Russland zu verteidigen. © Daniel Karmann/dpa

Update vom 25. Januar, 6.30 Uhr: Laut mehreren Medienberichten wird die Ukraine neben den Leopard-2-Panzern aus Deutschland auch Abrams-Panzer aus den USA erhalten. Demnach soll Bundeskanzler Scholz dies in einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden zur Bedingung gemacht haben, um selbst der Leopard-2-Lieferung zuzustimmen. Die Regierung dementiert diese Berichte hingegen.

In der vergangenen Woche hatte sich der US-Verteidigungsstaatssekretär Colin Kahl noch gegen eine Lieferung des Abrams-Panzers ausgesprochen. Dieser sei zu teuer und die Ausbildung dafür zu aufwändig. Zudem sei die Wartung zu schwierig und der Turbinenantrieb verbrauche viel Kraftstoff. Auch US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wollte der Ukraine zunächst keine Waffen liefern, „die sie nicht reparieren können, die sie nicht unterhalten können und die sie sich langfristig nicht leisten können, weil das nicht hilfreich ist“, wie Kahl betonte. Nun kam doch die Entscheidung für die Lieferung von Abrams-Panzern, nachdem dies einige US-Politiker gefordert hatten.

Leopard-2-Panzer für die Ukraine: „Jetzt F-16? Ja!“

+++ 22.48 Uhr: In einer ersten offiziellen Reaktion auf die Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern zeigt sich die Regierung der Ukraine hocherfreut. Der Kanzleichef von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Andrij Jermak, kommentierte am Dienstagabend auf Telegram: „Wir werden alles haben, alles für die Rückeroberung unserer Gebiete und für die Gegenoffensive. Panzerfahrer werden sich freuen, ebenso wie Artilleristen und später auch Piloten.“ Und schon bald werde „alles wieder Ukraine“ sein.

Mit dem Hinweis auf Piloten nahm der Kanzleichef eine neue Diskussion vorweg, die Außenminister Dmytro Kuleba wenige Minuten zuvor begonnen hatte. „Jetzt F-16? Ja!“, schrieb er auf Facebook – offenbar zu einem Gespräch mit einem nicht genannten europäischen Kollegen. Damit legte er den nächsten Schritt offen: Dass die Ukraine sich nun auch um eine baldige Lieferung von Kampfflugzeugen bemühen will.

Die Ukraine würde auch F-16 Kampfflugzeuge nehmen. (Archivbild) © Frank Müller/Imago

Panzer-Lieferung an Ukraine: Bundeswehr-Reservisten mahnen zur Eile

+++ 22.15 Uhr: Der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr begrüßt die geplante Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine. Doch sie mahnen auch zur Eile, wie die dpa berichtet. Es sei gut, dass Deutschland nun auch selbst Leopard-2-Panzer in die Ukraine liefert, zusätzlich zu der Genehmigung von Lieferungen durch dritte Staaten. Das sei auch nicht anders zu erwarten gewesen, sagte Verbandspräsident Patrick Sensburg der Bundeswehr gegenüber der Rheinischen Post.

Sorge bereite ihm allerdings, dass die Auslieferungen mehrere Monate dauern sollen. Die Ukraine müsse sehr schnell unterstützt werden, da Russland den Lieferungen offenbar mit einer Offensive im Februar zuvorkommen wolle.

Panzer-Lieferung an Ukraine: Niederlande könnten 18 Leopard 2 beisteuern

+++ 20.50 Uhr: Die Entscheidung über eine mögliche Lieferung von Panzern des Typs M1 Abrams aus den USA an die Ukraine wird noch für diese Woche erwartet. Eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte gegenüber Politico, dass möglicherweise 30 der Abrams-Panzer an die Ukraine übergeben werden. Es sei zu erwarten, dass die Entscheidung der USA Teil eines „umfassenderen diplomatischen Abkommens“ mit Deutschland ist, zu dem auch die Entscheidung über Leopard-2-Panzer aus Deutschland und Drittländern gehört. Die US-Regierung bestätigte die Berichte bisher nicht.

Die Niederlande könnten 18 von Deutschland geleaste Leopard-2-Panzer kaufen und sie im Rahmen der Panzerkoalition an die Ukraine weitergeben. Das äußerte niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte gegenüber der FAZ. „Wir haben sie gemietet, was bedeutet, dass wir sie kaufen können, was bedeutet, dass wir sie umsonst abgeben können“, sagte er.

