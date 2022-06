Ukraine-Krieg: Russland dringt in Kiews Sjewjerodonezk-Bastion vor - Putins Armee plant entscheidende Schlacht

News-Ticker zur militärischen Lage

Im Ukraine-Krieg setzten Putins Truppen in erster Linie auf Artillerie. Ihre Stärke ist dabei laut Experten „unzureichend“ für die Einnahme von Sjewjerodonezk. Der News-Ticker.

Update vom 21. Juni, 9.09 Uhr: In der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk drangen russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet vor, wo das eigene Militär nur noch das Chemiewerk Azot kontrolliere. Nun gab das Institute for the Study of War eine Prognose ab.

+ Aufnahme vom 15. Juni: Eindrücke aus Sjewjerodonezk © Alexander Reka/ITAR-TASS/Imago

Nach Einschätzung der Experten wird die kommende Woche entscheidend im Kampf um das Gebiet sein. Putins Truppen würden einen „letzten konzertierten Anlauf“ planen, berichtet das Institut und beruft sich dabei auf Angaben der ukrainischen Seite. Das berichtet der Kyiv Independent.

In Sjewjerodonezk in der Region Luhansk „kontrollieren die Russen die meisten Wohngebiete“, sagte Bürgermeister Oleksandr Strjuk am 20. Juni. Aber „mehr als ein Drittel der Stadt wird weiterhin von unseren Streitkräften kontrolliert“. Das Institute for the Study of War (ISW) ist ein US-Think-Tank, der Fragen der Verteidigung und Außenpolitik befasst.

Ukraine-News: Kiew wirft Moskau Gefangennahme von Zivilisten vor

Update vom 21. Juni, 7.40 Uhr: Die Ukraine wirft Russland vor, mehr als 1500 Zivilisten gefangenzuhalten. Das berichtet der Kyiv Independent und zitiert die stellvertretende ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk. „Sie befinden sich in Gefängnissen in Rostow, in Kursk, Sie werden als Kriegsgefangene gehalten, obwohl sie das nicht sein sollten.“ Rostow und Kursk sind Städte in Russland unweit der ukrainischen Grenze.

Ukraine-Krieg: Offenbar Zivilisten in Charkiw und Donezk getötet

Update vom 21. Juni, 6.55 Uhr: In der Region Charkiw sind drei Zivilisten gestorben. Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Syniehubov, sprach von einem russischen Angriff auf das Dorf Kutusiwka und die Stadt Balaklija. Zwei weitere Zivilisten seien im Industrieviertel der Stadt Charkiw verletzt worden.

Update vom 20. Juni, 22.15 Uhr: Zivile Opfer in der Ukraine. Im Gebiet Donezk seien drei Menschen durch russischen Beschuss getötet worden, teilte Pawlo Kyrylenko, Gouverneur der Region, auf Telegram mit, zwei weitere wurden demnach verletzt.

Ukraine-Krieg-News: Russische Truppen dringen in Industriegebiet von Sjewjerodonezk ein

Update vom 20. Juni, 20.26 Uhr: Im Ukraine-Konflikt sind russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge in das Industriegebiet der heftig umkämpften Stadt Sjewjerodonezk vorgedrungen. Dort werde bereits gekämpft, schrieb der Gouverneur des Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, am Montagabend in seinem Telegram-Kanal. Ukrainische Truppen kontrollieren demnach nur das Territorium des Chemiewerks Azot. Auch umliegende Ortschaften stünden unter ständigem Beschuss.

Im Chemiewerk hielten sich nach Angaben der ukrainischen Vize-Regierungschefin, Iryna Wereschtschuk, zuletzt noch etwa 300 Zivilisten auf. Die Lage ändere sich allerdings ständig, sagte sie nach Angaben der ukrainischen Agentur Ukrinform am Montag.

Die russische Truppen konzentrieren seit einiger Zeit auf die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Gebiet Luhansk. Am Montagmorgen räumten ukrainische Behörden den Verlust der Ortschaft Metjolkine südöstlich der Stadt ein (siehe Update vom 20. Juni, 9.45 Uhr)

Ukraine-Krieg-News: Ukrainischer Angriff auf Ölplattform vor Krim - erster gemeldeter Angriff

Update vom 20. Juni, 14 Uhr: Russland hat den ukrainischen Streitkräften vorgeworfen, Ölförderplattformen vor der Krim unter Beschuss genommen zu haben. „Heute Morgen hat der Feind die Bohrplattformen von Tschernomorneftegas angegriffen“, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Halbinsel, Sergej Aksionow, im Online-Dienst Telegram. Demnach wurden fünf von zwölf Menschen gerettet, drei seien verletzt. Es werde noch nach den anderen gesucht. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

Aksionow machte keine genaueren Angaben dazu, welche Plattformen betroffen seien. Das Unternehmen Tschernomorneftegas beutet mehrere Gas- und Ölfelder im Schwarzen und im Asowschen Meer vor der Küste der Krim aus. Es ist der erste gemeldete Angriff auf Offshore-Öl-Infrastruktur der Krim seit Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine Ende Februar.

Ukraine-Krieg-News: Kiew meldet Fortschritt in Cherson - offenbar auch Erfolge in Saporischschja

Update vom 20. Juni, 11 Uhr: Nach ukrainischen Angaben erzielt Kiews Militär in der aktuell von russischen Truppen besetzten Cherson-Region im Süden der Ukraine erste Fortschritte. Demnach sei es ukrainischen Truppen gelungen, russische Soldaten aus ihrer ersten Verteidigungslinie vor Cherson zu vertreiben, erklärte Serhiy Khlan, der Berater des Vorsitzenden der ukrainischen Militärverwaltung von Cherson, gegenüber dem ukrainischen Sender Espreso TV. Zuvor versprach der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung der Südukraine. Khlan zufolge haben sich russische Soldaten in die zweite und dritte Verteidigungslinie zurückgezogen.

