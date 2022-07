Ukraine-Krieg: Kiew wieder unter Raketenbeschuss

Von: Jan Oeftger

Im Ukraine-Krieg gehen die Kämpfe weiter. Weitere Zivilisten sterben bei einem Raketenangriff in der Ukraine: der News-Ticker.

Bei weiteren russischen Angriffen auf die Ukraine gibt es weitere Verletzte und Tote.

Russland kündigt eine militärische Gegenreaktion auf den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland.

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie in diesem News-Ticker. Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien im Ukraine-Krieg und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

Kiew – Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitteilte, setzte Russland den Ukraine-Krieg auch am Donnerstag (28. Juli) mit weiteren Angriffen auf die Ukraine fort. „Eine Reihe strategisch sinnloser und brutaler Angriffe“ habe den Donbass in der Ostukraine getroffen. Dabei sind laut ukrainischen Quellen wieder mehrere Zivilisten gestorben.

Auch auf die Hauptstadt Kiew habe es weitere Angriffe gegeben. Der Gouverneur der Region Oleksiy Kuleba, meldet auf Telegram 15 Verletzte nach diesem Angriff. Die Raketen seien auf Militäreinrichtungen eingeschlagen.

Für den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands plant der Kreml derweil eine militärische Gegenreaktion. Dmitri Medwedew kündigte der Agentur Interfax zufolge an, wenn Nato-Stützpunkte auf dem Territorium der beiden Länder errichtet oder Waffen stationiert werden sollten, würden „unsere Reaktionsschritte symmetrisch dazu erfolgen“. Medwedew ist Vizechef des russischen Sicherheitsrats.

Eine ukrainische Panzerartillerie fährt in Position. Derweil haben weitere Raketen die Ukraine getroffen (Archivbild). © Evgeniy Maloletka/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Briten sehen Scheitern Russlands

Der britische Verteidigungsminister Wallace sieht unterdessen ein russisches Scheitern in vielen Bereichen. Da die russische Kriegsführung nicht wie gewünscht aufgehe, könne Wladimir Putin seine Strategie womöglich erneut ändern. „Die Russen versagen im Moment vor Ort in vielen Bereichen“, sagte Wallace dem Sender Sky News. Nach dem Plan A, B, C und D gescheitert seien, könnte er bald auf Plan D umschwenken, ist die Einschätzung von Wallace.

Während im Ukraine-Krieg die Angriffe auf die Ukraine weitergehen, fordert der ukrainische Präsident Selenskyj, Russland als „staatlichen Sponsor des Terrorismus“ einzustufen. Kein anderes Land investiere so viel in den Terrorismus wie Russland. US-Senatoren haben eine entsprechende Resolution vorbereitet, über die das US-Außenministerium entscheiden muss.

Derweil bat der US-amerikanische Außenminister Antony Blinken um ein Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen. Sergej Lawrow werde einen solchen Termin, „wenn es die Zeit erlaubt“ wahrnehmen. Bei dem Gespräch solle es laut Blinken um die Freilassung der in Moskau inhaftierten US-Basketballerin Brittney Griner und ihres Landsmanns Paul Whelan gehen. (jo)