Ukraine-Krieg: Russischer Konvoi vor Kiew stockt - US-Beamter liefert Erklärung

Von: Bettina Menzel, Bedrettin Bölükbasi, Christina Denk, Stephanie Munk

Im Ukraine-Krieg startet Russland Offensiven auf mehrere Städte. Vor Kiews Toren steht ein Militär-Konvoi. Es gibt neue Opfer-Zahlen der UN. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Schwere Kämpfe um die Städte Charkiw und Mariupol. In der Großstadt Tschernihiw sterben 47 Menschen (Update vom 4. März, 13.39 Uhr).

Die Truppen von Russlands Präsident Wladimir Putin* besetzen das größte Atomkraftwerk Europas - ein Experte ist alarmiert (Update vom 4. März, 14.20 Uhr).

Nato-Chef Jens Stoltenberg rechnet mit „mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung“ (Update vom 4. März, 14.06 Uhr).

Dieser News-Ticker zum militärischen Konflikt im Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 4. März, 18.00 Uhr: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Kiew hat die ukrainische Armee den Kulbakino Luftstützpunkt in der Stadt Mikolajiw von russischen Truppen zurückerobert. Am Militärflughafen habe man die ukrainische Flagge gehisst, hieß es in einem Beitrag des Ministeriums auf Twitter. Ein beigefügtes Video zeigte, wie ukrainische Soldaten auf den Flugplatz liefen.



Zuvor führte Witalij Kim, Regionalgouverneur von Mikolajiw an, man habe einen Großteil der angreifenden russischen Einheiten aus der Stadt vertrieben. Die Kämpfe würden allerdings am Stadtrand andauern, zitierte die britische Zeitung The Guardian den Gouverneur.

Ukraine-Krieg: Direkte Angriffe und Sprengung einer Brücke verlangsamen nach US-Einschätzung massiven russischen Konvoi

Update vom 4. März, 17.30 Uhr: Ein hochrangiger US-Beamter erklärte gegenüber dem US-Sender CNN, direkte Angriffe sowie eine zerstörte Brücke würden den Vorstoß eines massiven russischen Konvois neun bis zehn Kilometer im Norden der Hauptstadt Kiew verlangsamen. Der etwa 65 Kilometer lange russische Konvoi habe sich seit dem Wochenende nicht merklich vorwärts bewegt. Daneben habe Russland nach wie vor keine Lufthoheit aufbauen können, während die Ukraine einen „signifikanten Großteil“ ihrer Luftkampffähigkeiten behalte, erklärte der Beamte. „Wir glauben auf jeden Fall, dass die Sprengung der Brücke durch die Ukrainer absolut effektiv im Stoppen und Verlangsamen des Konvois war. Aber wir denken auch, dass die Ukrainer den Konvoi mit direkten Angriffen an anderen Stellen getroffen haben“, so der US-Beamte.

Update vom 4. März, 16.50 Uhr: Die US-Botschaft für die Ukraine hat im Zusammenhang mit dem Brand am ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja von einem „Kriegsverbrechen“ gesprochen (siehe Update vom 4. März, 14.20 Uhr). „Mit dem Beschuss des größten europäischen Kernkraftwerks geht Putins Schreckensherrschaft noch einen Schritt weiter“, teilte die Botschaft am Freitag auf ihrem Twitter-Account mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit. „Es ist ein Kriegsverbrechen, ein Atomkraftwerk anzugreifen“, so die Mitteilung der Botschaft.

Ukraine-Krieg: Mehr als 300 Zivilisten in russischen Angriffen getötet - Ukrainer sind hoffnungsvoll

Update vom 4. März, 16.11 Uhr: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat im Ukraine-Krieg bis Donnerstag um Mitternacht den Tod von 331 Zivilisten durch Russlands Angriffe dokumentiert. Darunter seien 19 Kinder gewesen, berichtete das Büro am Freitag in Genf. Zudem lägen verifizierte Informationen über 675 Verletzte vor, darunter 31 Kinder.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, betont stets, dass die wahren Zahlen mit Sicherheit deutlich höher liegen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchten oft Tage, um Opferzahlen zu überprüfen. Das Hochkommissariat gibt nur Todes- und Verletztenzahlen bekannt, die es selbst unabhängig überprüft hat.

