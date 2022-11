„Wütend und abwehrbereit“: Kiew rüstet sich laut Klitschko gegen den „Energieterror“ im Winter

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bereitet sein Land auf eine Energie-Katastrophe vor. © YASUYOSHI CHIBA/AFP

Die ukrainische Hauptstadt steht erneut unter Beschuss und die Temperaturen fallen im Winter weiter. Stadtoberhaupt Vitali Klitschko sieht aber Kampfeswillen.

Kiew/München - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat klargestellt, dass er keine der drei Millionen Einwohner fliehen sehen möchte. DIe ukrainische Hauptstadt fürchtet nach massivem Beschuss im Ukraine-Krieg den Blackout. „Falls wir kein Wasser oder Elektrizität mehr bereitstellen können, werden wird die Menschen anfragen, ob sie in den Umraum ziehen“, sagte Klitschko laut einer am Montag (21. November) veröffentlichten Reportage im US-Magazin Politico.

Der Blackout, also der großflächige Stromausfall, wäre das schlimmste Szenario. Das Militär unter Kremlchef Wladimir Putin greift seit einigen Wochen gezielt die Energieversorgung des Nachbarlandes an - und richtet dabei bereits massive Schäden an. Die Ukraine, die ihren Bürgern nun stundenweise den Strom abschalten muss, um Engpässe zu vermeiden, spricht von „Energieterror“.

Kiew-Bürgermeister Vitali Klischko: „Schlimmster Winter seit dem Zweiten Weltkrieg“

Das russische Militär wolle die Ukrainer damit niederdrücken und in die Flucht treiben, so Klitschko zu Politico über die aktuelle Lage in der Ukraine. „Aber wissen Sie, was interessant daran ist?“, fragte er in dem Gespräch. „Es gelingt ihnen nicht. Nach dem Raketenbeschuss sind sie wütend und abwehrbereit.“

Am Mittwoch (23. November) gab es offenbar erneuten Beschuss auf Kiew. „Das ist der schlimmste Winter seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Klitschko der Bild-Ausgabe vom selben Tag. Im Falle eines Blackouts müssten Teile der Stadt evakuiert werden. „Aber so weit wollen wir es nicht kommen lassen!“

Ukraine-News: Klitschko warnt Einwohner von Kiew - „Vorbereitet sein“

Der Begriff „Notfallvorrat“ ist inzwischen auch in Deutschland geläufig. Klitschko empfiehlt ihn den Kiewer Einwohnern aktuell aber mit einigem Recht: „Sie müssen vorbereitet sein“, sagte er zu Politico. und betonte dabei Trinkwasser und Batterien für Geräte wie etwa Telefone. Am Mittwoch fiel laut einer Telegram-Botschaft Klitschkos in Kiew kurzzeitig das Antennenfernsehen aus und es gab stärkere Schwankungen im ohnehin angeschlagenen Stromnetz. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst.

Vitali Klitschko: „Wir müssen auf den Himmel über uns achten“

In Kiew stehen jetzt Schulen und Vorschulen im Fokus. Laut Klitschko bauen Helfer tausende dieser Gebäude im Stadtraum dazu um, Menschen im Notfall zu beherbergen. Sie kaufen Holz-Heizöfen und Strom-Erzeuger - wenn möglich. Die Wahl fiel auf die Schulen vor allem auch deshalb, weil sie teils bereits Heizungsquellen haben.

Vieles andere fehlt allerdings: Generatoren, warme Kleidung, Schlafsäcke, Matratzen, das benötige die Ukraine bitte nun vom Westen, sagte Klitschko. Und vor allem: mehr Flugabwehrsysteme, um auch Drohnen abzuwehren. „Wir müssen auf den Himmel über uns achten.“ (frs)