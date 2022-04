Ukraine-Hoffnung auf einen Papiertiger? Guterres trifft Putin und Lawrow – nach Russlands „völliger Verachtung“

António Guterres (li.) und Wladimir Putin bei der Libyen-Konferenz 2020 in Berlin. © Fabian Sommer/dpa

Wladimir Putin und Sergej Lawrow sind die Gesprächspartner von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Es geht um die Ukraine. Doch vorausgegangen waren mehrere Affronts.

Verhandlungen im eskalierten Ukraine-Konflikt : UN-Generalsekretär António Guterres besucht am Dienstag Russland.

: UN-Generalsekretär besucht am Dienstag Russland. Auf dem Programm stehen Begegnungen mit Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow .

und Außenminister . Die UN hoffen auf eine Lösung für Mariupol und vage auch auf eine Waffenruhe. Doch mehrere Affronts waren der Reise vorausgegangen.

Moskau – Die Vereinten Nationen haben längst einen Ruf als Papiertiger. Dennoch ruhen auf UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag (26. April) größte Hoffnungen: Der Portugiese spricht in Moskau persönlich mit Russlands Präsident Wladimir Putin und mit dessen Außenminister Sergej Lawrow.

„Wir haben das Gefühl, dass es einen Moment der Gelegenheit gibt, und dies ist die Zeit, sie zu nutzen“, sagte Guterres-Sprecher Farhan Haq in New York. Die Ukraine hatte ein konkretes Anliegen: Sie bat den UN-Generalsekretär unter anderem, als „Initiator und Garant eines humanitären Korridors“ am belagerten Stahlwerk Asowstal in Mariupol aufzutreten. Doch die Reise steht unter einem schwierigen Stern: Ausgerechnet Gesprächspartner Lawrow ließ mit einer „Weltkrieg“-Drohung aufhorchen. Und schon beim Vortermin in der Türkei war Guterres brüskiert worden.

Ukraine-Krieg: Hoffnungen auf UN-Chef Guterres – Ukraine nennt Forderungen

Die UN betonte dann auch, es sei zu früh für Versprechungen im Ukraine-Krieg. „Wenn wir vorankommen, und sei es auch nur in kleinen Schritten, bedeutet dies letztendlich viel für Zehntausende oder Hunderttausende Menschen“, erklärt Haq. Auch er spielte wohl teils auf Mariupol an: Bei dem Treffen im Kreml dürfte es neben einer größeren diplomatischen Rolle der Vereinten Nationen tatsächlich vor allem um den humanitären Zugang der UN und sichere Fluchtrouten für Zivilisten gehen. Guterres erklärtes Ziel ist es aber auch, eine Waffenruhe zu erreichen. Es müssten „dringende Schritte“ zur Herstellung von Frieden herbeigeführt werden, ließ er zuletzt mitteilen.

Die Ukraine forderte unter anderem, Mitarbeiter der UN und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollten eine Evakuierungsmöglichkeit überwachen - zuletzt gab es Berichte über regionale Kräfte des Roten Kreuzes in russischer Gefangenschaft. Auch der Kreml rückte Mariupol als mögliches Gesprächsthema in den Fokus. Die heftig von russischen Angriffen gebeutelte Stadt ist eine Leidtragendes des Angriffs. Allerdings läuft aktuell in weiten Teilen der Ostukraine eine Offensive Moskaus.

Putin und Lawrow treffen Guterres – Termin kurz nach „Weltkrieg“-Interview

Guterres wird am Dienstag zunächst von Putin empfangen. Später trifft er dessen Außenminister Sergej Lawrow. Für 12.30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Gerade auf diese richten sich die Blicke. Denn Lawrow hatte mit einem Interview zuvor einmal mehr für Unruhe im Westen gesorgt.

Die Gefahr eines Dritten Weltkrieges sei „ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden“, sagte Lawrow in dem Gespräch, das das Außenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte. Auch westliche Waffenlieferungen nahm er verbal ins Visier. „Natürlich werden diese Waffen ein legitimes Ziel für die russischen Streitkräfte sein“, sagte Lawrow in dem Interview. Lager, auch in der Westukraine, seien bereits mehr als einmal zu solchen Zielen geworden. „Wie könnte es anders sein“, sagte Lawrow weiter. „Wenn die Nato über einen Stellvertreter de facto in einen Krieg mit Russland tritt und diesen Stellvertreter bewaffnet, dann tut man im Krieg, was man im Krieg tun muss.“

Gleichzeitig erklärte Lawrow, dass er nicht wolle, dass in einer derartigen Situation die Risiken noch weiter künstlich aufgebläht würden. Es gebe viele Seiten, die das wollten, sagte er – ohne konkreter zu werden. Die Unzulässigkeit eines Atomkrieges bleibe die prinzipielle Position Russlands.

Russland im Ukraine-Krieg: Guterres kommt zu Besuch - Kreml brüskierte UN zum Kriegsstart

Schon beim Start der russischen Invasion am 24. Februar war Guterres indirekt im Mittelpunkt gestanden. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates wandte er seinen Blick direkt in die Kamera: „Präsident Putin, halten Sie Ihre Truppen davon ab, die Ukraine anzugreifen, geben Sie dem Frieden eine Chance“, forderte er. Rund eine halbe Stunde später erreichte die Kunde über Russlands Einmarsch die UN. US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield attestierte dem Kreml „völlige Verachtung“ für den UN-Sicherheitsrat.

In der Folge äußerte sich der Portugiese ungewöhnlich scharf Richtung Kreml. Alleine die Tatsache, dass Putin ihn nun empfangen wird, sei deshalb schon ein Erfolg, erklärte Richard Gowan, UN-Experte des Thinktank Crisis Group der dpa. „Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass Russland ihn als nützlichen Vermittler ansieht. Moskau sieht das Treffen möglicherweise nur als Gelegenheit zur Öffentlichkeitsarbeit.“

Zuvor hatte Guterres die Türkei besucht. Dabei hatte er einen Affront miterlebt. Just am Montag wurde der türkische Unternehmer und Kulturförderer Osman Kavala ist von einem Gericht in Istanbul zu lebenslanger Haft – wegen des Vorwurfs des versuchten Umsturzes der Regierung. Amnesty International prangerte „reinste Willkür“ an.

Der UN-Generalsekretär will nach seinem Russland-Aufenthalt in die Ukraine weiterreisen, wo er am Donnerstag mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zusammenkommen soll. Dieser hatte Guterres zuletzt dafür kritisiert, zuerst nach Moskau zu fliegen. Experte Gowan gab Guterres nun einen anderen Tipp: Der UN-Generalsekretär solle „erwägen, nach einer zusätzlichen Reise nach Mariupol zu fragen, um sich ein Bild vom Leid zu machen und möglicherweise die Abreise von Zivilisten aus der Stadt zu erleichtern. Es wäre ein Schritt mit hohem Risiko, aber es wäre auch eine starke humanitäre Geste.“ (dpa/fn)