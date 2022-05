„Produktives Gespräch“ zwischen Selenskyj und Scholz: Weitere militärische Unterstützung geplant

Von: Patrick Mayer, Fabian Müller

Teilen

Scholz telefoniert im Russland-Ukraine-Krieg wieder mit Präsident Selenskyj. Währenddessen wird der Kanzler von CDU-Chef Merz scharf kritisiert. Der News-Ticker.

Update vom 18. Mai, 6.26 Uhr: Nach Spannungen im Verhältnis zwischen Kiew und Berlin hat Selenskyj sein Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag als „recht produktiv“ bezeichnet. Man habe unter anderem über militärische Unterstützung für die Ukraine gesprochen, teilte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache mit. Er habe Scholz über die aktuelle militärische Lage und ihre mögliche künftige Entwicklung informiert.

Zu Irritationen im deutsch-ukrainischen Verhältnis kam es Mitte April. Die ukrainische Seite lehnte einen Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew ab, dem sie vorwarf, einst als SPD-Außenminister eine pro-russische Politik verfolgt zu haben. Scholz wollte daraufhin zunächst nicht nach Kiew fahren. Die Spannungen wurden den Regierungen zufolge mit klärenden Gesprächen Anfang Mai gelöst.

Update vom 17. Mai, 22.01 Uhr: Hält Bundeskanzler Olaf Scholz sich nicht an die im Bundestag beschlossenen Absprachen zum Ukraine-Krieg? Das behauptet nun jedenfalls Friedrich Merz. „Es gibt ganz offensichtlich in der Bundesregierung Verzögerungsstrategien, zumindest eine Verzögerungstaktik“, behauptete der CDU-Boss am Dienstagabend bei RTL Direkt. Auch dass Unternehmen sich öffentlich beschwerten, dass keine Ausfuhrgenehmigung für Panzer erteilt worden sei deute laut Merz darauf hin, dass „nicht mit offenen Karten gespielt“ werde.

Laut Merz könne es „Gründe geben, nicht alles zu sagen. Aber dann soll der Bundeskanzler das auch zum Ausdruck bringen.“ Ein „Herumschwurbeln um die Themen“ seien „der Sache nicht angemessen“.

Olaf Scholz und Friedrich Merz sind sich im Ukraine-Krieg und der deutschen Rolle uneins. © IMAGO/Christian Spicker

Update vom 17. Mai, 19.05 Uhr: Zur Unterstützung von Getreideausfuhren aus der Ukraine haben nach Angaben von Bundesverkehrsminister Volker Wissing Transporte auf der Schiene mit Hilfe der Deutschen Bahn begonnen. Die Gütertochter DB Cargo sei dabei, eine „Schienenbrücke“ dahingehend zu befähigen, künftig große Mengen an Agrarprodukten zu Häfen an der Nordsee und der Adria zu transportieren, sagte der FDP-Politiker am Dienstag in Berlin. Die Hilfe habe begonnen, DB Cargo fahre bereits im Auftrag privater Getreideexporteure aus der Ukraine. Bahnchef Richard Lutz sprach von zwei bis drei Zügen pro Tag aus der Ukraine heraus über Polen und entsprechende Terminals nach Westeuropa.

Hintergrund ist, dass der Export von Getreide über die Seehäfen der Ukraine wegen des russischen Krieges gegen das Land zum Erliegen gekommen ist. Dies bedroht Lieferungen vor allem nach Nordafrika und Asien, befürchtet werden Probleme bei der Lebensmittelversorgung. Wie EU-Verkehrskommissarin Adina Valean kürzlich erläuterte, müssten 20 Millionen Tonnen Getreide dringend die Ukraine verlassen. Die Kommission hatte einen Aktionsplan vorgelegt, um Exporte auch über sogenannte „Solidaritätsspuren“ auf dem Landweg herauszubringen.

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: CDU-Chef Merz kritisiert Ampel-Bundeskanzler Scholz deutlich

Update vom 17. Mai, 17.35 Uhr: Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) hat Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer möglichen Kiew-Reise kritisiert. Er sei „etwas überrascht“, dass Scholz gesagt habe, er wolle sich „nicht einreihen in eine Gruppe von Leuten“, die nur kurz für einen „Fototermin“ in die Ukraine reisten, zitierte Merz den Kanzler an diesem Dienstag. Wenn er damit Besucherinnen wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) oder Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) gemeint habe, sei dies „befremdlich“.

„Ich weiß nicht, wen er mit diesen ‚Leuten‘ gemeint hat“, sagte Merz, der selbst Anfang Mai nach Kiew gereist war und dort auch von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen worden war. Er hoffe jedenfalls, dass Scholz „nun auch irgendwann mal sich auf den Weg macht und die Ukraine besucht“, erklärte Merz. Dies wäre ein wichtiges Zeichen“ der Solidarität.

