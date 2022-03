Ukraine-Krieg: Russische Truppen laut Selenskyj zum nächsten Atomkraftwerk unterwegs

Ukraine-Krieg: Mariupol in „katastrophaler“ Lage - 3000 US-Freiwillige melden sich zum Kampf gegen Putins Truppen

Die Evakuierung der Zivilbevölkerung in Mariupol musste abgebrochen werden. Nun soll es einen zweiten Versuch geben. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Die Feuerpause für humanitäre Korridore in Mariupol ist laut der ukrainischen Seite von Putins Truppen gebrochen worden (Update vom 6. März, 4.45 Uhr).

Laut einem Bericht wollen US-Veteranen einem Aufruf von Wolodymyr Selenskyj* folgen (Update vom 6. März, 9.15 Uhr).

Mariupol : Nun soll eine neue Waffenruhe vereinbart worden sein (Update vom 6. März, 9.38 Uhr).

: Nun soll eine neue Waffenruhe vereinbart worden sein (Update vom 6. März, 9.38 Uhr). Dieser News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise* hier.

Ukraine-Krieg: Putins Truppen sollen in Irpin Kinder tödlich getroffen haben

Update vom 6. März, 11.03 Uhr: Russische Truppen sollen mindestens drei Zivilisten in Irpin getötet haben - unter ihnen zwei Kinder. Das twitterte an diesem Sonntagvormittag The Kyiv Independent und beruft sich dabei auf „Medienberichte“. Die Stadt liegt unweit der ukrainischen Hauptstadt.

Bereits am Samstag (5. März) berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP von augenscheinlich wahllosen Angriffen auf Wohngebiete von Irpin. Laut den einen Medienberichten sollen Putins Truppen gezielt diese Brücke in Irpin bombardiert haben.

Menschen in der ukrainischen Stadt Irpin am 5. März unter einer zerstörten Brücke. © ARIS MESSINIS/AFP

Die Spiegel-Reporter Christoph Reuter und Johanna Maria Fritz berichteten an diesem Sonntag von vor Ort, dass in Irpin jetzt die „Frontlinie“ verlaufe. Zu Irpins Brücke berichten sie allerdings, dass sie gezielt von Ukrainern zerstört wurde, um die russischen Truppen aufzuhalten, und zwar bereits am 25. Februar.

Seit der Nacht zum Donnerstag werde der Beschuss durch russische Truppen heftiger, zitiert der Bericht Irpins Bürgermeister Sascha Morkuschin. Die ukrainischen Kämpfer für den Ort hätten viele Männer verloren. Wie lange sie Irpin noch halten können, sei unklar.

Ukraine-Krieg-News: Putin-Truppen melden Vormarsch

Update vom 6. März, 9.38 Uhr: Im täglichen Bulletin des russischen Verteidigungsministeriums heißt es an diesem Sonntag: Seine Armee und die von ihr unterstützten Separatisten sind im Osten der Ukraine weiter auf dem Vormarsch.

Elf Kilometer weit hätten sich ins Landesinnere bewegt und fünf weitere Ortschaften unter ihre Kontrolle gebracht. Die prorussischen Separatisten in den Regionen Luhansk und Donezk hätten elf Ortschaften unter ihrer Kontrolle.

Aktuelle Ukraine-News: Putin-Truppen wollen 100 Flugzeuge der Ukraine vernichtet haben

Inzwischen seien mehr als 2200 Objekte militärischer Infrastruktur zerstört worden. Vernichtet worden seien 778 ukrainische Panzer und rund 100 Flugzeuge. Überprüfbar sind diese Angaben nicht. Russland hatte zuletzt Hunderte getötete Soldaten in den eigenen Reihen eingeräumt. Die Ukraine spricht von Tausenden - auch das ist nicht überprüfbar.

Ukraine-Krieg: Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol?

