Provokantes Foto im All: Russische ISS-Kosmonauten feiern Fall von Luhansk mit Flaggenshow

Von: Stephanie Munk

Teilen

Kosmonauten auf der ISS beziehen klare Position für Putin im Ukraine-Krieg: Auf einem Foto halten sie die Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk hoch und gratulieren Russland.

Moskau - Der Ukraine-Konflikt beherrscht derzeit große Teile des Weltgeschehens – nun hat er auch das Weltall erreicht. Die internationale Raumstation ISS war einer der letzten Orte, an dem Russen und Amerikaner noch friedlich miteinander arbeiteten. Mit einem provokanten Foto könnte diese Devise nun beendet sein: Russische Kosmonauten auf der ISS posieren darauf mit einer Flagge der selbsternannten „Volksrepublik“ Luhansk in der Ostukraine.

Russische Kosmonauten zeigen auf der ISS die Flaggen der selbsternannten Separatistengebiete Donezk und Luhansk - eine klare Provokation im andauernden Ukraine-Krieg. © Screenshot Twitter

ISS nach dem Ukraine-Krieg: Russland drohte bereits mit Absturz

Seit mehr als 20 Jahren betreiben Russland und die USA gemeinsam die internationale Raumstation. Derzeit leben und arbeiten dort Amerikaner, Russen und Deutsche zusammen, rund 400 Kilometer über der Erde. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa betonte im März – kurz nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine – der ISS-Betrieb laufe normal weiter. „Wir haben schon früher unter solchen Umständen den Betrieb aufrecht erhalten und beide Seiten haben sich immer sehr professionell verhalten“, sagte die Chefin des Raumfahrtprogramms, Kathy Lueders, damals.

Die russische Raumfahrtagentur Roskosmos war nicht ganz so zurückhaltend und stellte sogar das Schreckensszenario eines möglichen Absturzes der ISS in den Raum, sollte die Zusammenarbeit mit Russland im All wegen des Ukraine-Kriegs aufgekündigt werden.

„Wir feiern im All“: Russische Raumfahrtbehörde Roskosmos provoziert mit Fahnen-Foto

Mit dem aktuellen Foto aus der ISS nimmt Russland jetzt einen eindeutigen Affront gegen den Westen in Kauf. Ausgerechnet nach dem Tag, an dem Russland mit der Eroberung der Stadt Lyssytschansk die Kontrolle über die gesamte Region Luhansk bekannt gab, entrollten die russischen Kosmonauten auf der ISS die Flagge der selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Außerdem gratulierten sie den russischen Soldaten zur Einnahme der Region. Auch die Flagge von Donezk ist auf dem Bild zu sehen. International sind die Territorien nicht anerkannt - einzige Ausnahmen sind Russland und Syrien.

„Wir feiern sowohl auf der Erde als auch im All“, schreibt die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos zu dem Foto auf ihrem Telegram-Kanal. Russische Soldaten und pro-russische Separatisten hätten die vollständige Kontrolle der „letzten großen Stadt“ in der „Volksrepublik“ Luhansk übernommen, erklärten die Kosmonauten Oleg Artemijew, Denis Matwejew und Sergej Korsakow.

Kosmonauten feiern Eroberung von Luhansk - doch Selenskyj will nicht aufgeben

„Wir sind überzeugt, dass der 3. Juli 2022 für immer in die Geschichte der Republik eingehen wird“, hieß es auf dem Telegram-Kanal von Roskosmos weiter. Die Bewohner der benachbarten „Volksrepublik“ Donezk wurden aufgefordert, zu „warten“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist da natürlich gänzlich anderer Meinung: In der Nacht zum Dienstag (5. Juli) verkündete er in einer Videobotschaft die kämpferische Botschaft, die Ukraine werde die Region Donezk verteidigen und Luhansk zurückerobern.

Die Raumfahrt galt bisher unabhängig von vielen Konflikten zwischen Russland und den USA als einer der wenigen Bereiche, in dem die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern funktioniert. Selbst im Kalten Krieg hatten die damaligen Blöcke in Ost und West im Weltall zusammengearbeitet - etwa beim Ankoppeln eines Apollo- und eines Sojus-Raumschiffs 1975.

Nachdem Wladimir Putin im Februar Truppen in die Ukraine entsandt hatte, hatte der Westen Sanktionen gegen die russische Raumfahrtbehörde verhängt. Die ISS ist ein gemeinsames Projekt der USA, Kanadas, Japans, der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) und Russlands. Die Station ist in ein russisches und ein US-Segment unterteilt. Der Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde gilt eigentlich als Friedensprojekt. (smu/dpa/AFP)