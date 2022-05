Ukraine-News: Schlangeninsel heftig umkämpft - bis zu 60.000 russische Verluste?

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die Schlangeninsel im Schwarzen Meer ist im Ukraine-Krieg heftig umkämpft. Russlands Verluste sollen mittlerweile in die Zehntausende gehen. Der News-Ticker zu den militärischen Kämpfen.

Update vom 11. Mai, 17.45 Uhr: 501 ukrainische Nationalgardisten wurden in den Kämpfen mit den russischen Invasionstruppen bisher getötet. Das teilte Oleksii Nadtochyi, Einsatzleiter der Hauptdirektion der Nationalgarde, laut The Kyiv Independent an diesem Mittwoch mit.

Seinen Angaben zufolge wurden weitere 1697 Soldatinnen und Soldaten in den Kampfhandlungen verletzt. Die Nationalgarde unterstützt die reguläre Armee und ist dem Innenministerium in Kiew unterstellt.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen in Region Charkiw wohl weit zurückgeschlagen

Update vom 11. Mai, 17.15 Uhr: Der Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Synegubow, teilte mit, die Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine sei „dank der erfolgreichen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte und der Befreiung von einigen Ortschaften relativ ruhig“. Allerdings müsse man weiterhin „wachsam“ bleiben und nicht unnötig auf die Straße gehen, wurde der Gouverneur von The Guardian zitiert. Außerdem sei es gefährlich, in vor kurzem von russischen Truppen befreite Ortschaften zurückzukehren, da das Gebiet voller Minen sei.

Russische Truppen hätten auch in Schulen, Kindergarten und privaten Haushalten Minen gelegt, erklärte Synegubow. Derzeit seien Spezialeinheiten mit der Entfernung der Minen beschäftigt. Zuvor hatte die Kiew die Befreiung von vier Ortschaften rund um die Großstadt Charkiw (etwa 1,4 Millionen Einwohner) vermeldet.

Ukraine-Krieg: Verluste Russlands laut britischer Analysten von bis zu 60.000 Soldaten möglich

Update vom 11. Mai, 16.30 Uhr: Laut Angaben des ukrainischen Generalstabes von diesem Mittwoch sollen sich die Verluste unter russischen Soldaten mittlerweile auf mehr als 26.350 getötete, verwundete oder vermisste Soldaten belaufen.

Die Verluste Moskaus könnten jedoch laut Analysten aus Großbritannien noch viel höher liegen. Wie Justin Bronk vom unabhängigen Forschungsinstitut „Royal United Services Institute“ der britischen Daily Mail sagte, könnte die Zahl „bis zu drei- bis viermal“ so hoch sein. So könne die Zahl „nach zwei weiteren Wochen heftiger Kämpfe durchaus bei 50.000 bis 60.000 Opfern“ liegen, glaubt Analyst Bronk.

Nach ukrainischen Angriffen: Satelittenbilder zeigen heftige Zerstörungen auf der Schlangeninsel. © Uncredited/Planet Labs PBC/AP/dpa

Russland-Ukraine-Krieg: Moskau verlor wohl durch Untergang der „Moskwa“ Kontrolle über Schlangeninsel

Erstmeldung vom 11. Mai: München/Kiew - Ein Funkspruch ging um die Welt: Als Russland am 24. Februar die Ukraine kriegerisch überfiel, machten sich der russische Raketenkreuzer „Moskwa“ und die „Wassili Bykow“ im Schwarzen Meer auf den Weg, um die winzig kleine Schlangeninsel unweit der Küste von Rumänien einzunehmen. Die wenigen ukrainischen Grenzsoldaten auf dem Eiland beantworteten die Aufforderung der „Moskwa“ zur Kapitulation mit der Ansage: „Russisches Kriegsschiff, f... dich!“ Trotzdem mussten sie sich ergeben.

Die Schlangeninsel ist so wichtig, weil von hier aus der Luftraum an den Küsten der Südukraine um Odessa überwacht werden kann. Aber: Im Schwarzen Meer verhinderten ukrainische Drohnenangriffe nach britischen Erkenntnissen zuletzt eine Dominanz russischer Truppen. Russland versuche immer wieder, seine Kräfte auf der strategisch wichtigen Schlangeninsel nahe der Hafenstadt Odessa zu verstärken, berichtete das Verteidigungsministerium in London an diesem Mittwoch (11. Mai) unter Berufung auf britische Geheimdienste. Die russischen Versorgungsschiffe hätten seit dem Untergang des Lenkwaffenkreuzers „Moskwa“ und dem Rückzug der Marine zur annektierten Halbinsel Krim nur wenig Schutz. „Die Moskwa“ hatte mit ihrer S-300-Luftabwehr in diesem Bereich des Schwarzen Meeres den Luftraum kontrolliert.

Ukraine-Krieg: Kampfdrohne vom Typ Bayraktar TB-2 macht russischen Truppen gehörige Probleme

„Die derzeitigen Bemühungen Russlands, seine Streitkräfte auf der Schlangeninsel zu verstärken, bieten der Ukraine mehr Möglichkeiten, russische Truppen anzugreifen und Material zu zerstören“, erklärte das britische Ministerium. Die Ukraine habe mit Erfolg Kampfdrohnen vom Typ Bayraktar (TB-2-Drohne) im Einsatz.

Falls es Russland allerdings gelinge, seine Position mit strategischer Luftverteidigung und Marschflugkörpern zur Küstenverteidigung zu festigen, könne dies die Lage verändern. Berichte beider Seiten hatten zuletzt schwere Gefechte um die Schlangeninsel nahegelegt, die 35 Kilometer von der Küste entfernt direkt vor dem Donaudelta im Gebiet Odessa liegt. (pm)