In der Hafenstadt Mariupol (Update vom 6. März, 4.45 Uhr) soll es einen zweiten Anlauf für die Evakuierung der Zivilbevölkerung geben. Es sei eine Feuerpause mit den russischen Truppen vereinbart worden, die die Stadt belagern, teilten die örtlichen Behörden im Messenger-Dienst Telegram mit. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll der Korridor bis in die etwa drei Stunden entfernte Stadt Saporischschja reichen.

Die humanitäre Situation in Mariupol sei „katastrophal.“ Das teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) mit. Die südukrainische Hafenstadt hat knapp eine halbe Million Einwohner und steht seit Tagen unter Beschuss

Ukraine-Konflikt: 3000 US-Veteranen melden sich laut Bericht gegen Putin-Truppen

Update vom 6. März, 9.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs um Unterstützung aus aller Welt gebeten - durch eine Art „Fremdenlegion“. 3000 Freiwillige aus den USA wollen ihm nun folgen, allesamt Veteranen. Das berichtete der amerikanische Auslandssender Voice of America (VOA) am Samstag und berief sich dabei auf einen nicht namentlich genannten Vertreter der ukrainischen Botschaft in Washington.

Ukraine-Konflikt aktuell: Russland will laut Ukraine Wasserkraftwerk einnehmen

Update vom 6. März, 8.54 Uhr: In der Region Kiew hinterließen die russischen Angriffe offenbar eine Spur der Verwüstung. Wo am Freitag auf der Strecke zwischen den Städten Butscha nach Irpin noch eine Tankstelle und ein Supermarkt gestanden hatten, waren am Samstag nur noch Trümmer zu sehen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

In einem nördlich von Kiew gelegenen Krankenhaus berichtete der durch Granatsplitter verwundete ukrainische Soldat Mykola, wie seine Einheit während einer Aufklärungsfahrt auf eine „feindliche Kolonne“ gestoßen sei. „Sie überschütteten uns mit Mörserfeuer“, sagte der 29-Jährige zu AFP-Reportern.

Ukrainische Armee: Russland will Wasserkraftwerk einnehmen

Update vom 6. März, 8.52 Uhr: Nach Ansicht der ukrainischen Armee plant Russland, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw einzunehmen. Das teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Bericht in der Nacht zu Sonntag mit. Der Damm liegt rund 150 Kilometer südlich von Kiew am Fluss Dnipro.

Bisher haben russische Truppen mehrere Einrichtungen der Energie-Infrastruktur zerstört, angegriffen oder eingenommen, darunter das größte Kernkraftwerk Europas in Saporischschja.

Ukraine-Krieg-News: Angeblich 16 Verteilstationen für Gas geschlossen

Update vom 6. März, 6.57 Uhr: Aufgrund der Angriffe mussten 16 ukrainische Verteilstationen für Gas geschlossen werden. Das berichtet das Nachrichtenportal The Kyiv Independent unter Berufung auf die ukrainische Informationen. Betroffen seien die Verwaltungsbezirke Charkiw, Mykolajiw, Saporischschja, Kiew sowie Donetsk und Luhansk, heißt es in dem Bericht weiter.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Sumy – Kommt der Korridor in Charkiw?

Update vom 6. März, 05.30 Uhr: Angriffe auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine gemeldet. Ein lokaler Behördenvertreter berichtet von russischen Angriffen auf die Städte Sumy und Lebedin, so die dpa. Das teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf seinem Telegram-Kanal in der Nacht zu Sonntag mit. Die Angaben bezogen sich demnach auf Samstag.

In der Kleinstadt Ochtyrka, ebenfalls in der Region Sumy, habe die Luftwaffe von Russland ein Lager für Lebensmittel, Baumaterialien sowie einen Parkplatz zerstört, heißt es weiter. Bereits am Freitag sei ein Heizkraftwerk zerstört worden, dabei seien fünf Mitarbeiter ums Leben gekommen.

