Ukraine-News: Lindner schmettert „Kriegssoli“-Vorschlag ab

Von: Felix Durach, Tom Offinger

Verteidigungsministerin Lambrecht äußerte sich im Bundestag zu Waffenlieferungen in die Ukraine. Ihre Aussagen über Panzer sorgten für Aufsehen. Der News-Ticker.

Update vom 24. Juni, 9.40 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Forderung seines baden-württembergischen Amtskollegen Danyal Bayaz (Grüne) nach einem „Kriegssoli“ zurückgewiesen. Massive Steuererhöhungen wie ein „Kriegssoli“ seien geeignet, die wirtschaftliche Entwicklung zu strangulieren, warnte Lindner gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Wir brauchen mehr Wachstumsimpulse, mehr Gründungen, mehr Überstunden, um unseren Wohlstand zu sichern. Steuererhöhungen würden die Stärkung der Wirtschaftslage sabotieren“, betonte er.

Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Ukraine-Krieg: Alternativ-Wege für Getreide-Export - Özdemir fordert Ersatz für Schiffsweg

Update vom 24. Juni, 9.35 Uhr: Vor einer internationalen Ernährungskonferenz in Berlin hat Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) gefordert, dass die Staatengemeinschaft nach dauerhaften Alternativen zum Export von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer suchen müsse. „Beim Export von Getreide auf dem Landweg reden wir inzwischen nicht mehr nur über eine vorübergehende Alternative“, sagte Özdemir dem Tagesspiegel.

Solange Russland mit Staatschef Wladimir Putin an der Spitze als „permanenter Aggressor“ auftrete, „solange kann sich die Ukraine auch im Friedensfall nicht darauf verlassen, dass sie ihr Getreide sicher über das Schwarze Meer transportieren kann“, sagte Özdemir weiter. Der Landwirtschaftsminister regte an, „dauerhafte, leistungsstarke Alternativen zum Seeweg“ aufzubauen, um ukrainische Agrargüter unter Umgehung des Schwarzen Meers exportieren zu können.

Ukraine-Krieg: „Kriegssoli“-Vorschlag von Grünen Politiker - „in so einer schwierigen Zeit“

Update vom 23. Juni, 22.05 Uhr: Der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz hält wegen der großen Belastung durch Ukraine-Krieg und Corona-Pandemie Steuererhöhungen nach der Krise für unvermeidbar. „Warum nicht so etwas wie einen Kriegssoli in so einer schwierigen Zeit“, fragte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend in der SWR-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“. Die Ampel habe in ihrem Koalitionsvertrag zwar Steuererhöhungen ausgeschlossen. „Ich glaube, in einer akuten Krise ist das auch gefährlich.“ Aber wenn diese Krise mal vorbei sei, müsse die Frage beantwortet werden, wer die Rechnung für die Hilfspakete und das Sondervermögen für die Bundeswehr bezahle. Das gehe nur mit Steuererhöhungen. „Da kommt man am Ende des Tages meines Erachtens nicht drumherum.“

Bayaz betonte, es müsse dabei auch die Frage nach Steuergerechtigkeit gestellt werden. Eine Wiedereinführung der Vermögensteuer lehnt er - anders als die Grünen im Bund - als zu aufwendig und bürokratisch ab. Da habe Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit seinen Bedenken nicht ganz Unrecht. „Jedes Jahr muss das Unternehmen, der Oldtimer, der Picasso an der Wand neu bewertet werden“, sagte der Grüne. Da hielten sich Kosten und Nutzen nicht die Waage. Es gebe bessere Wege, Reiche stärker zu besteuern. Er plädierte dafür, die Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer zu reduzieren. Es sei jedenfalls auf Dauer keine Lösung, die zusätzlichen Lasten nur durch höhere Schulden zu schultern.

Kürzung von Gaslieferungen: Russland weist Vorwürfe Berlins zurück

Update vom 23. Juni, 13.20 Uhr: Im Streit um die Kürzung russischer Gaslieferungen hat der Kreml den Vorwurf Berlins, dass dies politisch motiviert sei, als „sonderbar“ bezeichnet. Russland werde die Lieferungen wieder erhöhen, sobald die fehlenden Turbinen geliefert worden seien, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

„Wenn eine Turbine überprüft werden muss und man sie nach der Reparatur nicht wieder einsetzt (...), ist alles klar, da gibt es keine Zweideutigkeit“, sagte Peskow. Deutschland sei „bestens über die Wartungszyklen informiert“, daher sei es „wirklich sonderbar, das als politisch zu bezeichnen“. Russland bleibe ein „verlässlicher“ Lieferant, versicherte der Kreml-Sprecher. Russischen Angaben zufolge hat der Siemens-Konzern Turbinen zur Verdichtung von Gas nach einer Reparatur nicht wieder eingesetzt. Daher sei Russland gezwungen gewesen, die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 um rund 60 Prozent zurückzufahren.

