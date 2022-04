Pro-russischer Autokorso: Bayerns Justizminister nennt klare Linie - und was der Freistaat „nicht akzeptiert“

Von: Cindy Boden

Flaggen mit den russischen Nationalfarben und dem russischen Staatswappen wehten am Sonntag an Autos in Berlin. © Carsten Koall/dpa

Politiker haben empört auf öffentliche Sympathiebekundungen für den russischen Angriff auf die Ukraine reagiert. Das Z-Symbol rückt auch in Bayern in den Fokus.

München/Berlin - Lautes Hupen, bis zu 450 Autos teils mit russischen Fahnen in den Straßen von Berlin: Ein pro-russischer Autokorso vom Wochenende in der Hauptstadt brachte viel Empörung hervor.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, sprach von einem „Autokorso der Schande“. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zeigte Verständnis für die Kritik und teilte mit, sie verstehe den Ärger. Sie will gegen Unterstützungsbekundungen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorgehen.

„Diese Demonstration an sich, das Zeigen der russischen Fahne ist nicht verboten“, sagte Giffey am Dienstag (5. April) im ZDF-„Morgenmagazin“. Sie könne nicht verboten werden, weil sie unter die Versammlungsfreiheit falle. Der Autokorso sei als Demonstration gegen die „sich aktuell verschärfende Diskriminierung russischsprachiger Menschen in unserer Stadt“ angemeldet gewesen. An einem Auto des Korsos sei jedoch das Z-Symbol gesehen und unterbunden worden. Das Zeichen als Befürwortung des russischen Angriffskriegs ist in Berlin verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Die Polizei leitete deshalb gegen die Autofahrerin ein Ermittlungsverfahren ein.

Pro-russischer Autokorso in Berlin - Bayerns Justizminister: „Akzeptieren nicht, wenn völkerrechtswidrige Verbrechen gebilligt werden“

Justizminister Georg Eisenreich (CSU) machte auf Anfrage von Merkur.de die Linie für Bayern deutlich: „Jeder darf seine Meinung in Deutschland äußern. Die Meinungsfreiheit endet aber dort, wo das Strafrecht beginnt. Sympathisanten, die in Bayern das Kennzeichen ‚Z‘ der russischen Streitkräfte öffentlich verwenden, müssen wissen, dass sie sich wegen der Billigung von Straftaten strafbar machen können. Dies kann insbesondere für Personen gelten, die auf Versammlungen öffentlich mit dem russischen Angriffskrieg sympathisieren.“ Die bayerischen Staatsanwaltschaften gingen gegen Personen, die den „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg öffentlich billigen, konsequent vor“. Denn: „Wir akzeptieren nicht, wenn völkerrechtswidrige Verbrechen gebilligt werden“, sagte Eisenreich.

Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) (Archivbild) © Nicolas Armer/dpa

Sympathisanten, die das Kennzeichen „Z“ oder vergleichbare Kennzeichen der russischen Streitkräfte öffentlich verwenden würden, könnten sich wegen der Billigung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges strafbar machen, teilt das bayerische Justizministerium mit. „Auch das öffentliche Billigen des russischen Angriffskriegs auf Versammlungen (z. B. bei einem Autokorso) kann strafbar sein.“ Die Staatsanwaltschaft müsse immer im Einzelfall nachweisen, dass der Betroffene mit der Verwendung der Zeichen oder der Äußerung „zumindest in Kauf genommen hat, dass ein unabhängiger Dritter dies als Billigung des russischen Angriffskrieges versteht“.

Ukraine-Krieg: „Vorsicht“ bei Verboten wegen Versammlungsfreiheit - Aber mit Auflagen Einhalt gebieten?

Mit Verboten der Autokorsos wäre darüber hinaus auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) „vorsichtig“. „Denn auch ein Autokorso gilt als Versammlung“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Es könne dem jedoch durch Auflagen Einhalt geboten werden - etwa indem nicht gehupt werden dürfe oder die Teilnehmerzahl beschränkt werde. „400 hupende Autos in der Innenstadt muss keine Versammlungsbehörde dulden.“

Das bayerische Innenministerium teilte auf Merkur.de-Anfrage zu eventuellen Auflagen mit, dass bislang keine grundsätzlichen Konzeptionen für diese spezielle Form der Versammlung in Bayern bestünden. „Dies gibt die Versammlungslage zu diesem Thema auch nicht her.“ Bei Bekanntwerden entsprechender Versammlungen werde eine „einzelfallbezogenen Gefährdungsbewertung durch die Versammlungsbehörden unter Beteiligung weiterer Stellen“ durchgeführt - etwa der Polizei. Sollten dabei „relevante Gefahren“ erkannt werden, würden die erforderlichen Maßnahmen erlassen. „Diese können von einer Beschränkung der Versammlung bis hin zu einem Verbot reichen.“

Pro-russische Proteste in Deutschland: NRW-Innenminister Reul kann sie „persönlich nicht begreifen“

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) wiederum äußerte, er könne prorussische Proteste „persönlich nicht begreifen“. Deutschland zeichne sich aber dadurch aus, „dass friedlicher Protest durch die Polizei nicht niedergeknüppelt, sondern geschützt wird“, sagte er der Rheinischen Post. „Unterschiedliche Meinungen müssen, können und werden wir aushalten“, fügte er hinzu. Mehr über Deutschlands Reaktionen auf den Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. (cibo/dpa)