Das Büro lieferte auch eine Aufteilung nach Regionen: Demnach kamen in den Separatistengebieten Donezk und Luhansk im Osten des Landes 54 Menschen in von der Regierung kontrollierten Zonen ums Leben, 23 auf dem Gebiet der selbst ernannten und von Russland anerkannten Republiken. 254 Todesfälle wurden in anderen Landesteilen registriert, darunter in Kiew, Charkiw und Cherson.

Update vom 4. März, 15.18 Uhr: Trotz ihrer verzweifelten Lage angesichts Wladimir Putins übermächtiger Armee ist eine überwältigende Mehrheit der Ukrainer hoffnungsvoll, im Ukraine-Krieg gegen Russland zu siegen. Laut einer Umfrage des Gradus Meinungsinstituts glauben 82 Prozent der Ukrainer an einen Sieg über Putin. 63 Prozent der Befragten glauben, dass das Militär der Ukraine das Land zum Sieg führen wird. 61 Prozent denken, die Einheit der Ukrainer und ihr Widerstand gegen die russischen Besatzer werde erfolgreich sein. Nur ein Prozent der Befragten gab an, dass sie sich Russland ergeben würden. Über die Umfrage berichtet das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Unterdessen stehen am Wochenende neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine an. Das hat Putin Kanzler Olaf Scholz in einem Telefonat berichtet, wie die Bundesregierung am Nachmittag mitteilte.

Ukraine-Krieg: In Kiew seit Kriegsbeginn fast 400 Babys geboren

Update vom 4. März, 15.03 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind in Kiew beinahe 400 Kinder geboren worden. „199 Jungen und 191 Mädchen“, sagte Bürgermeister Vitali Klitschko in einer Videobotschaft vom Freitag. Der Dreimillionenstadt droht eine Einkesselung durch die Truppen von Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

„Die Nacht verlief in der Hauptstadt ruhig. Mehrere Male arbeitete die Luftabwehr“, sagte der 50-jährige Vitali Klitschko. Zwar sei die Stadt im Kriegszustand, doch würden Autos fahren, Lebensmittelgeschäfte und die Mehrzahl der kommunalen Apotheken seien offen. Klitschko wandte sich an die Eigentümer privater Apotheken: „Öffnet sie. Das ist sehr wichtig.“ Die Kiewer müssten stundenlang vor den städtischen Apotheken in Schlangen für Medikamente anstehen.

Zugleich rief Klitschko die Menschen in Kiew auf, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten. „Ignoriert den Luftalarm nicht. Geht sofort in die Schutzräume!“, betonte der Bürgermeister. Die Stadt bereite sich weiter auf die Verteidigung vor. „Auf den Straßen sind mehr Kontrollpunkte, Betonblöcke, Panzersperren“, unterstrich Klitschko. Kiew werde nicht aufgegeben. Tags zuvor hatte Vitali gemeinsam mit seinem Bruder Wladimir eine als Luftschutzraum dienende Metrostation aufgesucht und den Menschen Mut zugesprochen.

Update vom 4. März, 14.45 Uhr: Versuche der russischen Armee, die zweitgrößte Stadt der Ukraine Charkiw zu erobern, sind offenbar bisher nicht gelungen. Das berichtet ntv unter Berufung auf Informationen des US-Instituts ISW. Es würden jedoch weiterhin schwere Luftangriffe gemeldet, auch auf zivile Ziele wie Wohnhäuser, Einkaufszentren und Gewerbegebiete. Im Zentrum der Stadt gebe es große Zerstörungen.