Die Heizungen sind in der gesamten Stadt ausgefallen. Wasser und Strom funktionieren nur noch vereinzelt. „Was soll ich sagen, Ochtyrka selbst ist teilweise weg“, schreibt Schywyzkyj auf Telegramm. Erst am Dienstag war aus Ochtyrka gemeldet worden, dass 70 Soldaten bei einem Angriff durch Mehrfachraketenwerfer auf eine Armee-Einheit getötet wurden.

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 6. März, 04.45 Uhr: Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, äußerte sich am Samstag zur Situation in der Stadt. Die Stadt sei einer „humanitären Blockade“ ausgesetzt, wird er von der dpa zitiert. Russische Einheiten hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet. Diese sei bereits seit fünf Tagen ohne Strom.

Die Heizkraftwerke arbeiten mit Strom, weshalb auch diese in der Folge ausgefallen sind. Ähnlich ist es beim Mobilfunknetz, dieses funktioniert ebenfalls nicht ohne Strom. Noch vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, und nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Die russische Seite sei sehr methodisch vorgegangen, um die Stadt von jeglicher Versorgung abzuschneiden und so inneren Druck zu erzeugen.

Rauch am 5. März über Mariupol © Evgeniy Maloletka/dpa

Der Bürgermeister spricht von „tausenden“ Verletzten durch den zunehmenden Beschuss und Bombardierungen. Eine Zahl von Toten sei schwer zu nennen, heißt es. Aufgrund des anhaltenden Beschusses sei es kaum möglich, die Leichen zu zählen. „Das Mariupol, das sie kannten, gibt es nicht mehr“, sagte Boitschenko.

Der Bürgermeister wirft der russischen Armee vor, gezielt auf Busse geschossen zu haben, welche für die Evakuierung gedacht waren. Von 50 Bussen seien 30 zerstört worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Er flehe um die Errichtung eines Korridors, um Ältere, Frauen und Kinder aus der Stadt zu bringen, sagte Boitschenko weiter. Die Einwohner der Stadt seien niedergeschlagen. An die internationale Gemeinschaft und europäische Partnerländer gerichtet, sagte er: „Helft und rettet Mariupol!“

Aus Mariupol evakuierte Einwohner am 5. März in einer temporären Unterkunft in Mitkovo-Kachkari in Donetsk. © Sergei Bobylev/Itar-Tass/Imago

Update vom 6. März, 04.45 Uhr: Nach „10 Tage Hölle“ in Charkiw, endlich Hoffnung auf einen humanitären Korridor? Im Angesicht der dramatischen humanitären Situation in Charkiw, gibt ein Kommentar Hoffnung. Der Leiter der ukrainischen Delegation für Gespräche mit Russland hat sich auf Facebook geäußert, wie die dpa schreibt. „So Gott will“ werde es am Sonntag einen Korridor geben, schrieb David Arachamija in der Nacht zu Sonntag auf Facebook.

Mit diesen Worten antwortete Arachamija einer Frau auf seiner Facebook-Seite. Sie hatte sich auf Facebook für eine Waffenruhe mit Russland ausgesprochen. Sie sei aus Charkiw und habe „10 Tage Hölle“ erlebt. In Mariupol war am Samstag eine Feuerpause gescheitert. Beide Seiten warfen sich den Verstoß gegen den Waffenstillstand vor.

Update vom 6. März, 03.45 Uhr: In der Stadt Mariupol verschlimmert sich die Lage weiter. „Von Tag zu Tag“ verschlimmere sich die humanitäre Lage, sagte der Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat, sagte der Nachrichtenagentur afp am Samstag (05.03.2022). Um die zivile Bevölkerung unversehrt aus der Stadt zu bekommen, sei ein humanitärer Korridor „unerlässlich“, so Ligozat.

