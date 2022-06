Beschuss im Morgengrauen: Kiew-Bürgermeister Klitschko nennt Zahl der Verletzten

News-Ticker zum Militärgeschehen

Auf Kiew gab es zuletzt eher vereinzelt Angriffe. Nun traf es ein mehrstöckiges Wohnhaus und einen Kindergarten. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew im Ukraine-Konflikt wieder unter Beschuss: Vitali Klitschko nennt Details.

G7-Gipfel in Elmau: Wolodymyr Selenskyj will sich zuschalten.

Wladimir Putin und Belarus: Kremlchef plant laut Kiew „Mitkämpfer“.

Kiew - Drei Wochen war einigermaßen Ruhe. Doch am letzten Juniwochenende schießen Putins Truppen wieder auf die ukrainische Hauptstadt. Ein Wohnkomplex nahe der Innenstadt wurde im Ukraine-Krieg getroffen, Feuer brach aus, berichten AFP-Journalisten.

Die Rettungsdienste seien im Einsatz, zwei Gebäude würden evakuiert, schrieb Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, in Telegram. Bislang seien zwei Verletzte ins Krankenhaus gebracht worden, sagte er später bei einem Besuch vor Ort. Es befänden sich noch „Menschen unter den Trümmern“.

Ukraine-Krieg: Kindergarten und Wohnhaus in Kiew unter Beschuss

Der ukrainische Parlamentsabgeordnete Olexij Hontscharenko schrieb auf Telegram, eine weitere Rakete sei auf einem Kindergarten-Gelände eingeschlagen, insgesamt seien auf Kiew und Umgebung in Morgenstunden 14 Raketen abgefeuert worden.

+ Aufnahme vom 26. Juni: Soldaten sichern in Kiew Beweise nach einer Explosion. © Nariman El-Mofty/AP/dpa

G7-Gipfel in Elmau: Wolodymyr Selenskyj will sich zuschalten

Kiew war in den vergangenen Wochen nur selten Ziel russischer Angriffe gewesen, zuletzt Anfang Juni. Der Ukraine-Krieg steht im Fokus vom G7-Gipfel in Elmau. Vor Beginn kündigten Großbritannien, die USA, Japan und Kanada bereits ein Verbot von Gold-Importen aus Russland an. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will in Elmau per Video sprechen.

Wladimir Putin und Belarus: Kremlchef plant laut Kiew „Mitkämpfer“

Der ukrainische Geheimdienst warf der russischen Regierung unter Wladimir Putin vor, bewusst von Belarus aus abzufeuern und das Nachbarland so „als Mitkämpfer in den Krieg in der Ukraine hineinzuziehen“. Stichwort Putins Atomwaffen-Arsenal: Der Kremlchef sicherte zudem dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko am 25. Juni die Lieferung von kernwaffenfähigen Raketensystemen zu.

Ukraine-Krieg: Putin-Truppen mit Offensive im Donbass

Am Boden konzentrieren sich die russischen Truppen im Ukraine-Krieg weiterhin auf die Ostukraine. Moskaus Truppen und pro-russische Separatisten kontrollieren nun nahezu die gesamte Region Luhansk. Die Einnahme von Sjewjerodonzek gilt als strategisch wichtiger Schritt. Alle Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. (AFP/dpa/frs)

