Putins TV-Hetzer attackiert Scholz auf üble Weise und fragt nach „Luftabwehr von Berlin“

Von: Stephanie Munk

Der Journalist und Propagandist Wladimir Solowjow (r.) erhält von Russlands Präsidenten Wladimir Putin eine Auszeichnung im Kreml. © Imago/Itar-Tass

Im russischen TV wird Deutschland mit einem Angriff gedroht, weil es im Ukraine-Krieg Partei ergreift. Anlass sind Aussagen eines deutschen Top-Generals.

Moskau - Seit Beginn des Ukraine-Kriegs drohen Putin und seine Anhänger immer wieder mit Atomwaffen, sollten der Westen sich in den Konflikt mit dem Nachbarland einmischen. Im russischen TV werden sogar offen Atomangriffe auf Europa simuliert und es wird die Frage diskutiert, welche Zerstörung sie in europäischen Metropolen anrichten könnten.

Putins Atomwaffen-Drohungen nahm der deutsche Luftwaffen-Chef Ingo Gerhartz nun auf der Militär-Messe „Kiel International Seapower Symposium“ zum Anlass, sich ebenfalls zum Thema Nuklearwaffen zu äußern. Gerhartz warnte Russlands Präsident Wladimir Putin laut einem Bericht der Berliner Zeitung vor Angriffen auf Nato-Mitgliedstaaten. „Putin, leg dich nicht mit uns an“, richtet der Generalleutnant eine Drohung an den Kremlchef.

Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, zog den Hass des Kremls auf sich. © Oliver Berg/dpa

Ukraine-Krieg: Deutscher Luftwaffen-Chef droht Russland mit Nato-Atomwaffen - Wütende Reaktion folgt

Gerhartz plädierte dafür, dass die Nato-Staaten notfalls Atomwaffen gegen Russland einsetzen, falls Moskau dies zuvor tue. „Für eine glaubhafte Abschreckung brauchen wir sowohl die Mittel als auch den politischen Willen, die nukleare Abschreckung nötigenfalls umzusetzen“, zitiert die Berliner Zeitung aus seiner Rede bei dem Treffen vor Spitzen-Militärs. Der Westen werde deutlich aufrüsten, so der Luftwaffen-Chef: „Bis 2030 werden die Europäer über 600 moderne Kampfjets im Ostseeraum verfügen. Dazu kommen noch die Flugzeuge der Amerikaner.“

In Russland fanden die scharfen Aussagen des deutschen Generals durchaus Gehör. Im russischen Staatsfernsehen griff der bekannte russischen Journalist und Propagandist Wladimir Solowjow laut einem Bericht der Bild die Worte von Gerharzt auf und dachte laut über einen militärischen Angriff auf Deutschland nach. Nicht zum ersten Mal: Erst vor wenigen Tagen drohte Solowjow mit einer Invasion in Deutschland. Grund waren Aussagen von der Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei ihrem Besuch in Odessa.

Ukraine-Krieg: Kreml-Propagandist poltet im TV gegen Deutschland - „Wir kehren nach Berlin zurück“

Diesmal soll der Journalist in seiner Sendung verkündet haben: „Deutschland will Krieg führen“, und süffisant gefragt haben: „Wie steht es um die Luftabwehrsysteme bei Berlin?“ Auch gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine wetterte er offenbar: „Mögen sie alles liefern, inklusive der Besatzung. Wir verbrennen und vernichten alles und kehren nach Berlin zurück.“ Im russischen Fernsehen wurden die deutschen Waffen für die Ukraine schon wiederholt aufgegriffen und dabei offen mit Atomwaffen gedroht.

In Richtung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz wütete der Putin-Propagandist: „Sie liefern Waffen, die das Ziel haben, unsere Piloten umzubringen. Glauben Sie, dass wir die Leberwurst beobachten und sagen: ‚Ach, wie nett‘?“

Ukraine-Krieg: Putin-Propagandist beleidigt Scholz - Er habe „sein dreckiges Maul“ geöffnet

Der deutsche Kanzler habe sein „dreckiges Maul geöffnet“ und den „Genozid“ in der Ukraine an den Russen als „lächerlich“ bezeichnet. Er dürfe nie wieder den Boden Russlands betreten. Die russische Führung rechtfertigt seinen Angriffskrieg auf die Ukraine mit einem angeblichen Genozid am russischen Teil der Bevölkerung, wofür es jedoch keinerlei Belege gibt.

Solowjow drohte auch schon Großbritannien mit militärischer Vergeltung. Sein Augenmerk richtet er dabei auf Außenministerin Liz Truss. Auch Putins Lieblings-Moderatorin ließ sich kürzlich im TV über den Ukraine-Krieg aus, der in Russland nur als militärische Sonderoperation bezeichnet werden darf. Sie lieferte eine neue, abstruse Theorie für den Krieg.