Ukraine-News: Lambrecht mit fragwürdiger Äußerung - „Gepard ist kein Panzer“

Update vom 23. Juni, 10.30 Uhr: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) stand am Mittwoch im Deutschen Bundestag dem Plenum Rede und Antwort. Ein Schwerpunktthema bei der Regierungsbefragung war dabei die Lieferung schwerer Waffen durch Deutschland an die Ukraine. In diesem Rahmen stellte der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion im Bundestag, Florian Hahn (CSU), eine Frage an die Verteidigungsministerin. Der 48-Jährige wollte von Lambrecht wissen, wo die Bundesregierung einen substanziellen Unterschied zwischen den Panzertypen Marder und Gepard im Rahmen des Ukraine-Konflikts sehen würde.

Denn während die Ampel-Koalition der Lieferung von Gepard-Panzern in die Ukraine zugestimmt hatte, wurde eine Lieferung von Marder-Panzern bisher abgelehnt. Lambrecht hatte auf die Frage auch prompt eine Antwort parat: „Der Gepard ist kein Panzer. Das ist der Unterschied.“ Der Gepard werde „anders eingeordnet“ als der Marder, so die Verteidigungsministerin weiter. Dies sei auch „die Einordnung des Generalinspekteurs oder der militärischen Beratung. Das ist der Unterschied.“ „Es gibt keine Lieferung von Panzern westlicher Bauart bisher und deswegen wird es auch keinen deutschen Alleingang geben“, schließt Lambrecht ihr Statement.

Ukraine-News: Lambrecht sorgt mit Gepard-Aussage für Aufsehen - Opposition kritisiert mangelnde Fachkompetenz

Eine klare Ansage der SPD-Politikerin. Doch auch eine nachvollziehbare Begründung? „Natürlich ist der Gepard ein Panzer, ein Flugabwehrpanzer eben“, erklärt Militärhistoriker Prof. Sönke Neitzel von der Uni Potsdam gegenüber bild.de. Sowohl Gepard als auch Marder sind also per Definition Panzer. Entscheidend für die Unterscheidung ist wohl eher der Einsatzzweck der Waffensysteme. Der Gepard wird für die Abwehr von feindlichen Flugzeugen und Hubschraubern in geringer Höhe eingesetzt. Der Marder zählt jedoch zu den Hauptkampfpanzern und wird eingesetzt, um feindliche Panzer und Infanterie am Boden zu bekämpfen.

Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard werden von Deutschland in die Ukraine geliefert. (Archivbild) © Björn Trotzki/imago-images

Auch wenn die Unterschiede zwischen Marder und Gepard groß sind, handelt es sich doch bei beiden Waffensystemen definitiv um Panzer. Lambrechts Ungenauigkeit bei den Details von Verteidigungsthemen war deshalb auch ein gefundenes Fressen für die Opposition. „Offizielle Bezeichnung: ‚Flugabwehrkanonenpanzer Gepard‘, aber nach Auffassung der Bundesministerin der Verteidigung ‚kein Panzer‘“, schrieb CDU-Politiker Johann Wadepuhl via Twitter mit dem ironischen Hashtag „Fachkompetenz“.

Ukraine-News: Melnyk entschuldigt sich bei Scholz für „Leberwurst“-Aussage

Erstmeldung vom 22. Juni, 18.00 Uhr: Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk, will sich bei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seine viel kritisierte „Leberwurst“-Aussage entschuldigen. „Das ist eine Äußerung, die ich im Nachhinein natürlich bedauere“, sagte Melnyk im Format „Spitzengespräch“ des Spiegel (Mittwoch). Er werde sich bei ihm persönlich entschuldigen, fügte der Diplomat hinzu. Die Äußerung sei „diplomatisch nicht angemessen“ gewesen und habe „viele Menschen nicht nur in Deutschland vor den Kopf gestoßen“.

Will sich für seinen Kommentar entschuldigen: Botschafter Andrij Melnyk. © picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Melnyk hatte Anfang Mai das vorläufige Nein von Scholz zu einer Kiew-Reise mit den Worten kritisiert: „Eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch.“ Scholz besuchte schließlich nach langem Zögern Mitte Juni die Ukraine.

Der Botschafter sagte zudem, dass die Aussage auch in der ukrainischen Regierung ein Ärgernis dargestellt habe. „Mein Präsident war not amused“, sagte Melnyk über die Reaktion Wolodymyr Selenskyjs. Auch habe er dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba seine Aussage erklären müssen.