Ein Anwohner betrachtet sein durch einen russischen Luftangriff zerstörtes Wohngebäude in Charkiw. © Marienko Andrew/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Nach Putins Angriff auf Atomkraftwerk große Sorge

Update vom 4. März, 14.20 Uhr: Atomkraftexperte Michael Sailer hat vor unabsehbaren Gefahren aufgrund der Entwicklung im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja gewarnt. „Auch wenn der Reaktorbetrieb stabil bleiben sollte, sind die Gefahren immens“, sagte Sailer dem Handelsblatt am Freitag. Der Experte verwies auf die großen Lager für abgebrannte Brennelemente, die in Saporischschja in unmittelbarer Nähe der Reaktoren stünden.

Die Brennstäbe müssten permanent mit Wasser gekühlt werden, sagte Sailer der Zeitung. „Sollte das Kühlwasser - etwa aufgrund von Explosionen oder durch Beschuss - austreten, wäre die Kühlung der Brennelemente gestört oder würde komplett ausfallen. Es ließe sich dann kaum mehr vermeiden, dass es nach wenigen Tagen zu einer massiven Freisetzung von Radioaktivität käme“, sagte Sailer. Außerdem gebe es in Saporischschja auch ein Behälterlager ohne Kühlwasser. „Auch dort könnte ein massiver Beschuss zu Radioaktivitätsfreisetzungen führen“, sagte Sailer.

Auch ein Worst-Case-Szenario ist nach Sailers Einschätzung nicht auszuschließen: „Sollte die Stromversorgung zusammenbrechen und sollten gleichzeitig die Notstromaggregate an den Atomkraftwerken ausfallen, ließe sich eine Kernschmelze kaum mehr aufhalten. Dann hätten wir ein zweites Fukushima“, warnte er.

Ukraine-Krieg: Nato-Chef rechnet mit „mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung“

Update vom 4. März, 14.06 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat Wladimir Putin Fehleinschätzungen bei der Ukraine-Invasion attestiert. Putin habe die ukrainischen Streitkräfte unterschätzt, sagte er bei einem Pressestatement in Brüssel. Auch durch den „Mut und Kampfgeist“ der ukrainischen Streitkräfte und Menschen sei der Vormarsch verlangsamt worden. „Die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch schlimmer sein, mit mehr Tod, mehr Leid und mehr Zerstörung“, warte der Nato-Chef aber.

Stoltenberg forderte Russland zu einem bedingungslosen Rückzug auf - und kündigte weitere Zusammenarbeit mit Ländern wie Schweden, Finnland, Georgien oder Bosnien-Herzegowina an. Er schloss aber eine Flugverbotszone in der Ukraine aus. Die Nato dürfe sich nicht in den Konflikt hineinziehen lassen, dies würde nur größeres Leid verursachen, betonte Stoltenberg. Auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hatte die Nato zuvor vor einer „Weltkatastrophe“ gewarnt. Ganz äußerte sich am Morgen CDU-Chef Friedrich Merz zu einem Nato-Einsatz in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Angriff auf Großstadt Tschernihiw - Todeszahl steigt auf 47

Update vom 4. März, 13.39 Uhr: Nach den schweren Luftangriffen im Ukraine-Krieg auf die nordukrainische Großstadt Tschernihiw ist die Zahl der Toten nach offiziellen Angaben auf 47 gestiegen. Unter den Opfern seien 38 Männer und 9 Frauen, teilte die Gebietsverwaltung am Freitag mit. Damit handle es sich um die meisten zivilen Todesopfer durch einen Angriff seit Beginn des russischen Angriffs vor neun Tagen, berichtete das ukrainische Portal strana.news. Videos zeigten schwere Zerstörungen in der Stadt mit etwa 300.000 Einwohnern nahe der Grenze zu Russland. Die Führung in Moskau bestreitet, gezielt zivile Gebäude anzugreifen.

Update vom 4. März, 13.28 Uhr: Im Ukraine-Krieg mit Russland hat die Ukraine das Internationale Rote Kreuz um Hilfe bei der Einrichtung von Fluchtkorridoren für Zivilisten gebeten. Die humanitären Korridore waren bei der zweiten Verhandlungsrunde von Ukraine mit einer Delegation des russischen Präsidenten Putin vereinbart worden.

