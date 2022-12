Krieg mit der Nato? Militär-Experte verblüfft selbst Russen-TV-Moderator: „In naher Zukunft unausweichlich“

Genau, die Nato ist und war immer an allem Schuld...Wenn man bedenkt, dass die Nato zu Trumpel's Zeiten fast kurz vor der Aufloesung stand, ist das nur folgerichtig. Boese Nato, ts ts...

Polen greift an ? Ich glaub's wohl. Die Gebrueder Grimm bekommen langsam Konkurrenz, wie mir scheint.

Da müssen die Russen aber aufpassen, dass sie im Frühjahr 2023 überhaupt noch was zum kämpfen haben. So müssen wir die Freiwillige Feuerwehr in den Krieg schicken, damit es halbwegs fair bleibt.