CDU-Chef: Friedrich Merz kritisiert Olaf Scholz (SPD). © Michael Kappeler/dpa

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: Kanzler Scholz verspricht Schweden und Finnland Beistand

Update vom 17. Mai, 15.35 Uhr: Angesichts einer möglichen Reaktion Russlands auf den angestrebten Nato-Beitritt Finnlands und Schwedens hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf bestehende Beistandsverpflichtungen verwiesen. Deutschland sei schon jetzt über die UN-Charta und den EU-Vertrag verpflichtet, „alle in unserer Macht stehende Hilfe und Unterstützung zum gegenseitigen Schutz zu leisten“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin. Darüber hinaus solle nun die militärische Zusammenarbeit „insbesondere im Ostseeraum und durch gemeinsame Übungen“ verstärkt werden.

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben Finnland und Schweden angekündigt, die Nato-Mitgliedschaft zu beantragen. Das Verteidigungsbündnis hat beiden Ländern einen schnellen Aufnahmeprozess in Aussicht gestellt. Dies ist wichtig, denn während der Übergangsphase sind Beitrittskandidaten nicht durch den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags geschützt, der den sogenannten Bündnisfall regelt.

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: Kanzler Scholz telefoniert erneut mit Präsident Selenskyj

Update vom 17. Mai, 15.15 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat an diesem Dienstag erneut mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte, tauschten sich die Politiker über die aktuelle militärische und humanitäre Lage in der Ukraine aus. Den Angaben zufolge waren sich Scholz und Selenskyj darüber einig, „dass eine diplomatische Verhandlungslösung zwischen der Ukraine und Russland“ erforderlich ist.

Dafür müsse Russland seine Kampfhandlungen umgehend beenden und die russischen Truppen aus der Ukraine abziehen. Außerdem sollen sich der Bundeskanzler und der ukrainische Präsident über Möglichkeiten der weiteren Unterstützung ausgetauscht haben und „verabredeten, weiterhin eng in Kontakt zu bleiben“.

Übung „Wettiner Heide“: Die Bundeswehr und tausende Nato-Soldaten übten in Niedersachsen. © Philipp Schulze/dpa

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: Nato-Übung „Wettiner Heide“ mit 7500 Soldaten

Erstmeldung vom 17. Mai: München/Munster - Im Schatten des Russland-Ukraine-Krieges geht Anfang der Woche ein großes Nato-Manöver mitten in Deutschland über die Bühne. Bei der Militärübung „Wettiner Heide“ waren insgesamt 7500 Soldaten von neun verschiedenen Nato-Bündnispartnern mit mehr als 2000 Fahrzeugen im Einsatz.

Gemeinsam übten sie auf den Truppenübungsplätzen Munster und Bergen in der niedersächsischen Lüneburger Heide. Es ging unter anderem darum, die verschiedenen Artillerieformationen aufeinander abzustimmen. Die größten Kontingente stellten die deutsche Bundeswehr sowie die niederländischen und norwegischen Streitkräfte.

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: Nato mit großem Militärmanöver in Niedersachsen

Auf dem kilometerweiten Truppenübungsplatz wurde mit scharfer Munition geschossen - unter anderem mit der Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Von dieser wird Deutschland der Ukraine in den kommenden Tagen sieben Exemplare zur Verteidigung des eigenen Territoriums zur Verfügung stellen.

Wie die Bundeswehr bekräftigt, habe die Übung nichts mit den aktuellen weltpolitischen Geschehnissen zu tun. Dennoch erklärte Alexander Krone, der Kommandeur des Nato-Leitverbandes, bei einem Termin mit verschiedenen Medien: „Eigentlich braucht das immer so ein bisschen, bis alle vom Mind-Set da drin sind. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Ernsthaftigkeit, Professionalität, so dieses Kribbeln, das könnte jetzt tatsächlich etwas sein, was auch von uns gefordert wird, wofür wir gebraucht werden - das ist jetzt natürlich sofort da.“

Deutschland im Russland-Ukraine-Krieg: Bundeswehr-Panzerbrigade 2023 an Nato-Speerspitze

Hintergrund des Manövers ist auch: Eine deutsche Panzerbrigade führt 2023 die sogenannte Speerspitze der Nato mit insgesamt 12.000 Soldaten an. Diese militärische Großkampftruppe soll innerhalb von drei Tagen samt schwerem Gerät überall hin ins Bündnisgebiet verlegt werden können, sollte ein Bündnispartner von einem Drittstaat angegriffen werden.

Erst am vergangenen Wochenende hatte das transatlantische Verteidigungsbündnis ein wochenlanges Manöver in Estland gestartet - nur 64 Kilometer von der nächsten russischen Militärbasis entfernt.

Munster: Eine Panzerhaubitze 2000 (kurz PzH 2000) der Bundeswehr fährt während der Übung „Wettiner Heide“ auf dem Übungsplatz. © Philipp Schulze/dpa

Moskau war vorab über die Übung informiert worden. Laut Frankfurter Rundschau sind mit Verweis auf die Nato rund 15.000 Soldaten aus zehn verschiedenen Ländern an dem Manöver unweit der Grenze zur Russland beteiligt. Die Übung trägt den Titel „Hedgehog“ (Stachelschwein).

Und auch in der Bundesrepublik probte die Nato den Ernstfall. Verfolgen Sie alle Reaktionen aus und in Deutschland auf den Russland-Ukraine-Krieg hier im News-Ticker. (pm)