„Alte Leute, Frauen und Kinder erhalten keine medizinische Hilfe, Babys werden in Kellern geboren, und das Erste, was sie in ihrem Leben hören, das ist das Geräusch von Explosionen“, sagte Vizeregierungschefin Olha Stefanischtschyna einer Mitteilung vom Freitag zufolge. Die Menschen hätten nichts zum Essen und kein Trinkwasser. Viele, die im Land geblieben seien, hätten Behinderungen und chronische Krankheiten. Kiew habe alle notwendigen Anfragen zur Schaffung spezieller Korridore an internationale Organisationen gestellt. „Leider hat es dafür keine Zustimmung der russischen Seite gegeben.“

Es handele sich dabei vor allem im Norden und Osten um die Gebiete Sumy, Tschernihiw, Charkiw und dort insbesondere um die Gebietshauptstädte. Betroffen seien auch die Kleinstädte nördlich der Hauptstadt Kiew, im Süden Teile der Gebiete Mykolajiw, Saporischschja, Cherson und im ostukrainischen Donbass um die Region zwischen der Hafenstadt Mariupol und der Kreisstadt Wolnowacha.

Ukraine-Krieg: Vitali Klitschko beschreibt schlimme Szenen - „Hätte ich mir nie vorstellen können“

Update vom 4. März, 12.40 Uhr: Die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko haben am Freitagmorgen im ARD-Morgenmagazin ein Interview gegeben. Vitali Klitschko, Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, berichtete, die Lage in der Hauptstadt sein „ein Horror“. Vielen Menschen mangele es an Wasser, Strom und Wärme, die Logistik sei zusammengebrochen. Es gebe Anschläge, Explosionen und russische Scharfschützen in der Stadt. Bisher seien rund 100 Zivilisten in Kiew gestorben, schätzt er.

Auf die Frage des Moderators, ob er Angst habe zu sterben, da er genauso wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* angeblich auf der Todesliste Russlands stehe, antwortete Vitali Klitschko: „Wenn ich sterbe muss, dann sterbe ich. Es ist eine Ehre, für sein Land zu sterben.“

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, im Interview im ARD-Morgenmagazin. © Screenshot/daserste.de

Der Bürgermeister von Kiew kann es immer noch nicht fassen, dass in seinem Land Krieg herrsche. „Ich hätte mir niemals vorstellen können, eine Waffe in den Händen zu halten.“ Nun würde er auf der Straße Geigenspieler, Chirurgen, Theaterschauspieler treffen, mit Maschinengewehren in den Händen. „Wir haben keine andere Wahl, wir müssen unsere Häuser und Familien verteidigen.“ An Deutschland richtet Klitschko den dringenden Appell: „Deutschland, bleiben Sie bitte mit uns. Wir kämpfen auch für deutsche Werte.“

Vitali Klitschkos Bruder, der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, berichtete im „Morgenmagazin“, die Lage in Kiew sei „nach wie vor sehr gefährlich“: „Der Krieg herrscht meistens in der Nacht, da ist es am schlimmsten.“ Die Bilder seien schrecklich und von Deutschland nicht weit entfernt. „Ohne Unterstützung und ohne einen Stopp der Zusammenarbeit mit Russland wird es sehr schwierig für uns“, warnte er.

Ukraine-Krieg: Merkels Ex-Militär-Berater sieht neue Putin-Strategie - aber äußert große Kiew-Zweifel

Update vom 4. März, 11.49 Uhr: Erich Vad, ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr und einst militärischer Berater von Ex-Kanzlerin Angela Merkel*, hat im Nachrichtensender ntv eine Einschätzung des aktuellen Kriegsgeschehens in der Ukraine gegeben. Im Süden der Ukraine laufe für Russlands Präsidenten Wladimir Putin* „alles nach Plan“, so Vad. Die Russen hätten eine Landanbindung, wenn auch eine schmale, aus der Krim in den Donbass - also die Regionen Luhansk und Donezk - erkämpft. Kiew sei dabei, eingenommen zu werden.