Derzeit gäbe es „sehr große Probleme, Zugang zu Trinkwasser zu bekommen“, so der Notfallkoordinator. Dabei handele es sich um ein „entscheidendes Problem“. In Mariupol würden auch weder Heizung, noch Strom funktionieren, heißt es weiter. „Die Lebensmittel gehen aus, die Läden sind leer.“

Am Samstag wurde eine vereinbarte Waffenruhe in Mariupol gebrochen. Die Ukraine wirft hier Russland die Schuld vor, Russland wiederum sieht die Schuld bei der Ukraine. „Die russische Seite hält sich nicht an den Waffenstillstand und hat den Beschuss von Mariupol und Umgebung fortgesetzt“, so die ukrainische Seite. Die Evakuierung musste aus Sicherheitsgründen verschoben werde, so afp.

Russland gab der Ukraine die Schuld am Ende der Feuerpause: „Da die ukrainische Seite nicht bereit ist, auf die Nationalisten einzuwirken oder die Waffenruhe zu verlängern, wurden die Offensivaktionen um 18.00 Uhr Moskauer Zeit (16.00 Uhr MEZ) wieder aufgenommen“, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen laut Selenskyj zum nächsten Atomkraftwerk unterwegs

Update vom 5. März, 22.55 Uhr: Ukrainische Truppen haben mit den von Verbündeten gelieferten Waffen nach Angaben von Außenminister Dmytro Kuleba zahlreiche russische Panzerfahrzeuge und anderes Kriegsgerät zerstört. „Gerade heute haben wir drei russische Kampfflugzeuge, die unsere Städte bombardiert haben, mit Hilfe von ‚Stingern‘ abgeschossen“, sagte Kuleba am Samstag bei einem Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken im Grenzgebiet zu Polen. Die USA, aber auch Deutschland haben der Ukraine Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ geliefert.

Kuleba betonte, die Ukraine benötige weitere militärische Unterstützung etwa in Form von Kampfjets oder von Luftabwehrsystemen. Seine Botschaft sei einfach: „Die Ukraine wird diesen Krieg so oder so gewinnen, denn es ist der Krieg des Volkes um sein Land, und wir verteidigen die richtige Sache. Die Frage ist nur der Preis, der Preis für unseren Sieg.“ Wenn die Verbündeten die Ukraine weiterhin mit Waffen versorgten, „wird der Preis niedriger sein“. Blinken sagte, die Unterstützung für die Ukraine werde nicht nur fortgesetzt - „sie wird zunehmen“.

Ukraine-News: Laut Selenskyj sind russische Truppen Richtung Atomkraftwerk unterwegs

Update vom 5. März, 21.45 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj befinden sich russische Streitkräfte aktuell auf dem Weg in Richtung des Atomkraftwerks Juschnoukrajinsk, etwa 120 Kilometer nördlich der von Truppen eingekesselten Stadt Mykolajiw. Das Ziel der russischen Truppen sei es demnach, die Kontrolle über das Kraftwerk zu erlangen, um somit weiter Druck auf die ukrainische Energieversorgung ausüben zu können. Wie Selenskyj in einer Videoschalte mit US-Senatoren verkündete, haben die russischen Truppen bereits zwei Atomkraftwerke unter ihre Kontrolle gebracht. Juschnoukrajinsk wäre somit das Dritte.

Ukraine-Krieg aktuell: Kiew meldet 100.000 Freiwillige zur Territorialverteidigung

Update vom 5. März, 20.50 Uhr: Im Krieg gegen Russland kämpfen beben den ukrainischen Streitkräften auch Zivilisten um die Verteidigung ihrer Heimat. Wie offizielle Quellen aus Kiew nun vermelden, haben sich seit dem Ausbruch des Kriegs in der vergangenen Woche mehr als 100.000 Menschen der ukrainischen Territorialverteidigung angeschlossen. Das sagte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar am Samstag nach Angaben der Agentur Unian. Unabhängig überprüfen ließ sich diese Zahl zunächst nicht. Auch nach dem Krieg sollen diese Freiwilligenbataillone nach offiziellen Angaben in die ukrainischen Verteidigungsstrukturen integriert werden.

