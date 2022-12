„Europäische Bastarde“: Putin-Propagandist Solowjow wütet im Staats-TV und will „nach Berlin zurückkehren“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Putins-Propagandist Wladimir Solowjow wütet im russischen Staatsfernsehen erneut gegen den Westen. © Twitter/Screenshot/@francis_scarr

Erneut hat Kreml-Propagandist Wladimir Solowjow im Staatsfernsehen gegen den Westen gewütet. Diesmal ging es um Forderungen nach einem Prozess gegen Russland in Den Haag.

München – Wolodimir Solowjow ist im Ukraine-Krieg zum Gesicht russischer Propaganda geworden. In seinen Sendungen im russischen Staatsfernsehen droht er dem Westen und wirft mit Beleidigungen um sich. Diesmal galt seine Wut den Forderungen nach einem Sondertribunal gegen Russland und Kreml-Chef Wladimir Putin wegen der Kriegsverbrechen in der Ukraine. Er zog wie so oft Vergleiche zu früheren Kriegen, unter anderem zum Zweiten Weltkrieg.

Ukraine-Krieg: Putins Chef-Propagandist empört sich über möglichen Prozess in Den Haag

„Ihr wollt einen Prozess in Den Haag?“, fragte Solowjow im russischen Staats-TV in einem Ausschnitt, der vom BBC-Journalisten Francis Scarr auf Twitter veröffentlicht wurde. „Dann werden wir euch in Den Haag strafrechtlich verfolgen“, so der Putin-Propagandist. Er verwies auf die Nürnberger Prozesse nach dem Fall des Nazi-Regimes in Deutschland im Zweiten Weltkrieg: „Wir werden nach Den Haag kommen, genauso wie wir nach Nürnberg kamen, um euch Bastarde zu belangen.“

In der Sendung träumte Solowjow außerdem von einer russischen „Rückkehr“ nach Europa. „Wir werden nach Den Haag kommen, wir werden nach Paris wie im 19. Jahrhundert kommen“, wetterte er. Damit dürfte er sich auf den Krieg von Paris im Jahre 1814 bezogen haben, als das Russische Reich gemeinsam mit Österreich und Preußen gegen Frankreich kämpfte und die Hauptstadt besetzte. Der bekannte Kreml-Propagandist schwärmte aber auch von einer „Rückkehr“ nach Deutschland: „Und wir werden nach Berlin wie im 20. Jahrhundert zurückkehren.“

Ukraine-Krieg: Solowjow droht und beleidigt wieder – „europäische Bastarde“

Danach entschied sich Solowjow für harte Worte. „Im 21. Jahrhundert muss der russische Soldat die europäischen Bastarde erneut daran erinnern, dass wir mit Respekt behandelt werden müssen“, wütete der Propagandist. Zu „Respekt“ werde man Europa zwingen, sagte er leiser und langsamer, fast schon in einem bedrohenden Ton. Dies werde man tun, auch wenn es schwer für Russland sein werde.

Es werde etwa „Angriffe auf unsere Städte“ geben, sagte Solowjow und sprach plötzlich von „europäischen Nazis“ und ihren „amerikanischen Herren“, die sie mit jeder möglichen Hilfe unterstützen würden. Daneben werde es sicherlich auch „zusätzliche Sanktionen“ geben, prophezeite der Kreml-nahe Moderator.

Putin-Propagandist Solowjow mit „Nazismus“-Vorwurf an Deutschland – „in voller Blüte“

Ein anderer Ausschnitt, das vom Berater des ukrainischen Innenministeriums, Anton Geraschenko, veröffentlicht wurde, zeigt das Vorfeld von Solowjows Beleidigungen. Nach dem Ende des „ukrainischen Nazismus“ werde man sich schließlich mit der Frage des „europäischen Nazismus und dessen größten Repräsentanten“ befassen, drohte er. Dabei werde man mit den baltischen Ländern anfangen, unterstrich Solowjow.

Er versäumte es aber nicht, Deutschland auch ins Visier zu nehmen. Nach dem Baltikum werde man sich etwa auch um den „deutschen Nazismus“ kümmern, sagte das Gesicht der staatlichen, russischen Propaganda. Immerhin sei „Nazismus“ in Deutschland immer noch „in voller Blüte“, warf Solowjow vor und setzte zu einer Droh-Tirade gegen ganz Europa an. Russland werde polnische Bürger, die in der Ukraine kämpfen würden, Emmanuel Macron und die Franzosen, die Waffen zur „Tötung von Russen“ liefern würden sowie skandinavische Länder und die Niederlande zur Rechenschaft ziehen.

Der ukrainische Botschafter in Österreich, Vasjil Khymynets, reagierte in einem Twitter-Post auf die Drohungen von Solowjow. „Diesen russischen Kriegstreibern bleibt nichts übrig, als der freuen [sic] Welt zu drohen“, so Khymynets auf Twitter. Mit jedem Tag habe man aber „immer weniger Angst vor Russen“. (bb)