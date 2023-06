Putin-Minister feiert Abschuss deutscher Leo-Panzer: „Beweisvideo“ enthüllt aber die Propaganda-Lüge

Von: Jens Kiffmeier

Der deutsche Leopard-2-Panzer gilt als Hightech-Waffe. Im Ukraine-Krieg könnte er gefürchtet sein. Russland rühmte sich jetzt eines vermeintlichen Abschusses. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg läuft an. Russlands Propaganda brüstet sich mit der Zerstörung eines Leopard-Panzers. Doch es war wohl nur ein Traktor.

Moskau - Peinlicher Patzer von Putins Propaganda-Maschine: Russlands Verteidigungsministerium hat offenbar gefälschte Bilder von einem vermeintlichen Abschuss eines deutschen Leopard-Panzers im Ukraine-Krieg vorgelegt. Nach Analyse von mehreren Militärexperten ist auf dem Video wohl eher die Zerstörung eines Traktors zu sehen. Doch warum? Um mögliche Sorgen vor einer ukrainischen Gegenoffensive mit westlichen Wunderwaffen in den eigenen Reihen zu zerstreuen?

Ukraine-News: Abschuss vom Leopard-Panzer entpuppt sich als Propaganda-Lüge

Tätsächlich wollte der Kreml angesichts der bevorstehenden Großoffensive der Ukraine positive News an die eigene Truppe senden. Vollmundig hatte Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu den Abschuss von gleich acht deutschen Leopard-Panzern öffentlich verkündet. Dazu lieferte er dann auch das vermeintliche Beweisvideo zu der Propaganda-Lüge.

Zerstörter Leopard war ein Traktor oder Mähdrescher

Doch Militärexperten wollen die Fälschung jetzt aufgedeckt haben. „Russland hat zwei Mähdrescher zerstört“, stellte der Fachmann der Bundeswehr-Universität München, Carlo Masala, bei Twitter klar. Ähnlich äußerten sich auch zahlreiche Militärblogger. Auf dem Video sei die Zerstörung eines Traktors zu sehen, urteilte der prorussische Militärblog „Wojenny Oswedomitel“ nach Ansicht der Bilder. Und der nationalistischen Bloggers „Fighterbomber“ kam zu dem Schluss, dass die Aufnahmen bereits mehr als ein Jahr alt sein müssten. Sollte das stimmen, dann hätte die Ukraine zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht über Leopard-Panzer aus Deutschland verfügt.

Gegenoffensive: Leopard-1 und Leopard-2 kommen im Ukraine-Krieg zum Einsatz

Die Leopard-Panzer gelten als Gamechanger im Ukraine-Krieg. Nach langem Zögern hat Deutschland der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland mehr als 100 Kettenfahrzeuge zur Verfügung gestellt. Zum Großteil handelt es sich dabei um das alte, ausrangierte Modell vom Typ 1. Zuletzt hatte die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) aber auch die Lieferung einiger Panzer vom Typ 2 zugesichtert. Das Leopard-2-Modell stellt eines der modernsten Kampfpanzer der Welt dar.

Für die erwartete Gegenoffensive spielen die Panzer aus dem Westen eine wichtige Rolle. Nach Ansicht von Militärbeobachtern hätte der Gegenschlag gegen die russischen Truppen längst beginnen sollen. Doch in den ersten Monaten des Jahres hatte das Wetter nicht mitgespielt. Außerdem fehlten noch viele der westlichen Waffensysteme. Doch mittlerweile wird davon ausgegangen, dass die Großoffensive angerollt ist. Einen offiziellen Startschuss will die Regierung von Wolodymyr Selenskyj zwar nicht geben, aber nahezu täglich werden auf allen fünf wichtigen Frontabschnitten zunehmende Gefechte vermeldet.

Bei Russlands Armee gibt die Kampfkraft durchaus Grund zur Sorge. Immer wieder tauchten in den vergangenen Tagen Berichte von flüchtenden Soldatinnen und Soldaten auf. Zwar hat die russische Armeeführung die Frontlinie massiv mit dem Ausheben von kilometerlangen Abwehrgräben befestigen lassen und möglicherweise im Süden des Landes durch die Sprengung des Kachowka-Staudamms ein Vorrücken der Panzer-Armee unmöglich gemacht. Doch dank vieler westlicher Raketenwerfer kann die Ukraine auch weit hinter der Front angreifen.

Propaganda im Ukraine-Krieg: Beide Seiten verbreiten Fake News

Am Ende bleibt aber vieles Spekulation. Denn unabhängig überprüfen lassen sich die meisten Angaben nicht. Und in dem Ukraine-Krieg überziehen sich beide Kriegsparteien mit Desinformationskampagnen. Das Recherchekollektiv von Corrective, dass alle Falschmeldungen und Fake News seit Ausbruch des Ukraine-Krieges zu analysieren versucht, bezichtigt sowohl die Ukraine als auch Russland der gezielten Propaganda. Nach eineinhalb Kriegsjahren sei die Desinformation „eine der wichtigsten und mächtigsten Waffen“, heißt es in einem Bericht dazu. (jkf)