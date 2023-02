China gibt sich wegen Ukraine-Krieg „zutiefst besorgt“: Droht „außer Kontrolle zu geraten“

Von: Franziska Schwarz

Droht eine Eskalation? China mischt sich zunehmend in den Ukraine-Krieg ein. Was ist von dem Friedensplan zu halten? News-Ticker zur Diplomatie.

Peking - Auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2023 (Siko) hatte China für Aufsehen gesorgt: Die Regierung hatte einen Vorschlag für eine „politische Lösung“ im Ukraine-Konflikt angekündigt. Wang Yi erklärte, Peking sei gegen Angriffe auf Atomkraftwerke, gegen den Einsatz biochemischer Waffen und bereit, mit „allen Parteien“ zusammenzuarbeiten.

Von einem Krieg wollte der Top-Diplomat aber weiterhin nicht sprechen – Chinas Friedensinitiative auf der Siko überraschte dennoch.

Chinas Außenminister Qin Gang am 21. Februar 2023 in Peking © Greg Baker/AFP

Pekings Friedensplan: China fordert Ende im Ukraine-Krieg – „Aufhören“

Jetzt ist China laut Außenminister Qin Gang „zutiefst besorgt“ über den Ukraine-Konflikt. Dieser drohe sich zu „verschärfen“ und „sogar außer Kontrolle zu geraten“, sagte er am Dienstag (21. Februar) in einer Rede zur globalen Sicherheit. Das Konzeptpapier stammt laut der Nachrichtenagentur dpa von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Qin forderte zudem die „betroffenen Länder auf, so schnell wie möglich aufzuhören, Öl ins Feuer zu gießen und die Schuld nicht mehr auf China zu schieben“. An diesem Dienstag will auch Kremlchef und Aggressor in der Ukraine, Wladimir Putin, eine „Rede zur Lage der Nation“ halten.

Taiwan-Konflikt: China verknüpft Vorwürfe mit Invasion von Wladimir Putin

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag (20. Februar) gesagt, China erwäge möglicherweise Waffenlieferungen an Russland. In Bezug auf die Insel Taiwan, die China als Teil seines Territoriums beansprucht, forderte Qin: Länder sollten „aufhören, für Aufruhr zu sorgen, indem sie ‚Heute die Ukraine, morgen Taiwan‘ rufen“.