Er betonte jedoch, dass ein solcher Schritt nur in Abstimmung mit anderen Ländern sinnvoll sei. Nach Ansicht des niederländischen Regierungschefs sollte die Entscheidung über die Lieferung von Leopard-Panzern von der deutschen Regierung getroffen werden. Man wolle keinen Druck auf Deutschland ausüben.

Panzer-Lieferung an die Ukraine: Deutschland liefert Leopard 2 – Drittländer ziehen nach

+++ 20.30 Uhr: Nach der bekanntgewordenen Entscheidung der deutschen Bundesregierung, der Ukraine eigens Leopard-Panzer zu liefern und dies auch Drittländern zu genehmigen, erwägt nun auch Norwegen bis zu acht der 36 verfügbaren Leopard 2-Panzer an die Ukraine zu senden. Das berichtet die Publikation Dagens Næringsliv.

Panzer-Lieferung: Deutschland schickt eigene Leopard-Kompanie

+++ 20.15 Uhr: Unionsfraktionschef Friedrich Merz begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine, wirft Kanzler Olaf Scholz (SPD) aber zugleich Zögerlichkeit vor: „Die Entscheidung ist richtig“, sagte der CDU-Vorsitzende gegenüber der dpa. Hätte Scholz die Entscheidung allerdings am Sonntag beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris gemeinsam mit Emmanuel Macron bekannt gegeben, „dann wäre dies gemeinsame politische Führung gewesen“, so Merz.

Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), kommentierte die Entscheidung gegenüber der Nachrichtenagentur: „Die Entscheidung war zäh, sie dauerte viel zu lange, aber sie ist am Ende unausweichlich. Dass Deutschland die Lieferung seines Panzers Leopard 2 durch Partnerländer freigibt und auch selbst liefert, ist eine erlösende Nachricht für das geschundene und tapfere ukrainische Volk“, sagte sie gegenüber der dpa in Berlin.

Bundesregierung entscheidet Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine

+++ 19.45 Uhr: Nach wochenlangen Diskussionen hat die Bundesregierung entschieden, Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Auch wird anderen Ländern gestattet, solche Panzer an Kiew abzugeben. Das geht aus Berichten von Spiegel und dem Sender ntv vom Dienstagabend hervor. Demnach solle eine Kompanie Panzer des Typs Leopard 2 A6 an die ukrainische Armee übergeben werden. Die Berichte berufen sich dabei auf Regierungskreisen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und die Agence France-Presse (afp) mitteilten. Eine offizielle Bestätigung der Informationen gab es auf Anfrage zunächst jedoch nicht.

In den USA hatte zuvor das Wall Street Journal berichtet, die US-Regierung könnte ihrerseits Vorbehalte gegen eine Lieferung von US-Panzern des Typs Abrams aufgeben. US-Präsident Joe Biden neige nun dazu, der Ukraine eine „bedeutende Zahl“ von Abrams-Panzern zu überlassen, hieß es.

Die Ukraine bittet seit Monaten um Kampfpanzer westlicher Bauart für den Kampf gegen die russischen Angreifer. Die Frontlinie in der Ostukraine hat sich seit Wochen kaum noch bewegt. Mit den Kampfpanzern hofft die Ukraine, wieder in die Offensive zu kommen und weiteres Gelände zurückzuerobern. Gleichzeitig wird für das Frühjahr eine Offensive Russlands befürchtet.

Panzer-Lieferung für Ukraine-Krieg: Deutschland soll Polens Lieferung genehmigen

+++ 19.30 Uhr: Deutschland genehmigt anderen Staaten die Weitergabe von Leopard-Kampfpanzern aus deutscher Produktion an die Ukraine. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur (dpa) am Dienstagabend unter Berufung auf Koalitionskreise. Zuvor hatte der Spiegel berichtet.

Panzer für den Ukraine-Krieg: USA und Europa warten mit Entscheidungen

+++ 17.08 Uhr: Die USA sähen es gerne, wenn die europäischen Verbündeten Leopard-2-Panzer an Kiew lieferten – bei ihren ihren eigenen M1 Abrams zögerten sie bislang. Nun mehren sich in der US-Politik aber die Stimmen für diesen Schritt. „Wir sollten Abrams liefern, und dann werden die Deutschen auch Leopard-2-Panzer hergeben, um den russischen Angriff zu stoppen“, lautet eine von ihnen.

