„Doppelgesichtigkeit“: Putins Botschafter kontert US-Vorstoß mit „Gräueltaten des Selenskyj-Regimes“

Von: Christoph Gschoßmann

Anatoli Antonow, Russlands Botschafter in den USA, reagierte auf Aussagen von Kamala Harris. © How Hwee Young/dpa

Die USA werfen Russland Verbrechen gegen die Menschheit in der Ukraine vor. Darauf reagierte nun Putins Botschafter in Washington.

München/Moskau – Kreml-Chef Wladimir Putin und Russland sollen wegen Verbrechen gegen die Menschheit im Ukraine-Krieg zur Rechenschaft gezogen werden: Dies forderte zumindest US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Aus Moskau kam nun die erste Reaktion darauf.

„Wir betrachten solche Unterstellungen als einen in Bezug auf seinen Zynismus beispiellosen Versuch, Russland im Zuge eines gegen uns entfesselten hybriden Krieges zu dämonisieren“, beschwerte sich der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass.

Harris hatte auf der Konferenz gesagt: „Wir haben die Beweise geprüft, wir kennen die gesetzlichen Normen. Die Vereinigten Staaten haben offiziell festgestellt, dass Russland Verbrechen gegen die Menschheit begangen hat.“ Sie warf den russischen Streitkräften „weitreichende und systematische Angriffe auf die Zivilbevölkerung“ vor. Konkret beschuldigte sie die Truppen des Mordes, der Folter, Vergewaltigung und Deportation. Hunderttausende Menschen seien gewaltsam nach Russland verschleppt worden, darunter Kinder. „Sie haben Kinder grausam von ihren Familien getrennt“, so Harris.

Russlands Botschafter Antonow attackiert USA nach Harris Vorstoß: „Wie können wir vertrauen“

Der russische Diplomat Antonow verwies auf die Waffenlieferungen an das ukrainische Militär. „An einem Punkt sagten die Amerikaner, dass sie die Ukraine nur mit Verteidigungswaffen beliefern würden, aber jetzt liefern sie schwere gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und Mehrfachraketenwerfer mit Langstreckenmunition“, betonte er. Ebenso würde der Westen die Ukraine auch mit Geheimdienstinformationen versorgen.

Antonow sprach von einer „ungeheuerliche Tat nach dem Willen des Weißen Hauses“ und erklärte direkt, was er damit meint: „Genau wie vor 80 Jahren greifen Panzer mit Kreuzen unser Land an.“ Damit bezieht er sich ohne Zweifel auf die Lieferung von deutschen Leopard-2-Panzern an die Ukraine durch mehrere Länder einschließlich Deutschland. „Wie können wir dem Westen vertrauen und versuchen, nach all diesen Erklärungen zu irgendeiner Art von Einigung zu kommen?“, fragte Putins Botschafter. Schließlich hätten westliche Staaten „eines gesagt, aber in die entgegengesetzte Richtung gehandelt“.

Ukraine-Krieg: Putins Botschafter wirft Ukraine „Gräueltaten“ vor

Gleichzeitig behauptete der Diplomat, die USA würden „einfach die Gräueltaten des Selenskyj-Regimes ignorieren“. So schenke man etwa den „schrecklichen Szenen der Erschießung unbewaffneter gefangener russischer Soldaten“ keine Beachtung. Weiter unterstrich Antonow: „Washington hat die blutrünstigen Verbrennungen von Menschen im Gewerkschaftshaus in Odessa im Jahr 2014 vergessen.“ Damals war es in der südukrainischen Stadt zu Auseinandersetzungen zwischen anti- und pro-russischen Demonstratoren gekommen, wobei dutzende Menschen in einem Brand umgekommen waren.

Die USA würden außerdem die Angriffe im Donbass, die auf „Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser und Wohngebäude“ erfolgen würden, ignorieren. Russland wirft der ukrainischen Armee immer wieder vor, Zivilisten in von pro-russischen Söldnern besetzten Gebieten ins Visier zu nehmen. Antonows abschließendes Urteil lautete: „Washingtons Doppelgesichtigkeit ist empörend“. (cgsc mit dpa)