„Sehr irritierend“ sei jedoch der kilometerlange Militärkonvoi, der seit einigen Tagen vor Kiew steht. Putin verfolge generell wohl die Strategie, große Städte einzukesseln und „auszutrocknen“, bevor das Militär einmarschiere, glaubt der Ex-General. Wasser-, Gas- und Ölzufuhr werde dabei durch Einkesselung gekappt, sodass die Bewohner fliehen. „Und die, die bleiben, können nicht mehr kämpfen.“

Für die Drei-Millionen-Stadt Kiew mit dem Regierungssitz sei diese Strategie allerdings schwer umzusetzen, glaubt der ehemalige Merkel-Berater. „Die Russen müssten hier die gesamte Telekommunikationsstruktur zerstören“, der Angriff auf den Fernsehturm vor wenigen Tagen sei ein Indiz dafür gewesen. Putin wolle eventuell abwarten und einen Häuserkampf in den Vierteln der Stadt nicht riskieren. „Ein Häuserkampf ist immer gefährlich für den Angreifer, der Verteidiger ist im strategischen Vorteil“, so der Experte. Und die Ukrainer seien bereit, erbittert zu kämpfen, das wisse Putin mittlerweile. Zu erwarten sei unter Umständen „ein sehr blutiger Kampf“.

Update vom 4. März, 11.38 Uhr: Im Ukraine-Krieg gehen die Kämpfe auch an Tag 9 des Kriegs unaufhörlich weiter. Laut Bild sind russische Soldaten jetzt auch in die Hafenstadt Mykolajiw am Schwarzen Meer eingedrungen. Es gebe Kämpfe in der Stadt, habe Gouverneur Vitalii Kim in einer Videonachricht mitgeteilt. Die Bevölkerung solle Ruhe bewahren.

Update vom 4. März, 11.11 Uhr: Derzeit geht keine unmittelbare Strahlungsgefahr vom beschossenen Kernkraftwerk Saporischschja aus, teilte am Freitagvormittag Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergie-Organisation, mit. Der Bereich ist laut dem Nachrichtensender ntv jetzt offenbar unter Kontrolle der russischen Soldaten, die ukrainischen Betreiber könnten ihre Arbeit fortführen. Eine Gefahr stelle dies allerdings für Stromversorgung der Ukraine dar, denn sollte Russland das AKW abschalten, hätte dies schlimme Folgen. Russland hat unterdessen alle Vorwürfe nach dem Beschuss des Atomkraftwerks zurückgewiesen.

Ukraine-Krieg: Bürger versuchen, historische Monumente vor Explosionen zu schützen

Update vom 4. März, 10.05 Uhr: Die Bewohner der ukrainischen Stadt Lviv versuchen laut CNN, historischen Monumente in der Stadt zu schützen. Mehrere Stein-Statuen seien mit schützendem Material wie Styropor und Plastik eingewickelt worden. Dies solle die rund 200 Jahre alten Monumente vor Explosionen schützen.

Zwei Arbeiter decken eine Statue eines Brunnens im Zentrum der Stadt Lviv ab, zum Schutz vor Schäden durch einen möglichen russischen Angriff. © Pau Venteo/EUROPA PRESS/dpa

Update vom 4. März, 9.40 Uhr: Putins Truppen haben offenbar das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja besetzt, das größte seiner Art in Europa. Das berichtet CNN unter Berufung auf die staatliche Atomaufsichtsbehörde der Ukraine. „Das Betriebspersonal kontrolliert die Energieblöcke und gewährleistet deren Betrieb“, so die Behörde. Das Verwaltungsgebäude und der Kontrollpunkt des Atomkraftwerks seien „unter der Kontrolle des Besatzers“, hat laut CNN auch Energoatom, der ukrainische Atomkraftwerksbetreiber, via Telegram bekannt gegeben. „Unglücklicherweise gibt es Tote und Verwundete unter den ukrainischen Verteidigern des Kraftwerks.“ In der Nacht hatten russische Truppen das Atomkraftwerk bombardiert. Ein Brand war ausgebrochen, der gelöscht werden konnte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat Russland „Nuklear-Terrorismus“ vorgeworfen. Kein anderes Land der Welt habe jemals Atomanlagen beschossen, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft.

