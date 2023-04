Mehrere russische Kampfjets überfliegen Ostsee - Bundeswehr im Einsatz

Von: Bona Hyun

Deutsche und britische Kampfjets fangen russische Militärflugzeuge über Ostsee ab. © British Ministry Of Defense/dpa (Archivbild)

Die Bundeswehr fängt über der Ostsee drei russische Kampfflugzeuge ab. Die Flieger waren laut Angaben erneut ohne Positionssignal unterwegs.

Berlin – Kampfjets der deutschen und britischen Luftwaffe haben nach Bundeswehr-Angaben drei russische Aufklärungsflieger über der Ostsee abgefangen. Es handelte sich wohl um zwei Militärmaschinen vom Typ SU-27 und eine IL-20. Alle Flieger seien „erneut ohne Transpondersignal“ geflogen und von Eurofightern der beiden Nato-Verbündeten abgefangen worden, teilte die deutsche Luftwaffe am Mittwochmorgen (26. April) über Twitter mit.

Russische Militärflieger über der Ostsee – Provokationen in Lufträumen häufen sich

Provokationen dieser Art an den Grenzen der Lufträume sind kein neues Phänomen im Zuge des Ukraine-Kriegs. Russische Kampfjets wurden in der jüngsten Vergangenheit häufiger über der Ostsee gesichtet. Vor einigen Tagen soll ein russischer Aufklärer, der von zwei SU-27 Kampfjets begleitet worden war, ohne Ankündigung in den baltischen Luftraum eingedrungen sein. Die britischen und deutschen Eurofighter eskortieren den Russen-Jet zurück. Das Transpondersignal des Aufklärers aus Russland sei ebenfalls ausgeschaltet gewesen.

Ende März trafen sogar US-Flugzeuge und russische Kampfjets über der Ostsee aufeinander. Laut dem russischen Verteidigungsministerium seien zwei US-Flugzeuge in Richtung der russischen Grenze aufgebrochen. Die beiden US-Bomber überflogen wohl die Ostsee. 2022 will die Nato insgesamt 570 Zwischenfälle mit russischen Jets über der Ostsee verzeichnet haben.

Bundeswehr fängt Russen-Kampfflugzeuge über der Ostsee ab

Da die Nato-Staaten Estland, Lettland und Litauen keine eigenen Kampfjets besitzen, sichert das Militärbündnis seit 2004 den baltischen Luftraum im Nordosten Europas. Dazu verlegen die Verbündeten im regelmäßigen Wechsel Kampfflugzeuge samt Personal in die an Russland grenzenden Ostseestaaten.

Anfang April übergab die Bundeswehr nach acht Monaten die Führung des Nato-Einsatzes zur Luftraumüberwachung an Großbritannien. Bis Ende des Monats wird ihn die deutsche Luftwaffe aber weiter unterstützen. Anfang Mai soll der Einsatz für sie beendet sein und die Rückverlegung beginnen. Bei dem gemeinsamen Nato Air Policing patrouillieren deutsche und britische Kampfjets in gemischten Rotten den Himmel. Da beide Luftstreitkräfte den Eurofighter fliegen, sind die Abläufe am Boden und in der Luft leichter aufeinander abzustimmen. (bohy/dpa)