Update vom 5. März, 19.24 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine gehen in die dritte Runde. Vertreter beider Seiten treffen sich nach offiziellen Angaben am Montag zu weiteren Gesprächen. Alle Informationen zu den Verhandlungen finden Sie in unserem Verhandlungsticker.

Ukraine-Konflikt: Russische Truppen nehmen offenbar Militärbasis bei Cherson ein

Update vom 5. März, 18.28 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben offenbar eine größere Militärbasis nahe der südukrainischen Gebietshauptstadt Cherson eingenommen. Das vermeldet das russische Verteidigungsministerium am Samstagabend. Die Truppen der Ukraine hätten sich aus dem weitläufigen Gebiet zurückgezogen und die Basis den russischen Soldaten überlassen, heißt es in der Meldung weiter. Bei der Eroberung konnten demnach auch Panzer und weitere Fahrzeuge erbeutet werden. Kiew bestätigte die Berichte zunächst nicht. Die ukrainische Basis sei für etwa 4000 Soldaten ausgelegt gewesen. Die Gebietshauptstadt Cherson mit 280 000 Einwohnern soll unter Kontrolle der russischen Truppen stehen.

Darüber hinaus gab das Verteidigungsministerium an, vier Flugzeuge vom Typ SU-27, sowie zwei Flugabwehrsysteme vom Typ Buk M-1 im Gebiet Schitomir zerstört zu haben.

Ukraine, Irpin: Menschen überquerten den Fluss Irpin am 5. März auf einem improvisierten Weg unter einer Brücke, die durch einen russischen Luftangriff zerstört wurde, während sie aus der Stadt Irpin in der Ukraine fliehen. © Vadim Ghirda/dpa

Russland-News: Angriffe auf Mariupol und Wolnowacha werden fortgesetzt

Update vom 5. März, 17.54 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fortgesetzt. Die Kampfhandlungen seien um 16.00 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstagabend laut Agentur Interfax mit. Die ukrainische Seite hatte Russland zuvor Verstöße gegen die vereinbarte Feuerpause vorgeworfen.

Ukraine-Krieg: UN zählen bisher 351 tote Zivilisten

Update vom 5. März, 17.27 Uhr: Im Krieg in der Ukraine sind nach UN-Angaben bisher 351 Zivilisten ums Leben gekommen. Wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) am Samstag weiter berichtete, stieg die Zahl der verletzten Zivilisten auf 707, darunter auch 36 Kinder. Die meisten Opfer seien durch den Einsatz von Explosivwaffen mit weitem Wirkungsbereich verursacht worden, darunter Beschuss durch schwere Artillerie und durch Raketen. Die wahren Opfer-Zahlen dürften laut OHCHR erheblich höher sein.

Gerade in den vergangenen Tagen seien die entsprechenden Informationen schwer zu bekommen gewesen und manche Berichte über verletzte und tote Zivilisten harrten einer Bestätigung. Dies betreffe beispielsweise die Stadt Wolnowacha nahe Donezk, in der angeblich Hunderte von zivilen Opfern zu beklagen seien. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

Ukraine-Krieg: Britischer Journalist in der Nähe von Kiew angeschossen

Update vom 5. März, 16.26 Uhr: Bei einem Angriff auf ein britisches Fernsehteam in der Nähe von Kiew ist Anfang der Woche ein Journalist durch eine Kugel verletzt worden. Wie der britische Fernsehsender Sky News am Freitagabend mitteilte, war das Team auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, als das Feuer auf sein Auto eröffnet wurde.

Chef-Korrespondent Stuart Ramsay sei von einer Kugel im unteren Rücken verletzt worden. Auch ein Kameramann sei von zwei Kugeln getroffen worden, als er weggelaufen sei. Er blieb dank seiner schusssicheren Weste unverletzt. Sky News zufolge wird eine russische Sabotage-Gruppe hinter dem Angriff vermutet.