Update vom 4. März, 9.31 Uhr: Zum Ukraine-Krieg berichtet der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow, dass die ukrainische Marine ihr Flaggschiff „Hetman Sahajdatschnyj“ selbst versenkt habe, damit es nicht den Gegnern in die Hände falle. Die Fregatte lag zur Reparatur vor Anker.

Resnikow sagt außerdem, ukrainische Kräfte hielten an strategisch wichtigen Orten den Angreifern Putins Stand, etwa in den nordostukrainischen Gebieten Sumy und Tschernihiw. „Der Feind ist verwirrt und eingeschüchtert“, schrieb Resnikow bei Facebook. Die ukrainischen Streitkräfte hätten ungeheure Mengen an Militärtechnik und Waffen erbeutet sowie mehr als 10.000 russische Soldaten getötet, behauptete er. Der Generalstab hatte kurz davor noch von gut 9100 getöteten Gegnern gesprochen.

Ukraine-Krieg: Russland-Truppen ziehen Schlinge um zwei Städte immer enger

Update vom 4. März, 8.30 Uhr: Russische Truppen setzen nach ukrainischen Armeeangaben ihren Vormarsch auf die Hauptstadt Kiew fort. „Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews“, heißt es im Morgenbericht der ukrainischen Armee. Es wurden zunächst keine Angaben zu Kämpfen rund um die Millionenstadt gemacht. Die Stadt löste seit Mitternacht mehrfach Luftalarm aus. Die Bewohner sollten sich in Luftschutzbunker in Sicherheit bringen.

Laut ukrainischer Darstellung sollen sich russische Truppen von dem strategisch wichtigen Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew zurückgezogen haben. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol sei inzwischen komplett eingeschlossen. „Der Feind hatte einen erheblichen technischen Vorteil“, hieß es. Zudem sei das Flugabwehrsystem an der Schwarzmeerküste angegriffen worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 4. März, 7.33 Uhr: Der Ukraine-Krieg hat starke Auswirkungen auf die Spritpreise in Deutschland, die über 2 Euro pro Liter steigen. An der Grenze zwischen Bayern und Tirol führt das zu einem massenhaften Tank-Tourismus.*

Update vom 4. März, 6.30 Uhr: Die ukrainische Botschaft in Berlin bittet die Bundesregierung um Lieferung weiterer Waffensysteme für den Kampf gegen die russischen Angreifer, darunter Kampfpanzer, U-Boote und Kampfflugzeuge. Das geht aus einer sogenannten Verbalnote der Botschaft an das Kanzleramt, das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Begründet wird die Bitte damit, dass Putin einen „Vernichtungskrieg“ gegen die Ukraine und die Ukrainer begonnen habe, in dem höchst moderne Waffensysteme eingesetzt würden - auch geächtete Waffen wie Kassettenbomben mit Streumunition.

Ukraine-Krieg: „Lage um Kiew ist dramatisch“ - Brand in Atomkraftwerk ausgebrochen

Update vom 4. März, 03.29 Uhr: Die Lage im Kernkraftwerk im südukrainischen Saporischschja ist nach Behördenangaben „gesichert“. In Europas größtem Atomkraftwerk war Donnerstagnacht nach einem russischen Angriff ein Feuer ausgebrochen. Der Leiter des AKWs habe erklärt, dass Feuerwehrleute die Anlage inzwischen erreicht hätten, schrieb der Chef der regionalen Militärverwaltung, Oleksander Staruch, in der Nacht zum Freitag auf Facebook. Das Gebäude für Ausbildungsveranstaltungen und ein Labor sollen gebrannt haben.

Die internationale Atomenergiebehörde IAEA teilte mit, dass keine erhöhte Radioaktivität in der Umgebung gemessen worden sei. Die Behörde warnte jedoch eindringlich vor Kampfhandlungen rund um das Atomkraftwerk, denn es bestünde eine „ernste Gefahr“, falls Reaktoren getroffen werden sollten. Der Ukraine-Krieg hat nach Ansicht der IAEA die Gefahr eines Atomunfalls mit internationalen Auswirkungen deutlich erhöht.

