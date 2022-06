„Historischer Moment“: Baerbock will EU-Kandidatenstatus für Ukraine - und möchte an Bündnis-Grundsatz rütteln

Von: Bedrettin Bölükbasi

Für die Ukraine fordert Baerbock eine konkrete EU-Beitrittsperspektive. Es müsse deutlich gemacht werden, dass Kiew zur EU gehöre. Der News-Ticker.

Update vom 20. Juni, 20.45 Uhr: Die ukrainischen Journalisten Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka sind mit dem Freiheitspreis der Deutschen Welle (DW) ausgezeichnet worden. Sie nahmen den Preis „DW Freedom of Speech Award“ für ihre Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am Montag in Bonn im Rahmen einer internationalen Medienkonferenz entgegen.

Den Freiheitspreis gibt es seit 2015. Damit werden Personen oder Initiativen für ihre herausragende Förderung von Menschenrechten und Meinungsfreiheit ausgezeichnet. AP-Journalist und Autor Chernov und der freischaffende Fotojournalist Maloletka stammen aus der Ostukraine.

Mstyslav Chernov (links) und Evgeniy Maloletka wurden mit dem Freiheitspreis der Deutschen Welle ausgezeichnet © Malte Ossowski/SVEN SIMON/imago

Ukraine-News aus Deutschland: Putin strebt laut Scholz Auflösung von Nato und EU an

Update vom 20. Juni, 19.12 Uhr: „Putin hat offenbar Angst davor, dass der Funke der Demokratie auf Russland überspringen könnte“, schreibt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf Twitter. Deshalb betreibe er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel habe. Er wolle zurück zu einer Politik der Einflusszonen. „Aber das wird ihm nicht gelingen“, so Scholz weiter.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) glaubt, dass Putin aus Angst handelt © Lisi Niesner/dpa

Ukraine-News aus Deutschland: Erstmal Immobilien von Putin-Unterstützer beschlagnahmt

Update vom 20. Juni, 14.25 Uhr: In einem historischen Fall in München wurden nun erstmals die Immobilien eines Unterstützers von Putins Ukraine-Invasion beschlagnahmt. Dabei handelt es sich offenbar um einen Duma-Abgeordneten auf der Sanktionsliste.

Ukraine-News aus Deutschland: Söder will „realpolitische“ Herangehensweise - EU-Debatte um Ukraine

Update vom 20. Juni, 14.20 Uhr: Der Prozess des möglichen Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union wird sich nach Auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chefs Markus Söder hinziehen. „Es wird ein langer Prozess sein“, sagte Söder nach einer Sitzung des Parteivorstandes in München. „Wir wollen alles im Blick haben“, so der CSU-Chef.

Es müssten alle Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein solcher Beitritt möglich ist. Eine ganzheitliche Betrachtungsweise sei notwendig. „Ganzheitlich heißt, ob die Europäische Union derart im Moment in der Lage wäre, eine solche Aufnahme überhaupt zu machen - wir sind da in großen Teilen skeptisch, auch Manfred Weber, ob das jetzt gelingen kann“, betonte Söder. Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber ist Chef der Europäischen Volkspartei (EVP). „Deswegen: Nichts überstürzen, sondern das Ganze realpolitisch angehen“, empfahl Söder.

Ukraine-News aus Deutschland: Debatte um die Ukraine in der EU - Baerbock will Perspektive schaffen

Erstmeldung vom 20. Juni: Berlin/München - Während der Ukraine-Konflikt mit aller Härte durch das Land wütet, wird auf der politischen Ebene eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine debattiert. Schon seit langem drückt Kiew den Wunsch aus, ein Teil der Europäischen Union zu werden. Zwar betrachteten einige Länder einen Beitritt der Ukraine in der EU anfangs kritisch, doch allmählich wendet sich nun das Blatt.

Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet.

Zuletzt sprach sich die EU-Kommission dafür aus, die Ukraine offiziell zum Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. Auf dem EU-Gipfel am 23. bis 24. Juni könnte die entsprechende Entscheidung fallen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat nun wenige Tage vor diesem möglicherweise entscheidenden Gipfel für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Luxemburg. © IMAGO/Felix Zahn/photothek

Ukraine-News: Baerbock zur EU-Debatte um die Ukraine - „müssen historischen Moment nutzen“

„Es gilt jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen: Ihr gehört mitten in die Europäische Union“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur zufolge am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg. Die Herausforderungen und Aufgaben für den Beitrittsprozess seien „wahnsinnig groß“, niemand wolle aber, dass man in ein paar Jahren zurückschaue und sage: „Wie konnten wir diese Weichenstellung nicht nutzen?“.

Ebenso unterstützte Baerbock den Vorschlag der EU-Kommission, auch Ukraines kleinen Nachbarn Moldau zum EU-Beitrittskandidaten zu ernennen. „Wir müssen sehen, in welcher Situation Moldau in diesen Zeiten steht“, sagte sie. Die Regierung tue nicht nur alles dafür, die europäischen Werte in ihrem eigenen Land zu leben, sondern unterstützte zudem auch die von Russland angegriffene Ukraine.

Ukraine-News: Baerbock will Mehrheitsentscheidungen - „müssen gemeinsam die EU stärken“

Mit Blick auf eine mögliche EU-Erweiterung sprach sich Baerbock dafür aus, Entscheidungsverfahren in der Gemeinschaft anzupassen. „Es gilt jetzt nicht einfach nur, mehr Stühle in den europäischen Kreis zu stellen, sondern wir müssen gemeinsam die Europäische Union stärken“, so die Grünen-Politikerin. Das bedeute perspektivisch, dass man auch in der Außen- und Sicherheitspolitik zu Mehrheitsentscheidungen kommen müsse, damit man in den nächsten Jahren und Jahrzehnten die Stärke habe, die man brauche, um die europäischen Werte zu verteidigen. (bb mit dpa)