„Kugeln schlugen im ganzen Auto ein, Seitenfenster, Frontschreiben, Sitze, Steuer, alles wurde völlig zerstört“, schilderte Ramsay den Vorfall in einem Artikel. Inzwischen ist das Team wieder in Großbritannien, der ukrainische Produzent sei bei seiner Familie in der Ukraine .„Wir hatten viel Glück“, erklärte Ramsay. „Aber tausende Ukrainer sterben, und Familien werden von russischen Schlägertrupps attackiert so wie wir.“

Der britische Premierminister Boris Johnson würdigte auf Twitter den „Mut“ der Journalisten, die „ihr Leben riskieren, um sicherzustellen, dass die Wahrheit gesagt wird“. Die freie Presse lasse sich nicht durch „barbarische und blinde Gewalt“ einschüchtern, fügte er hinzu.

Technische Probleme: US-Tarnkappenjets müssen in Berlin landen - aktuelle News

Update vom 5. März, 15.46 Uhr: Zwei Tarnkappenjets der US-Luftwaffe sind am Samstag wegen eines technischen Problems auf dem Berliner Flughafen BER gelandet. Eine der zwei F-35-Maschinen habe eine Luftnotlage gemeldet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen. Die Flugzeuge wurden demnach abgestellt und von Feldjägern gesichert. Die US-Regierung hat die für Radaranlagen weitgehend unerkennbaren Maschinen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zur Stärkung der Nato nach Europa verlegt.

Ukraine-Krieg-News: Wladimir Putin warnt vor Durchsetzung einer Flugverbotszone über Ukraine

Update vom 5. März, 15.05 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet“, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Pilotinnen der Staatsfluggesellschaft Aeroflot. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten.

Die Nato hatte eine entsprechende Forderung der Ukraine bereits zurückgewiesen. Die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, hatte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag gesagt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato-Staaten zuvor eindringlich aufgefordert zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten könne.

Ukraine-News: Russlands Außenminister ruft zum Einhalten der Waffenruhe rund um Mariupol auf

Update vom 5. März, 13.27 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Ukraine zum Einhalten einer Waffenruhe rund um die Hafenstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha aufgerufen. „Wir zählen darauf, dass dieses Abkommen klar umgesetzt wird, unser Militär hat seine Arbeit dazu getan“, sagte Lawrow am Samstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. „Das Wichtigste ist, dass die Menschen durch humanitäre Korridore aus den Städten und Dörfern herauskommen.“

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, der verabredete humanitäre Korridor sei beschossen worden. Schüsse seien zudem von Mariupol aus im Gebiet Donenzk in der Südostukraine auf Stellungen russischer Truppen abgefeuert worden. Zudem sei am Vormittag ein Wohnhaus gesprengt worden, in dem sich bis zu 200 Menschen aufgehalten haben könnten. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen. Nach ukrainischen Angaben ist die Evakuierung von Menschen aus Mariupol jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden, die russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe.

Ukraine News: Selenskyj ruft zu Verteidigung von Mariupol gegen Russland auf

Update vom 5. März, 13.15 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zur weiteren Verteidigung der Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine aufgerufen. Die humanitären Korridore für Mariupol und Wolnowacha in der Region Donezk sollten am Samstag funktionieren, um Frauen, Kinder und ältere Leute zu retten sowie Lebensmittel und Medikamente in die umkämpften Städte zu liefern, sagte Selenskyj in einer Videoansprache am Samstag. „Alle, die Hilfe brauchen, sollten die Möglichkeit bekommen, rauszukommen“, sagte der Präsident. „Alle, die ihre Stadt verteidigen möchten, sollten den Kampf fortsetzen.“ Nach ukrainischen Angaben ist die Evakuierung von Menschen aus Mariupol jedoch zunächst aus Sicherheitsgründen verschoben worden, die russische Seite halte sich nicht an die Waffenruhe.