Offenbar kämpfen russische Truppen auch in der Region Saporischschja mit Schwierigkeiten, während die ukrainische Seite nach eigenen Angaben nun zu Angriffen übergeht. So erklärte Rodion Kudrjaschow, ein Kommandeur der Asow-Brigade, gegenüber Espreso TV, ukrainische Truppen würden von „aktiver Verteidigung zu offensiven Handlungen“ übergehen. Dabei dränge man „den Feind“ so weit wie möglich zurück, der es schwer habe, die ukrainischen Stellungen zu durchbrechen. In den kommenden Wochen wolle man die russischen Einheiten in der Saporischschja-Region „brechen“, so Kudrjaschow.

Ukraine-Krieg-News: London sieht schwache russische Luftwaffe - Ukraine räumt Verlust von Metjolkine ein

Update vom 20. Juni, 9.45 Uhr: Die Schwierigkeiten Russlands bei seinem Vormarsch in der Ukraine liegen nach britischer Einschätzung auch an den Schwächen seiner Luftwaffe. Es sei sehr wahrscheinlich, dass diese einer der wichtigsten Faktoren hinter den sehr begrenzten russischen Erfolgen seien, hieß es vom britischen Verteidigungsministerium. Die Luftstreitkräfte hätten bisher bei ihren Manövern Risiken eher vermieden und keine Lufthoheit erlangen können. Dies habe den Druck auf die russischen Bodentruppen erhöht, die mittlerweile zunehmend erschöpft seien.

Nach Einschätzung der Briten verfügen die Russen zwar über kampffähige Flugzeuge, sind aber nicht entsprechend für moderne Luftwaffeneinsätze ausgebildet. Die russische Ausbildung bei der Luftwaffe habe sich mutmaßlich jahrelang stärker darauf konzentriert, hochrangige Militärs zu beeindrucken als dynamische Einsatzszenarien verschiedener Truppen zu trainieren, hieß es.

Indes räumten ukrainische Behörden den Verlust der Ortschaft Metjolkine, südöstlich des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk im Osten des Landes ein. „Die Kontrolle über Metjolkine nahe Sjewjerodonezk ist verloren“, teilte der Militärgouverneur des ostukrainischen Gebiets Luhansk, Serhij Hajdaj, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Ukraine-Krieg-News: Schwere Gefechte im Donbass - Artillerie kommt verstärkt zum Einsatz

Erstmeldung vom 20. Juni: Moskau/München - Im Ukraine-Konflikt spitzen sich die Kämpfe zwischen den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin und dem ukrainischen Militär um die Kontrolle der Luhansker Großstadt Sjewjerodonezk im Donbass zu. Dabei kommt auf beiden Seiten hauptsächlich Artillerie zum Einsatz.

Nach Angaben von Militärexperten reicht allerdings Russlands Überlegenheit bei der Artilleriebewaffnung nicht für die Einnahme des Verwaltungszentrums Sjewjerodonezk aus. Darüber hinaus sehen die Experten einen entscheidenden Fehler Moskaus, der es verhindert, die Ukraine stärker anzugreifen.

Ukraine-Krieg-News: Kampf um Sjewjerodonezk - Putins Artilleriestärke wohl „unzureichend“ für Einnahme

„Russlands konzentrierte Artilleriekapazität gepaart mit wohl geschwächten Infanterieeinheiten bleibt unzureichend, um russische Fortschritte in Sjewjerodonezk zu erzielen“, heißt es in der jüngsten Analyse der US-Denkfabrik Institute for the Study of the War (ISW) vom Sonntagabend. Russische Truppen kämpften zwar weiter um die Kontrolle von Sjewjerodonezk, hätten aber wenig Fortschritte am Sonntag gemacht.

Russland dürfte den Experten zufolge weiter versuchen, die ehemalige Großstadt einzukesseln und die dort verbliebenen ukrainischen Kräfte, die sich weitgehend im Chemiewerk Azot verschanzt haben, vom Nachschub abzuriegeln. Allerdings seien derzeit wenig Fortschritte bei diesem Vorhaben zu sehen. Zudem bereite Moskau eine Offensive auf Slowjansk vor. Der Raum Slowjansk-Kramatorsk gilt als Zentrum der ukrainischen Verteidigungskräfte im Donbass-Gebiet.

Ukraine-Krieg-News: Russland behindert eigenen Erfolg - Probleme wegen Bezeichnung als „Spezialoperation“

Nach Einschätzung des ISW behindert Moskau zudem den Erfolg seiner Invasion selbst dadurch, dass es immer noch von einer „militärischen Spezialoperation“ statt von einem Krieg spricht. Das hindere Russland an einer Mobilmachung, um weitere Kräfte zu generieren. Zudem fehle so dem Kreml die rechtliche Handhabe, um Soldaten zu bestrafen, die sich einem Einsatz verweigerten. Bei dieser Beurteilung beruft sich das ISW auch auf das britische Verteidigungsministerium.

Die US-Denkfabrik sprach auch von erfolgreichen ukrainischen Gegenangriffen im Saporischschja-Raum. Aufgrund der ukrainischen Erfolge sei Russland gezwungen, „Verstärkung in diesen geschwächten Sektor der Frontlinie“ zu schicken. (bb mit dpa)

