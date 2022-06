Wohl riesige Verluste: Russische Einheit verweigert jetzt offenbar den Kampf

Von: Patrick Mayer, Franziska Schwarz

In der Region Charkiw wollen Soldaten Putins angeblich nicht mehr ins Gefecht - zu aussichtslos. Der News-Ticker zur militärischen Lage im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg : In der Region Charkiw ziehen sich die russischen Truppen offenbar zurück.

: In der Region Charkiw ziehen sich die russischen Truppen offenbar zurück. Soldaten von Wladimir Putin : Laut einem Bericht sinkt ihre Kampfmoral.

: Laut einem Bericht sinkt ihre Kampfmoral. Moskau widerspricht Kiew : Kämpfer der Seite von Wolodymyr Selenskyj mit hohen Verlusten.

: Kämpfer der Seite von Wolodymyr Selenskyj mit hohen Verlusten. Dieser News-Ticker zur militärischen Lage in der Ukraine wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 10. Juni, 13.45 Uhr: Die russischen Truppen rücken nach ukrainischen Angaben im Donbass weiter vor. Die Invasoren stünden mittlerweile vor dem Verkehrsknotenpunkt Bachmut, heißt es aus Kiew. Somit könnte der Nachschub für das Verwaltungszentrum Sjewjerodonezk abgeschnitten werden. Um die Stadt, die einst 100.000 Einwohner hatte, wird seit Wochen in der Region Luhansk erbittert gekämpft.



„Der Feind hat in Richtung Wosdwyschenka – Roty angegriffen, teilweise Erfolg gehabt und setzt sich an den eingenommenen Stellungen fest“, teilte der ukrainische Generalstab an diesem Freitag in seinem Lagebericht mit. Die genannten Ortschaften befinden sich nur etwa zehn Kilometer südwestlich von Bachmut. Die Stadt mit einstmals rund 70.000 Einwohnern liegt geografisch genau zwischen den Großstädten Donezk, Luhansk, Sewerodonezk und Kramatorsk. Von hier aus können verschiedene Verkehrswege im Donbass mit Artillerie beschossen werden. Bislang hatten die russischen Truppen vergeblich versucht, in Richtung Kramatorsk vorzustoßen.

Heftige Kämpfe im Donbass: Russische Invasionstruppen haben Artillerie-Übermacht

Update vom 10. Juni, 13.30 Uhr: Im Donbass wüten weiter heftige Kämpfe zwischen den russischen Invasionstruppen und den ukrainischen Verteidigern. Der stellvertretende Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Wadym Skibitsky, hat im Gespräch mit dem britischen „Guardian“ gewarnt, der Ukraine fehle Artilleriemunition.

Auf eine ukrainische Artillerieeinheit kämen zehn bis 15 Artillerie-Stellungen der Russen. „Dies ist nun ein Artilleriekrieg“, wird Skibitsky von der der britischen Zeitung zitiert. Sein Land sei fast ausschließlich auf westliche Waffenlieferungen angewiesen und benötige mehr Munition für die Haubitzen sowie für andere Geschütze.

Update vom 10. Juni, 13.10 Uhr: Die russischen Besatzer räumen die Trümmer in Mariupol weg. Der Strand füllt sich wieder. Dabei ist die Zukunft der Stadt im Ukraine-Krieg weiter offen. Jetzt droht auch noch ein Cholera-Ausbruch.

Im Krieg mit Russland: Ukrainische Armee rückt in der Region Charkiw wieder vor

Erstmeldung vom 10. Juni: Charkiw - „Wir bewegen uns allmählich in der Region Charkiw voran und befreien unser Land“, so Wolodymyr Selenskyj im Ukraine-Krieg über die Lage an Kriegstag 107. Laut dem ukrainischen Generalstab erlitten die Truppen von Wladimir Putin in der Region schwere Verluste - und wollen nun nicht mehr kämpfen. Das berichtet der Kyiv Independent.

Es soll sich bei den verweigernden Soldaten um eine motorisierte Infanterieeinheit des 1. Armeekorps handeln. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die Region Charkiw grenzt an die mittlerweile fast vollständig von den russischen Truppen eingenommene Region Luhansk.

Ukraine-News: Kiew hat laut Moskau 480 Soldaten an einem Tag verloren

Noch vor zwei Tagen, am 8. Juni, hatte die russische Seite hohe Verluste bei den ukrainischen Kämpfern verkündet, und zwar bei den Gefechten um den Donbass in der Ostukraine. Insgesamt habe die Ukraine (in allen Kampfgebieten zusammen) binnen 24 Stunden mehr als 480 Soldaten verloren.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erwähnte dabei auch Raketenangriffe auf eine Panzerfabrik in Charkiw. Rund um die Millionenstadt seien außerdem mehrere Gefechtsstände und Truppenansammlungen sowie Stellungen von Raketenwerfern mit Luft-Boden-Raketen beschossen worden. Der ukrainische Generalstab hingegen vermeldete Anfang des Monats, der Feind sei im Norden in Charkiw ebenso in die Defensive gegangen wie im Süden des Landes.