Die ukrainische Seite tue alles, damit die Vereinbarungen für die humanitären Korridore hielten, sagte Selenskyj. Dann müsse man sehen, ob man im Verhandlungsprozess weiter kommen könne. Die ukrainischen Behörden rechnen damit, dass mehr als 200.000 Menschen Mariupol während der Waffenruhe verlassen werden. Für Wolnowacha gingen sie von 15.000 Menschen aus. Am Samstagvormittag trat eine mehrstündige Waffenruhe in Kraft. Die russische Armee habe ihre Ziele nicht erreicht, aber fast 10 000 seien getötet worden, sagte Selenskyj. Die Streitkräfte der Ukraine hielten in allen Schlüsselrichtungen die Verteidigung. Gegenangriffe seien bei Charkiw gestartet worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Doppel-Dämpfer für Putin? 66.000 Ukrainer kehren zurück - Bericht über fliehende Russland-Soldaten

Erstmeldung vom 5. März, 12.40 Uhr: Kiew/Moskau – Tag zehn des Ukraine-Kriegs*. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexii Resnikow teilte am Samstag auf Twitter mit, dass bislang mehr als 66.000 Ukrainer in ihr Land zurückgekehrt sind, um gegen Russland zu kämpfen. „So viele Männer sind in diesem Moment aus dem Ausland zurückgekehrt, um ihr Land gegen die Horde zu verteidigen“, twitterte Resnikow. „Das sind weitere zwölf Kampfbrigaden und motivierte Brigaden! Ukrainer, wir sind unbesiegbar.“

In Mariupol sollen offenbar russische Truppen trotz des verordneten Feuerstopps die ukrainische Stadt weiter beschießen. „Die Russen bombardieren uns weiterhin und setzen ihre Artillerie ein. Das ist verrückt“, sagte der stellvertretende Bürgermeister von Mariupol gegenüber BBC. „Es gibt keine Waffenruhe in Mariupol, auch nicht entlang der ganzen Route. Unsere Zivilisten sind bereit zu fliehen, aber sie können unter Beschuss nicht entkommen,“ heißt es weiter.

Einige ukrainische Soldaten stehen an einem Kontrollpunkt in der Stadt Irpin Wache. © Diego Herrera/dpa

Im Ukraine-Krieg ist am Samstag erstmals eine von beiden Seiten vereinbarte Feuerpause in Kraft getreten. Sie solle einen humanitären Korridor in der Region um die Stadt Mariupol eröffnen, bestätigten sowohl Russland als auch die Ukraine. Zuvor hatte der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, von einer Blockade der Stadt mit 440 000 Menschen und unerbittlichen russischen Angriffen gesprochen. Der humanitäre Korridor soll nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums für Zivilisten die Möglichkeit zur Flucht eröffnen. Nach ukrainischen Schätzungen könnten bis zu 200.000 Menschen die Stadt verlassen, also fast jeder zweite.

Ukraine-News: Zahlreiche Rückkehrer kämpfen gegen Russland – es werde „erbittert gekämpft“

Das ukrainische Militär liefert sich nach eigenen Angaben weiter schwere Gefechte mit russischen Truppen. Es werde „erbittert gekämpft, um ukrainische Städte von den russischen Besatzern zu befreien“, hieß es am Samstag in dem in Kiew veröffentlichten Morgenbericht der Armee. Regionen und Städte wurden nicht genannt. Das Militär behauptete, dass russische Soldaten „demoralisiert“ seien. Sie würden fliehen und ihre Waffen zurücklassen. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der Hauptstadt Kiew war die Nacht zum Samstag nach Angaben der Behörden „ruhig“. „Die Lage ist unter Kontrolle.“ Die Versorgung mit Elektrizität und Wasser funktioniere. Am Vormittag hätten die öffentlichen Verkehrsmittel wieder ihren Betrieb aufgenommen. Russland hatte seinen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine am 24. Februar begonnen. (dpa/aka) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.