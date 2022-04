Beschämende Statistik für Deutschland: Selbst kleine Länder unterstützen die Ukraine besser

Von: Fabian Müller

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte immer wieder militärische Hilfe von Deutschland ein. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire Service | President Of Ukraine

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen Milliarden an Militär- und humanitären Hilfen erhalten. Doch Deutschland schneidet dabei laut einer neuen Statistik eher schlecht ab.

München - Fast täglich gibt es neue Meldungen: Die USA schicken der Ukraine Waffen und Militärfahrzeuge im Wert von 800 Millionen Dollar. Polen liefert Waffenmunition in Millionenhöhe. Und Deutschland? Auch die Bundesregierung erklärte sich bereit, im Ukraine-Konflikt Waffen zu liefern und das Land finanziell zu unterstützen. Doch international wurden immer wieder Stimmen laut, wonach Deutschland der Ukraine zu wenig beiseitestehen würde.

Nun hat das Institut für Weltwirtschaft aus Kiel errechnet, wie die weltweite Unterstützung für die Ukraine verteilt ist. Und Deutschland schneidet dabei schlecht ab. Die internationalen Hilfen an die Ukraine seit Kriegsausbruch sind sehr ungleich verteilt. Auch ihr Umfang richtet sich nicht nach der Wirtschaftsleistung der Geberländer. Das geht aus dem Ukraine Support Tracker, einer neuen Datenbank des Kieler Instituts, hervor.

Finanzielle Hilfe im Ukraine-Konflikt: USA mit Abstand größter Geldgeber

Die Unterstützung 31 westlicher Länder wird im Ukraine Support Tracker erfasst und systematisch ausgewertet. Berücksichtigt werden dabei militärische, finanzielle und humanitäre Hilfen, die öffentlich bekannt sind. Die USA sind den öffentlich bekannten Zahlen zufolge mit ungerechnet 7,6 Milliarden Euro seit Kriegsausbruch der größte Unterstützer der Ukraine. Alle Länder der Europäischen Union kommen zusammen auf 2,9 Milliarden Euro, hinzu kommen 1,4 Milliarden Euro aus EU-Institutionen und 2 Milliarden Euro von der Europäischen Investitionsbank.

Rechnet man die Hilfen auf das Bruttoinlandsprodukt um, ändert sich das Bild. Im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung ist Estland der größte Unterstützer der Ukraine gefolgt von Polen und Litauen. Die USA liegen auf Rang sechs, Deutschland lediglich auf Rang zwölf. Länder wie die Slowakei, Tschechien oder Kroatien liegen allesamt vor der Bundesrepublik.

Finanzielle Hilfe im Ukraine-Konflikt: Deutschland nur auf Rang zwölf

„Die räumliche Nähe zu Russland oder der Ukraine spielt offensichtlich eine große Rolle für das Engagement einiger osteuropäischer Länder“, sagt Christoph Trebesch, Forschungsdirektor am IfW Kiel und verantwortlich für den Ukraine Support Tracker. Es gebe überraschend starke Unterschiede, sowohl was die absolute Höhe der Unterstützung als auch die relative im Verhältnis der jeweiligen Geberländer angeht, so Trebesch weiter. Der Forscher nennt es „beachtlich“, dass „alleine die USA deutlich mehr gibt als die gesamte EU, in deren unmittelbarer Nachbarschaft der Krieg tobt“.

Auf die Rolle Deutschlands bezogen, sagt Trebesch: „Während sich die Diskussion derzeit vor allem um das Pro und Kontra eines Energieembargos dreht, besteht eine wichtige Alternative für die Politik darin, die finanziellen und militärischen Hilfen für die Ukraine deutlich auszuweiten.“ Die errechnete Statistik zeige, dass die Unterstützung im Vergleich zu den aktuellen inländischen Ausgabepaketen gering ausfalle, so der Forscher. (fmü)