Brand in Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja ausgebrochen

Update vom 4. März, 01.44 Uhr: In Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja soll ein Brand ausgebrochen sein. Russische Truppen hatten das Kernkraftwerk am Donnerstag eingenommen. Sie hätten die Anlage „bombardiert“, sagte ein Sprecher des Kernkraftwerkes. Ein Block der Anlage sei getroffen worden und habe daraufhin Feuer gefangen. Dies geht aus einem Telegram-Video hervor über das die Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu überprüfen.

Pentagon-Sprecher bestätigt: Großstadt Cherson wahrscheinlich in russischer Hand

Update vom 4. März, 01.32 Uhr: Das US-Verteidigungsministerium geht davon aus, dass die südukrainische Stadt Cherson wahrscheinlich in russischer Hand ist. Der Pentagon-Sprecher John Kirby wies am Donnerstagabend gegenüber CNN darauf hin, dass die US-Amerikaner zwar keine Quellen vor Ort hätten, die dies unabhängig bestätigen könnten. Allerdings habe man „keinen Grund an den Berichten zu zweifeln, die von den Ukrainern selbst kommen, dass die Russen in Cherson sind.“ Noch am Morgen war das Gebiet umkämpft gewesen. Man gehe aber davon aus, dass sich das geändert habe, so Kirby.

Straffreiheit: Tschechische Bürger dürfen auf ukrainischer Seite kämpfen

Update vom 4. März, 00.39 Uhr: Angesichts des Ukraine-Krieges erlaubt Tschechien seinen Bürgern nun, als Freiwillige auf der Seite der Ukraine gegen Russland zu kämpfen. Normalerweise steht das Kämpfen für eine andere Armee in Tschechien unter Strafe, es drohen bis zu fünf Jahre Haft. Wer für die Ukraine kämpfen wolle, erhalte Straffreiheit, erklärte der tschechische Regierungschef Petr Fiala am Donnerstag.

Rund 300 Anträge auf diese Ausnahmegenehmigung sollen bislang eingegangen sein, weitere 100 Freiwillige sollen sich beim Verteidigungsministerium gemeldet haben. Am Sonntag hatte die ukrainische Armee Ausländer dazu aufgerufen, im Kampf gegen Russland zu helfen.

Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Donnerstag mehr Militärhilfe von den westlichen Staaten gefordert. „Wenn Sie nicht die Macht haben, den Luftraum (über der Ukraine) zu schließen, dann geben Sie mir Flugzeuge!“ so Selenskyj am Donnerstag. „Wenn wir nicht mehr sind, Gott bewahre, dann werden Lettland, Litauen und Estland die nächsten sein. Bis hin zur Berliner Mauer, glauben Sie mir.“

Russische Truppen sollen Europas größtes Kernkraftwerk im ukrainischen Enerhodar besetzt haben

Update vom 3. März, 22.35 Uhr: Offenbar konnten russische Truppen in der Ukraine weiter vordringen. „Heute ist das größte Atomkraftwerk in Europa, in der Stadt Enerhodar von den russischen Truppen vorläufig besetzt worden. Es ist nicht mehr unter unserer Kontrolle“, berichtete der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk bei Bild im TV. Der Bürgermeister der Stadt, Dmytro Orlow, soll auf seinem Telegram-Kanal berichten: „In der Stadt sind laute Schüsse zu hören.“

Ukraine-Krieg: Viele Tote bei Luftangriff

Update vom 3. März, 20.43 Uhr: Bei einem Luftangriff auf die nordostukrainische Großstadt Tschernihiw sind am Donnerstag nach ukrainischen Behördenangaben mindestens 33 Menschen getötet worden. Es habe zudem 18 Verletzte gegeben, teilte der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, auf Telegram mit. „Die Rettungsarbeiten waren wegen starken Beschusses vorübergehend ausgesetzt worden“, hieß es vom Rettungsdienst. In einem Video ist zu sehen, wie Feuerwehrleute einen Wohnblock löschten. Teile der Gebäude wurden zerstört, Fenster aus der Verankerung gerissen. Ein Innenhof glich einem Trümmerfeld. Die Stadt liegt unweit der belarussischen Grenze und wird ukrainischen Angaben zufolge von russischen Truppen umlagert.

