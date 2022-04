Lambrecht genehmigt Lieferung von Schützenpanzern an Ukraine - FDP will Braunkohle-Comeback prüfen

Von: Cindy Boden

Wegen des Ukraine-Kriegs drohen noch mehr Hungersnöte. Özdemir verurteilt eine „perfide Strategie“ Putins. Auch die Braunkohle ist wieder Thema in Deutschland. News-Ticker.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht soll eine Lieferung von Schützenpanzern an die Ukraine genehmigt haben (siehe Update vom 1. April, 12.51 Uhr).

Dieser News-Ticker zu den Reaktionen aus Deutschland auf den Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr Hintergründe zur Ukraine-Krise*.

Update vom 1. April, 12.51 Uhr: Um die Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine gibt es viel Wirbel - Verteidigungsminister Christina Lambrecht (SPD) ist unter Druck*. Nun soll sie laut einem Bericht der Welt am Sonntag eine weitere Lieferung von Waffen an die ukrainische Armee genehmigt haben. Dabei handle es sich um 58 Schützenpanzer, die ursprünglich aus den Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR stammten. Diese sollen aktuell im Besitz einer tschechischen Firma sein, die nun ihrerseits den Verkauf an die ukrainische Armee anstrebe. Dafür ist dem Bericht zufolge aber eine deutsche Genehmigung erforderlich, die jetzt erteilt worden sei, habe ein Sprecher des Ministeriums der Welt am Sonntag bestätigt.

„Perfide Strategie“ von Putin? Özdemir sieht Hunger als „Waffe“ - FDP will Braunkohle-Comeback prüfen

Erstmeldung: Berlin - Steigende Preise sind derzeit eine in Deutschland zu spürende Folge des Ukraine-Kriegs*. Die Ukraine und Russland stehen für rund 30 Prozent der Getreide-Exporte weltweit. Wegen der Kämpfe und geschlossener Häfen in der Ukraine sowie der Sanktionen gegen Russland sind die Lieferungen drastisch eingebrochen.

Für die Menschen in Europa wird es teuer, den Menschen in den armen Regionen der Welt drohen Hungersnöte. Die westlichen Verbündeten kündigten vor einigen Tag an, den drohenden Nahrungsmangel in Entwicklungsländern lindern zu wollen.

Ukraine und Deutschland: „Wir haben genug zu Essen“

Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne*) sagte am Donnerstag (31. März) bei einer Debatte im Landtag zur hessischen Landwirtschaftspolitik, es stehe in Deutschland keine Ernährungskrise bevor. „Wir haben genug zu Essen“, betonte sie. Wenn Menschen derzeit im Supermarkt vermehrt zu Mehl und Öl griffen, dann sei das unsolidarisch - aber kein Zeichen einer Krise.

Zurzeit werden bei den Angriffen in mehreren Regionen der Ukraine viele Kraftstofflager zumindest schwer beschädigt. Beobachter befürchten daher, dass es dem wichtigen Agrarexporteur Ukraine zu Beginn der Aussaat an Sprit mangeln könnte.

Ukraine-News: Deutschlands Landwirtschaftsminister verurteilt Putins „perfide Strategie“

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir* verurteilte die Methoden von Russlands Präsidenten: „Putin benutzt die Verknappung von Nahrung als Waffe. Das tötet nicht so unmittelbar wie seine Bomben, aber der Hunger in den ärmsten Ländern wird sich verschärfen“, sagte der Grünen-Minister der Bild. „Wir verurteilen diese perfide Strategie, mit der Putin* weltweit Menschen als Geiseln nimmt.“

Jetzt unterstütze Deutschland die Menschen in der Ukraine. „Über 4000 Paletten Hilfsgüter haben über unsere Koordinierungsstelle die Grenzgebiete zur Ukraine erreicht. Und perspektivisch wird es auch darum gehen, der Landwirtschaft dort wieder auf die Beine zu helfen, wir stehen dafür bereit“, erklärte Özdemir der Zeitung außerdem. Mehr zu den militärischen Ereignissen in der Ukraine lesen Sie in unserem News-Ticker.

Ukraine-News: Ende der Braunkohle war festgeschrieben - doch FDP will keine „Denkverbote“

Ein anderes Thema, das Deutschland zurzeit beschäftigt, ist die Energieversorgung. Wirtschaftsminister Robert Habeck* (Grüne) hat alle Hände voll zu tun. Putin will etwa per Dekret Gas-Lieferungen in Rubel bezahlen lassen. In die Diskussion um diese Energiekrise hat sich jetzt auch der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai eingebracht. Er sprach sich dafür aus, eine längere Nutzung der Braunkohle zu prüfen.

Im Ampel-Koalitionsvertrag stehe zwar, dass der Ausstieg aus der Kohleverstromung „idealerweise“ bis 2030 gelingen solle, die Folgen des Ukraine-Krieges machten ideale Lösungen aber sehr schwierig, sagte Djir-Sarai dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Wir sollten dringend prüfen, ob wir auf die Braunkohle länger angewiesen sein werden als bislang geplant.“ Und: „Wir Deutschen sollten nicht so tun, als hätten wir bei der Energiewende die Weisheit gepachtet.“

Der deutsche Sonderweg bei der Energiewende sei „außerordentlich anspruchsvoll“ - schon ohne die wirtschaftlichen Belastungen durch Corona und den Ukraine-Krieg. „Daher dürfen wir uns keine Denkverbote auferlegen.“ Derweil schloss Habeck bei „Markus Lanz“ wiederum die AKW-Wende nicht völlig aus. (cibo/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.