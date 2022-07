Nach Kasachstans EU-Angebot: Russland kappt plötzlich Öl-Anbindung – aus Naturschutz-Gründen

Kasachstan hat keinen Zugang zu den Weltmeeren, muss sein Öl deshalb über Russland exportieren. Doch ein russisches Gericht hat nun ein wichtiges Terminal überraschend stillgelegt.

Update vom 6. Juli, 11.20 Uhr: Die EU muss sich für den Fall wappnen, falls Putin Europa das Gas aus Russland komplett abdreht, warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. „Wir müssen uns auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung aus Russland vorbereiten, sogar auf eine vollständige Beendigung“, sagte sie im Europaparlament. Es sei klar, dass Putin Energie als Waffe nutze. Schon jetzt seien zwölf Mitgliedstaaten direkt von einem partiellen oder vollständigen Ausfall der Gasversorgung aus Russland betroffen.

Als Reaktion werde die EU-Kommission Mitte Juli einen europäischen Notfallplan vorlegen. „Die Mitgliedstaaten verfügen bereits über nationalen Notfallpläne. Das ist gut - aber wir brauchen europäische Koordinierung und gemeinsames Handeln“, skizzierte von der Leyen.

Drehe Russland Europa das Pipeline-Gas vollständig ab, müssten die noch vorhandenen Gasströme dorthin fließen, wo sie am dringendsten benötigt würden. „Wir müssen für europäische Solidarität sorgen. Und wir müssen den Binnenmarkt und die Lieferketten der Industrie schützen“, erklärte von der Leyen.

Die Bemühungen, neue Gaslieferanten zu finden, kämen voran: Die nicht aus Russland kommenden Flüssigerdgas-Exporte nach Europa seien gegenüber 2021 um 75 Prozent gestiegen. Die Exporte von Flüssigerdgas aus den USA nach Europa hätten sich fast verdreifacht. Gleichzeitig sei der durchschnittliche monatliche Import von russischem Gas um 33 Prozent gesunken. „Wir machen also Fortschritte“, sagte von der Leyen.

Noworossijsk- In der Ex-Sowjet-Republik Kasachstan liegen riesige Ölvorkommen unter der Erde - aber für den Export nach Europa ist das Land auf seinen großen Nachbarn Russland angewiesen. Über das Terminal in der südrussischen Hafenstadt Noworossijsk fließen 80 Prozent des aus Kasachstan exportierten Öls: 67 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Ein russisches Gericht lässt das Terminal jetzt schließen – angeblich, weil Umweltauflagen nicht erfüllt wurden.

Zuletzt hatte Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew der EU angeboten, mehr Öl und Gas nach Europa zu liefern, um die Energiesicherheit des Kontinents trotz des Ukraine-Kriegs und der Sanktionen gegen Russland zu gewährleisten. Kasachstan ist eigentlich enger Verbündeter von Russlands Präsident Wladimir Putin. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine gibt es aber Unstimmigkeiten zwischen Russland und der Ex-Sowjetrepublik. Kasachstan hat unter anderem die Unabhängigkeit der von Moskau protegierten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine nicht anerkannt.

Ukraine-News: Russland lässt Terminal für Öl-Export aus Kasachstan schließen - aus fadenscheinigen Grünen

Das für den Export von kasachischem Öl bestimmtes Terminal im Schwarzen Meer muss auf Beschluss des Gerichts für 30 Tage seinen Betrieb einstellen. Begründet wurde der Stopp mit möglichen Umweltschäden, wie die Nachrichtenagentur Interfax in der Nacht zum Mittwoch (6. Juli) berichtete. Die Dokumentation des Notfallplans für die Beseitigung eventueller Ölunfälle sei unvollständig, heißt es offiziell.

Die Betreibergesellschaft Caspian Pipeline Consortium (CPC) sei „gezwungen, das Gerichtsurteil umzusetzen“, werde aber dagegen klagen, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Ursprünglich hatten die Behörden CPC bis zum 30. November Zeit gegeben, die Verstöße zu beseitigen. Doch in einer Gerichtsverhandlung am Dienstag forderte die regionale Transportaufsicht überraschend die Schließung des Terminals - und erhielt Recht. (dpa)