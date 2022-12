„Putin wird auf Durchbruch bestehen“: Russland plant wohl neue Offensive nach Weihnachten

Mehrere Indizien

Putin plant eine neue Großoffensive im Ukraine-Krieg. Das glauben US-Militärexperten und auch die Ukraine rechnet damit. Zwei Achsen kommen dafür infrage.

Kiew/Moskau - Plant Russland nach Weihnachten eine neue Großoffensive im Ukraine-Krieg? Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba warnte nun davor: Wladimir Putins Armee bereite sich auf eine groß angelegte Offensive im Januar und Februar 2023 vor, sagte der ukrainische Politiker laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform zu Journalisten.

Indikatoren seien eine verstärkte Mobilisierung russischer Soldaten und die Verlegung von schweren Waffen. „Putin wird auf einen Durchbruch bestehen“, wird Kuleba zitiert.

+ Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba erwartet eine neue russische Offensive im neuen Jahr. © Lev Radin/Imago

Ukraine-News: US-Experten rechnen mit russischer Großoffensive

Auch das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW), das seit Beginn des Ukraine-Kriegs das militärische Geschehen intensiv analysiert, rechnet mit einer neuen russischen Großoffensive Anfang des neue Jahres. Der ukrainische Boden sei dann durch andauernde Temperaturen unter null Grad hart gefroren und biete günstige Bedingungen für schnelle Offensivaktionen, im Vergleich zum eher matschigen Untergrund im Herbst. Beide Seiten - sowohl Russland als auch die Ukraine - würden daher voraussichtlich ihr Offensivtempo erhöhen.

Russland plant im Ukraine-Krieg wohl neue Offensive - Zwei Achsen kommen infrage

Laut ISW kommen zwei Hauptachsen für russische Offensiven infrage: Im Nordosten der Ukraine entlang der Grenze zwischen Charkiw und Luhansk oder im Gebiet Donezk. Für beides gebe es gewisse Indizien, so die Experten. So hätten die russischen Truppen schweres Gerät aus entlegenen Gebieten im Luhansk entlang der Grenze Charkiw-Luhansk positioniert und ihre militärischen Truppen dorthin umgruppiert. Außerdem seien russische Truppen, die nach dem Rückzug aus Cherson frei wurden, in verschiedene Gebiete im Donbass verlegt worden, neu mobilisierte Reservisten würden sie dort verstärken.

Putins Streitkräfte könnten aber auch versuchen, die Eroberung des gesamten Gebiets Donezk abzuschließen, so die US-Analysten. Die Region hat Russland Ende September völkerrechtswidrig annektiert, die russischen Besatzer kontrollieren sie jedoch militärisch nicht komplett.

+ Ein ukrainischer Panzer bei Bachmut im Gebiet Donezk. © Anatolii Stepanov/AFP

Neue Offensive Russlands im Ukraine-Krieg: Erfolgschancen wohl eher gering

Obwohl Putin wohl neue Offensiven im Ukraine-Krieg plant - die Experten des ISW gehen nicht davon aus, dass er damit großen Erfolg haben wird. Die „russischen Kampffähigkeiten“ seien nach wie vor geschwächt und es sei „höchst unwahrscheinlich“, dass Russland „in den kommenden Monaten strategisch bedeutsame Gebiete einnehmen“ könne.

Putins Sprecher Dmitri Peskow hatte vor wenigen Tagen ausgeschlossen, dass es über Weihnachten eine Waffenruhe im Ukraine-Krieg geben werde. Im Gegenteil wird sogar befürchtet, dass sich Belarus im Ukraine-Krieg einschaltet und an der Seite von Putins Truppen kämpft.

Für die Ukrainer ist es das erste Weihnachten seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar. Viele Menschen sind wegen des massiven russischen Beschusses obdachlos oder haben bei Minustemperaturen keinen Strom und keine Heizung. (smu)

Rubriklistenbild: © Anatolii Stepanov/AFP