Nach Ringtausch: Tschechien will Ukraine keine Leopard-Panzer weiterreichen

+++ 16.29 Uhr: Tschechien will nicht zugunsten der Ukraine auf die Leopard-2-Kampfpanzer verzichten, die Deutschland dem Nachbarland im Zuge eines Ringtauschs zugesagt hat. „Es ist jetzt nicht möglich, die Leoparden weiterzuschicken, weil wir brauchen diese Panzer für unsere Sicherheit“, sagte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala nun in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa nach einem Treffen mit Scholz in Berlin.

Tschechien hatte der Ukraine im vergangenen Jahr Dutzende T-72-Kampfpanzer sowjetischer Bauart zur Verfügung gestellt. Die Bundesregierung sagte der Regierung in Prag dafür im Zuge des sogenannten Ringtauschs 14 Leopard-2-Panzer und einen Bergepanzer zu. Der erste Leopard wurde im vergangenen Dezember geliefert.

Ukraine-Krieg: Polen will Deutschland um Genehmigung bitten

+++ 09.50 Uhr: Polen will die Bundesregierung bereits in den kommenden Tagen um eine Genehmigung für die Lieferung der in Deutschland hergestellten Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine bitten. Warschau setze auf die Bildung einer Koalition mit anderen Ländern für die Übergabe der Kampfpanzer, sagte Regierungssprecher Piotr Müller am Montag im öffentlich-rechtlichen Sender TVP. Die Anfrage an Berlin sei eine wichtige Geste. „Wir werden in den nächsten Tagen sicherlich einen solchen formellen Antrag stellen, aber wir wollen das gemeinsam tun.“

Erstmeldung vom Montag, 23. Januar, 10.15 Uhr: Berlin – Die Differenzen innerhalb der Ampel-Regierung um Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine wachsen sich zu einem handfesten Koalitionskrach aus. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich lieferten sich am Samstag (21. Januar) einen öffentlichen Schlagabtausch. Strack-Zimmermann bezeichnete Mützenich auf Twitter als „das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik“. Sie schrieb: „Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität anzupassen.“

Am Freitag (20. Januar) hatte Strack-Zimmermann Kanzler Olaf Scholz (SPD) im ZDF-heute-journal angegriffen, was wiederum eine heftige Reaktion Mützenichs auslöste. „Frau Strack-Zimmermann und andere reden uns in eine militärische Auseinandersetzung hinein. Dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien“, sagte Mützenich der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft.“

Strack-Zimmermann hatte die Kommunikation insbesondere von Scholz in der Frage von Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine als „Katastrophe“ bezeichnet, denn einerseits unterstütze Deutschland die Ukraine massiv, durch die ausbleibende Entscheidung bei den Kampfpanzern entstehe aber ein anderer Eindruck. Scholz bleibe Erklärungen dafür schuldig.

Waffenlieferungen an die Ukraine: Mützenich warnt vor „Kaltem Krieg“

Mützenich betonte, Sicherheitspolitik beschränke sich nicht auf Waffenlieferungen. „Eine enge Abstimmung mit der militärischen Weltmacht USA und der Versuch einer Einbeziehung der aufsteigenden Ordnungsmacht China ist für ein belastbares Ende des Krieges in der Ukraine elementar.“ Beiden Ansprüchen werde Scholz seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gerecht. Er warnte auch vor einem neuen Kalten Krieg. „Zahllose alte und neue Kriege, auch in Europa, mit allen furchtbaren Konsequenzen wären die Folgen.“

Auch die grüne Bundestags-Vizepräsidenten Katrin Göring-Eckardt zeigte sich enttäuscht. „Ich hätte mir gewünscht, dass bereits in dieser Woche die deutsche Regierung den Weg für die Lieferung von Leopard-Panzern freigemacht hätte“, sagte sie der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Diese werden in der Ukraine dringend gebraucht. Die Ukraine verteidigt nicht nur ihr eigenes Land, sondern auch unsere Freiheit.“

Leopard-2 Lieferungen an die Ukraine: Makeiev fordert eine Lösung

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev forderte die Bundesregierung eindringlich auf, den Weg für die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern sofort freizumachen. „Wir brauchen deutsche Panzer - und zwar jetzt“, sagte er der dpa. „Wir haben keine Zeit zum Prüfen, Überlegen und Zögern. Was wir brauchen: entscheiden, trainieren und koordiniert liefern. Unverzüglich.“ (Red mit dpa/AFP)