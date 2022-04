„Lanz“: Rapper Marteria durch Ukraine-Krieg eines Besseren belehrt - „Ich war immer so ein Putin-Verteidiger“

Teilen

Campino und Materia zu Gast bei „Markus Lanz“ (ZDF) am 13. April 2022 © Cornelia Lehmann/ZDF

„Die Toten Hosen“-Frontmann Campino blickt auf die Anfänge seiner Band. Bei „Markus Lanz“ spricht er mit Marteria außerdem über Deutschland seit der Wende und den Ukraine-Krieg.

Hamburg – Zu Gast bei „Markus Lanz“ sprechen am Mittwochabend (13. April) die Musiker Andreas Frege und Marten Laciny, besser bekannt als Campino und Marteria, über den bundesdeutschen Graben zwischen West und Ost. Campino, seit 1982 Sänger der Düsseldorfer Punkband „Die Toten Hosen“, hat zusammen mit seiner Band und dem gebürtigen Rostocker Marteria zu diesem Thema kürzlich die Doppelsingle „Scheiß Ossis“ und „Scheiß Wessis“ veröffentlicht, die auch 32 Jahre nach der Wiedervereinigung von großer Aktualität ist.

Die interne Diskussion, ob es sich in Anbetracht des Ukraine-Krieges* um den richtigen Zeitpunkt handele, die Songs zu veröffentlichen, habe sich über mehrere Tage gezogen, berichtet Campino: „Weil wir uns über Befindlichkeiten lustig gemacht haben, die vorher ganz anders zu spüren waren. Und dann ist die Welt über Nacht eine andere geworden und wir haben uns überlegt, ob das jetzt so passend ist, damit zu kommen.“ Das Thema ost-westdeutscher Befindlichkeiten stehe deshalb aktuell eigentlich nicht zur Debatte, weshalb die vorbereitete Kampagne zu den Songs eingestampft worden sei. Veröffentlichen wollten die Künstler ihre Songs aber doch, schließlich handele es sich um ein „Plädoyer für Zusammenhalt, für Gemeinsamkeiten und für Freundschaft“.

„Die Toten Hosen“-Sänger Campino bei „Markus Lanz“: Wiedervereinigung für die DDR „wie eine Annexion“

Im Lichte des russischen Angriffskrieges sei noch besser zu verstehen, um was für ein großes Glück es sich gehandelt habe, dass die deutsche Wiedervereinigung ohne Gewalt, Blut, Terror und Waffen vonstattengegangen sei, erklärt Campino. Heute müsse man „auf eine brutale Art und Weise“ feststellen, dass es sich ohne ein politisches Kräftegleichgewicht nicht nebeneinander her existieren lasse, wenn auf einer der beiden Seiten „einfach wahnsinnige Machtansprüche auftauchen“. Marteria gesteht ein, ebenfalls zu dieser Einsicht gekommen zu sein. Er sei stark eines Besseren belehrt worden, denn über die Zeit vor dem Krieg sagt er: „Ich war immer so ein Putin-Verteidiger.“

Für Marteria habe es sich um einen Instinkt gehandelt, die Ostseite zu verteidigen, „weil man ja auch weiß, dass es vielen Leuten nicht gut ging und dass viele Sachen ungerecht waren“. Dem pflichtet Campino bei, die Wiedervereinigung habe nicht auf Augenhöhe stattgefunden: „Im Grunde war es teilweise wie eine Annexion. Da wurden Sachen übergestülpt, das Geld, die Westmark, die ganzen Regeln. Das Ampelmännchen ist geblieben und vielleicht konnten sich die Eisbären in Berlin etablieren.“ Dadurch habe sich in Ostdeutschland ein Gefühl des ständigen Überholt-Werdens eingestellt, das darin gemündet sei, mit Wehmut in die Vergangenheit zu blicken und die DDR-Vergangenheit zu idealisieren.

Ukraine-Krieg: „Die Toten Hosen“-Frontmann Campino sagt bei „Markus Lanz“, heute wäre er kein Kriegsdienstverweigerer

Mit Blick auf seine Familiengeschichte erzählt Campino, er habe seinen Vater, der nach dem Zweiten Weltkrieg davon gesprochen habe, es brauche eine freie Armee, damit sich vergleichbare Zustände nicht wiederholen könnten, für einen Ewiggestrigen gehalten, der nicht aus alten Denkmodellen herauskomme. Die Angst des Vaters vor dem Osten habe Campino für übertrieben und nicht nachvollziehbar gehalten, weshalb er den Dienst an der Waffe verweigert habe: „Natürlich habe ich den Wehrdienst verweigert und würde vielleicht heute in dieser Situation anders entscheiden.“ Mit dieser Aussage dürfte nicht nur Talkmaster Lanz nicht gerechnet haben, er fragt erstaunt: „Wirklich? So weit geht das?“ Der Frontmann der Toten Hosen bejaht energisch: „Auf jeden Fall geht das bei mir so weit.“

„Toten Hosen“-Sänger Campino bei „Markus Lanz“ (ZDF). © Cornelia Lehmann/ZDF

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 13. April:

