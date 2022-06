Putins Rache für EU-Go diese Woche? Selenskyj hat düstere Europa-Prognose für die nächsten Tage

Von: Richard Strobl

Wolodymyr Selenskyj (r), Präsident der Ukraine, besichtigt beschädigte Gebäude während er die vom Krieg betroffene Region Mykolajiw besucht. © dpa/Ukrainian Presidential Press Office

Die Ukraine hofft auf den EU-Kandidatenstatus. Präsident Selenskyj warnte nun vor gesteigerten russischen Angriffen in den nächsten Tagen - auch auf andere EU-Länder.

Kiew - Während im eskalierten Ukraine-Konflikt weiterhin vor allem im Osten des Landes gekämpft wird, hofft man in Kiew auf ein Zeichen aus Brüssel. Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft darauf, dass sein Land den EU-Kandidatenstatus zugesprochen bekommt und warnte nun vor der Gegenreaktion aus Russland.

Ukraine hofft auf EU - Selenskyj warnt vor Rache Russlands

„Morgen beginnt eine wahrlich historische Woche, wenn wir von der Europäischen Union die Antwort zum Kandidatenstatus der Ukraine hören“, sagte Selenskyj in der der Nacht zum Montag. Er ließ eine düstere Prognose folgen, wie sich diese Situation und dann wohl auch ein mögliches Go aus Brüssel auswirken könnte.

Nach Selenskyjs Meinung wird Russland wegen der Entscheidung über den EU-Beitritt der Ukraine seine „feindlichen Handlungen demonstrativ verstärken“. Nach seiner Meinung heißt das einerseits, dass der Kreml die militärischen Angriffe in der Ukraine verstärken werde - und andererseits könnte Russland auch andere europäische Länder ins Visier nehmen. Schon in den Tagen zuvor hatte Russland etwa seine Öl-Lieferungen an Deutschland, Italien und Österreich reduziert.

Russland-Rache wegen Ukraine-Entscheidung bei der EU?

Zwar ließ man in Waldimir Putin verlauten, dass man nichts gegen einen EU-Beitritt der Ukraine habe. Nach Angaben des britischen Guardian beobachtet man den Verlauf der Verhandlungen aber sehr genau.

Kanzler Olaf Scholz hatte im Interview mit dem Münchner Merkur gesagt: „Putin scheint Angst davor zu haben, dass der Funke der Demokratie auf sein Land überspringen könnte. Deshalb betreibt er seit Jahren eine Politik, die eine Auflösung von Nato und EU zum Ziel hat.“

Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatten zuvor ihre Unterstützung für die Ukraine bei den Verhandlungen über den EU-Kandidatenstatus ausgesprochen. Jetzt müssen dem alle 27 Mitgliedsstaaten zustimmen. Die endgültige Entscheidung soll beim EU-Gipfel in dieser Woche, am 23./24. Juni fallen. (rjs)