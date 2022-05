Bittere Erkenntnis im Ukraine-Krieg: Klingbeil gesteht falschen Russland-Satz im SPD-Programm ein

Von: Cindy Boden

Teilen

Deutschlands Parteien streiten über den richtigen Ukraine-Kurs. Merz hält seine Kritik an Lambrecht nicht zurück. Die SPD will sich neu ausrichten. News-Ticker.

Update vom 7. Mai, 14.15 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat eine Neuausrichtung der Ostpolitik seiner Partei angekündigt. „Wir haben uns zu stark auf Russland konzentriert“, sagte er der Welt am Sonntag. „Künftig müssen wir viel stärker mit den osteuropäischen Staaten kooperieren.“ Der Satz im Grundsatzprogramm der SPD, wonach Sicherheit in Europa nur mit Russland zu erreichen sei, stimme vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges nicht mehr. Die parteiinterne Kommission Internationale Politik soll laut Klingbeil in den kommenden Monaten die künftigen Grundsätze sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik bestimmen. „Dazu gehört auch der kritische Blick zurück“, sagte der SPD-Chef.

SPD-Chef Lars Klingbeil und Kanzler Olaf Scholz (l). © Florian Gaertner/Imago

Update vom 7. Mai, 12.05 Uhr: Die Berliner Polizei hat Auflagen zum 77. Jahrestag des Kriegsendes erlassen, die Ukraine-Botschafter Melnyk scharf zurückweist. Wichtiges Detail: Es geht nicht um die ganze Hauptstadt.

Ukraine-News aus Deutschland: Merz zweifelt Kompetenz von Scholz‘ Verteidigungsministerin an

Erstmeldung: Berlin - Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) sucht im Ukraine-Krieg den richtigen Weg für seine Partei. Mit seinem Besuch in Kiew, bei dem er sogar den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf, sorgte er für viel Aufmerksamkeit für sich. Er gab sich staatsmännisch. Seine Funktion als Kritiker der Regierung vergisst er in dieser Zeit aber nicht. So teilte er nun gegen die amtierende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) aus, die sowieso von vielen Seiten verbal angegriffen wird.

„Wenn sie etwas von der Sache versteht, dann hält sie das vor der Öffentlichkeit jedenfalls sehr erfolgreich verborgen“, sagte CDU-Chef Merz in einem Interview mit der Rheinischen Post auf die Frage, ob Lambrecht die richtige Besetzung sei. „Und wenn sie jetzt schon durchblicken lässt, dass sie Interesse am Innenministerium hat, falls die jetzige Amtsinhaberin zurück nach Hessen gehen sollte, dann zeigt das, wie wohl sie sich in ihrem Amt fühlt“, sagte Merz weiter mit Wink auf Spekulationen rund um eine Kabinetts-Rochade.

Als die Rheinische Post FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann als mögliche Ministerin des Ressorts ins Spiel brachte, blieb Merz aber erwartungsgemäß zurückhaltend: „Das wäre sicherlich nicht die schlechtere Wahl gewesen.“ Strack-Zimmermann ist spätestens seit ihrem eigenen Ukraine-Besuch viel mit Forderungen in den Schlagzeilen und bekam auch auf dem vergangenen FDP-Parteitag viel Applaus.

CDU-Chef Friedrich Merz: Oppositionsführer sucht seine Rolle © Bonnfilm/Klaus W Schmidt/Sepp Spiegl/Imago

Deutschland und der Ukraine-Krieg: Merkel zu Putin? „Jegliche Zusammenarbeit mit Putin ist unmöglich“

Rund um den Ukraine-Krieg fällt manchmal auch noch Angela Merkels Name. Merz wurde im Interview gefragt, ob die Altkanzlerin als Vermittlerin nach Moskau reisen sollte: „Ich weiß nicht, ob sie das will. Und wenn, dann müsste die Bundesregierung darüber mit ihr sprechen. Aber ob mit Putin überhaupt noch zu reden ist, daran habe ich meine Zweifel.“

Auch Merkels Ex-Berater Christoph Heusgen, mittlerweile Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, äußerte sich zum russischen Präsident Wladimir Putin. Er schloss eine Zusammenarbeit mit dem Kremlchef nach Kriegende aus. „Jegliche Zusammenarbeit mit Putin ist unmöglich. Russlands Präsident hat sich von der zivilisierten Welt verabschiedet“, sagte Heusgen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Putin habe alle Vereinbarungen, unter denen sein Name stehe, gebrochen und gehöre für die von Russland begangenen Kriegsverbrechen vor ein internationales Gericht.

News zum Krieg: Ex-Merkel-Berater fürchtet für Ukraine Szenario wie im Ersten Weltkrieg

Außerdem zeichnet sich für Heusgen kein baldiges Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ab. „Ich fürchte, der Krieg wird noch dauern“, sagte der frühere deutsche UN-Botschafter und langjährige außenpolitische Berater von Merkel. „Die ukrainische Regierung muss sagen: Das ist für uns eine Lösung, bei der wir einem Waffenstillstand zustimmen.“ Die Ukrainer wollten aber keinen Diktatfrieden, sie wollten ihr Land zurück. „Deshalb fürchte ich, dass wir auf ein Szenario wie im Ersten Weltkrieg zusteuern. Mit einem Frontverlauf, an dem man sich heftig mit Artillerie beschießt und kämpft“, so Heusgen. (cibo/dpa/AFP)