Die Ukraine hat offenbar weitere Gegenden zurückerobert - und Putins Armee steht augenscheinlich vor riesigen Problemen. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Ukraine weiter auf Vormarsch: Offenbar gelang es Selenskyjs Armee sogar, russische Elite-Einheiten aus besetzten Gebieten zu vertreiben.

in : Offenbar verschiebt Russland aus Logistikproblemen den Dienstantritt neuer Wehrpflichtiger. Dieser News-Ticker zu den militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Update vom 4. Oktober. 13.47 Uhr: Russland hat im Zuge seiner Teilmobilmachung innerhalb von zwei Wochen bereits mehr als 200.000 Menschen eingezogen. Das hat der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu mitgeteilt. „Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in sechs Ausbildungszentren“, sagte er seinem Ministerium zufolge.

Schoigu sagte, den Rekruten würden die notwendige Kleidung und Ausrüstung zur Verfügung gestellt und sie würden eingewiesen. Angeblich hätten sich viele Freiwillige gemeldet. Zahlen nannte Schoigu nicht. Es sollte niemand abgelehnt werden, „wenn es keine schwerwiegenden Gründe gibt“.

Putin will nach offizieller Darstellung rund 300.000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die besetzten Gebiete zu halten.

Ukraine auf Vormarsch: Sogar Putins Elite-Truppen müssen fliehen – Putin-Befehl weist auf Riesen-Defizite hin

Erstmeldung: Lyman/Cherson - Die ukrainische Armee kann im Ukraine-Krieg weitere Erfolge verbuchen: Im Süden befreiten sie weitere Gebiete von russischer Besatzung. Und auch östlich der bereits befreiten Stadt Lyman konnten die Ukrainer Putins Truppen weiter zurückdrängen. Das schreibt das „Institute for the Study of War“ (ISW) in seiner neuesten Analyse.

Offenbar waren selbst Wladimir Putins Elitetruppen machtlos gegen den Vorstoß der Ukrainer, schreibt der US-Thinktank. Im Raum Lyman zogen sich Teile der 144. motorisierten Schützendivision zurück. Die 76. Luftlandedivision wiederum soll in der Oblast Cherson zurückgeschlagen worden sein. Beides seien Einheiten, die als erste Liga in der russischen Armee angesehen würden, so das ISW. „Ihr offensichtliches Versagen, das Territorium gegen die ukrainische Offensive zu verteidigen“ sei ein weiterer Beleg dafür, dass Russlands Militär schwächer und schwächer werde, je länger der Ukraine-Krieg andauere.

Ukraine-News: Russlands Armee laut Geheimdienst-Infos vor großen Problemen

Der britische Geheimdienst hat zudem Erkenntnisse, dass Russland nicht mehr in der Lage ist, seine Rekruten ausreichend auszurüsten und zu trainieren. Das geht aus dem jüngsten Bericht des britischen Verteidigungsministeriums hervor. Putin habe per schriftlichen Befehl offenbar den Dienstantritt von 120.000 neuen Wehrpflichtigen in Russland verschoben, heißt es. Das sei ein Hinweis darauf, dass Russland derzeit nicht fähig sei, eine große Anzahl an Personal auszurüsten und zu trainieren.

„Die Herausforderungen für Unterbringung, Training, Ausrüstung und Einsatz von mobilisiertem und einberufenem Personal sind erheblich“, hieß es in der Mitteilung. Auch in der russischen Militärverwaltung und -logistik gebe es erhebliche Defizite, was die Bemühungen noch erschwere. Ein Video weist darauf hin, wie groß die Defizite bei der Ausrüstung der Soldaten angeblich sind - zu sehen sind rostige Gewehre und Plastiktüten.

Die neuen Wehrpflichtigen, die nun erst am 1. November ihren Dienst beginnen sollen, dürfen laut russischem Gesetz nicht außerhalb Russlands eingesetzt werden. Sie sind zu unterscheiden von den 300.000 Reservisten, die Putin im Rahmen seiner Teilmobilisierung im Ukraine-Krieg an die Front schicken will. (smu/dpa)