Campino – Musiker

– Musiker Marteria – Musiker

Ein prägendes Erlebnis nach dem Fall der Mauer sei sowohl für Marteria als auch Campino die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen zwischen dem 22. und 26. August 1992 gewesen. Der damals 30-jährige Campino habe die Geschehnisse mit seiner Band in Düsseldorf ohnmächtig verfolgt und sich jeden Tag gefragt, warum die Polizei nicht einschreite. Im Anschluss habe die Band sich musikalisch mit der Situation auseinandergesetzt, die Single „Sascha … Ein Aufrechter Deutscher“ sei Ende 1992 veröffentlicht worden, um sich über Neonazis lustig zu machen und sie anzugreifen. Die Reaktionen seien „gewaltig“ gewesen, neben Morddrohungen hätten die Republikaner, „also das was die AfD* heute ist“, versucht, die Toten Hosen wegen Volksverhetzung zu verklagen. Campino erinnert sich: „Ich weiß, dass wir auf der Tournee ständig Hundertschaften von Polizei hinter der Halle hatten, weil sich Nazis angekündigt hatten. Es ging richtig zur Sache damals. Aber es wurde gut verstanden.“

Marteria bei „Markus Lanz“ über Rostock-Lichtenhagen 1992: „Wir sind danach weggezogen“

Der damals zehnjährige Marteria erlebte die Vorfälle in Rostock-Lichtenhagen aus erster Hand. Nur fünf Fußminuten von den Geschehnissen entfernt habe er damals gewohnt, die Situation wirkte auf die junge Familie bedrohlich: „Das war ein schlimmer Moment. Meine Mutter, meine Schwester und ich saßen heulend im Wohnzimmer, weil wir das ja alles gehört haben.“ Schon Monate zuvor habe sich die Wut in der Nachbarschaft aufgeheizt, so sei Marterias Bruder eines Tages blutüberströmt nach Hause gekommen, er habe „aufs Maul gekriegt“. Auch der Schulweg wollte genau geplant sein, um nicht an gewaltbereiten Nachbarn vorbeizumüssen. „Das war schon eine richtig anarchische Zeit. Wie bei ‚Mad Max‘“, schildert Marteria seine Erinnerungen und erzählt, dass seine Familie als Konsequenz der Eskalation anschließend umgezogen sei.

„Das schlimmste waren die Leute, die auf der Brücke geklatscht haben und eigentlich gar nicht wussten, um was es ging“, erinnert sich Marteria und erzählt von einem mit seiner Mutter befreundeten Polizisten, der zu berichten gehabt habe, dass der Zugführer das „Go“ zum Eingreifen verweigerte. Die Reaktion der Stadt wie Lichterketten und Gründung von Initiativen gegen Rechts habe „keiner sehen“ wollen. Stattdessen hätten Vertreter des Nachrichtensenders CNN Kindern und Jugendlichen an Schulen 50 Mark dafür geboten, sich mit Hitlergruß vor das Sonnenblumenhaus in der Mecklenburger Allee zu stellen. Gastgeber Lanz kann es kaum glauben: „Ernsthaft jetzt? Quatsch! Die haben euch Geld geboten, um dieses Bild zu erzeugen?“ Marteria bestätigt das, geht aber nicht weiter auf die Anekdote ein.

„Toten Hosen“-Frontmann Campino bei „Markus Lanz“: „Wir sollten uns mehr über Dinge freuen, die gut gelaufen sind“

Mit gewaltbereiten rechten Strukturen konfrontiert zu sein, sei in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern normal gewesen, schildert Marteria seine Kindheit und Jugend: „Sein Maul aufzumachen, bedeutet immer bei uns: brennendes Auto, Morddrohungen – habe ich auch tausend schon gekriegt.“ Der Sänger habe „sehr viel Respekt“ vor Menschen, die sich dieser Konfrontation stellen und trotzdem ihre Meinung sagen. Weil dies geschehe, verbessere sich die Situation in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren merklich. Zwar sei es noch längst nicht perfekt, doch er empfinde stolz für seine Heimat.

Campino appelliert zum Abschluss der Sendung und mit Blick auf den Ukraine-Krieg an den Zusammenhalt der Menschen, sein Wunsch: „... dass wir hoffentlich kollektiv erwischt werden bei dem Gedanken, dass wir uns zu oft aufregen über die Dinge, die scheiße gelaufen sind. Wir sollten uns mehr freuen über Dinge, die gut gelaufen sind und wo wir gerade stehen. Hier ist eine ganze Menge auch sehr, sehr in Ordnung. Wenn man sich darüber klar wird, dann wird es diese Feindseligkeiten nicht mehr geben.“

„Markus Lanz“ - Das Fazit der Sendung

Campino und Marteria sprechen bei „Markus Lanz“ über Vorurteile, Rassismus und den Krieg in der Ukraine. Talkmaster Markus Lanz zeigt sich dabei von seiner anderen, beinahe vergessenen Seite, die das Gegenüber aussprechen lässt und nicht die Deutungshoheit über eine Debatte erzwingt. Dazu tragen seine Gäste allerdings bei: Das Duo antwortet griffig, statt den Gastgeber, wie es dem einen oder der anderen Politikerin zu eigen ist, mit Phrasen abzuspeisen. Dadurch entwickelt sich ein unterhaltsames Gespräch, bei dem Campino mit seiner Wehrdienst-Aussage aufhorchen lässt. Marteria gefällt das: „Es macht total Spaß mit den Leuten zu reden, wo es weh tut. Wo man reingehen muss. Nicht immer mit den Leuten zu reden, wo alles klar ist.“ (Hermann Racke) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.