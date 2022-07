Erster Verhandlungserfolg im Ukraine-Krieg: Getreide-Streit scheint gelöst

Von: Franziska Schwarz

Bis zu 25 Millionen Tonnen Getreide stecken im Ukraine-Krieg in ukrainischen Häfen fest. Kommt nun eine Lösung in Istanbul? News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Brüssel/Moskau/Kiew/Istanbul - Ist eine Einigung in der Getreide-Blockade zum Greifen nah? Und was sind dann die nächsten Schritte? Die Nachrichtenagentur dpa erfuhr aus Diplomatenkreisen in New York: Die Ausfuhr von Millionen Tonnen Getreide aus dem Kriegsland Ukraine soll von den Konfliktparteien gemeinsam überwacht werden. Es wäre der erste wirkliche Durchbruch bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg.

Getreide-Streit mit Moskau: Frachter sollen auf Waffen untersucht werden

Vorgesehen ist demnach ein gemeinsames Kontrollzentrum in Istanbul, das von den UN geleitet und mit Vertretern Russlands, der Ukraine und der Türkei besetzt sein soll. Zudem einigten sich die Parteien offenbar darauf, dass Schiffe mit dem Ziel Ukraine zunächst in Istanbul durchsucht werden, um sicherzustellen, dass sie keine Waffen oder Ähnliches geladen haben.

Das Abkommen soll den Angaben zufolge zunächst für vier Monate gelten. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bei einem Gipfeltreffen in Teheran im Gegenzug für den Export des ukrainischen Getreides Erleichterungen für den russischen Getreideexport gefordert.

In den Verhandlungen um Getreideexporte aus der Ukraine gibt es einen Fortschritt. © Uncredited/AP/dpa

Getreide-Verhandlungen in Istanbul: Erdogan bei Unterzeichnung dabei

Kiew und Moskau wollen das Abkommen an diesem Freitag (22. Juli) in Istanbul unterzeichnen. Die Einigung war über mehrere Wochen unter Vermittlung der Türkei mit Präsident Recep Tayyip Erdogan und den UN ausgehandelt worden. Erdogan und UN-Generalsekretär António Guterres sollen bei der Unterzeichnung zugegen sein.

Derzeit sind zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine blockiert. Vor der russischen Invasion war die Ukraine der weltweit viertgrößte Exporteur von Weizen und Mais. Der Angriff Russlands auf die Ukraine und seine Folgen haben die Preise für Getreide und Öl in die Höhe getrieben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt auf einen Erfolg der Verhandlungen im Ukraine-Krieg. Die Einigung gilt als wichtig, um die sich anbahnende Hungerkrise in der Welt zu bekämpfen. (AFP/dpa/frs)