Ukraine, Tschernihiw: Feuerwehrleute löschten am 3. März ein Feuer in einem beschädigten Stadtzentrum nach einem russischen Luftangriff. © Dmytro Kumaka/dpa

Update vom 3. März, 19.55 Uhr: Delegationen aus Russland und der Ukraine trafen sich am Donnerstag zu weiteren Verhandlungen. Bei gab es zumindest ein Ergebnis: Kiew und Moskau einigten sich auf die Schaffung humanitärer Korridore. Mehr dazu im News-Ticker zu Verhandlungen im Ukraine-Krieg.

Ukraine-Krieg: Schwere Kämpfe um Charkiw und Mariupol

Erstmeldung vom 3. März: Kiew/Moskau - Die Ukraine* steht unter Beschuss. Die Stadt Cherson soll bereits in russische Hand gefallen sein. In der Hauptstadt Kiew dagegen bangen die Soldaten und Einwohner noch vor einem möglicherweise großen Angriff. Gleichzeitig wird der Druck in der Hauptstadt größer. Ein Journalist vor Ort berichtet von „Psycho-Terror“.

Am 24. Februar hatte Russland* die Ukraine an verschiedenen Orten angegriffen. Eine Woche später gibt es in der ganzen Westukraine weiterhin Gefechte. Die Karte zeigt einen Überblick der aktuellen Angriffsherde im Ukraine-Krieg:

Videos auf Twitter zeigten am Donnerstag (3. März) Zerstörungen nach einem angeblichen Bombardement der Millionenstadt Charkiw. Dort sollen gegen 3 Uhr morgens am Donnerstag zwei Raketen in ein Verwaltungsgebäude eingeschlagen haben. Die Stadt an der russischen Grenze sieht sich seit einer Woche schweren Angriffen ausgesetzt, hielt bislang aber stand.

Die südukrainischen Großstadt Mariupol ist mittlerweile von russischen Soldaten eingekesselt, bestätigte Sergej Orlow, stellvertretender Bürgermeister, CNN. Die Kämpfe um die Hafenstadt, die als strategisch besonders wichtig im Ukraine-Krieg betrachtet wird, gingen demnach weiter. Die Situation sei jedoch „ziemlich kritisch“. In einem völlig zerstörten Stadtdistrikt werden zudem hunderte tote Zivilisten befürchtet, so der stellvertretende Bürgermeister im Interview mit der britischen BBC.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Streitkräfte erobern Staatsgrenze im Bereich Sumy zurück

Die umkämpfte Großstadt Cherson soll im Ukraine-Krieg inzwischen in die Hand der Putin-Truppen gefallen sein. Das bestätigten ukrainische Behörden in der Nacht auf Donnerstag. Wie The Kyiv Independent und AFP berichten, verhängte der Bürgermeister Igor Kolychajew dort nun eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens. Die Einwohner sollten sich höchstens zu zweit auf den Straßen bewegen und mit den russischen Soldaten nicht in Konfrontation gehen.

Indes meldete The Kyiv Independent, dass laut dem Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, die ukrainischen Streitkräfte und Grenzschutzbeamten die Staatsgrenze der Ukraine im Gebiet Sumy zurückeroberten.

Ukraine-Krieg: Journalist berichtet von Psycho-Terror in Kiew

Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.

Auch Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, meldet seit Tagen Angriffe. In der Nacht auf Donnerstag wurde von mehreren schweren Explosionen berichtet. Der Agentur Unian zufolge wurde Luftalarm ausgelöst. Ukrainische Medien informierten zuvor über Kämpfe in Vororten der Millionenstadt. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb zum Ukraine-Krieg auf Telegram: „Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen.“

Satellitenbilder zeigten zudem einen über 65 Kilometer langen russischen Militärkonvoi in der Nähe von Kiew. Das teilte das US-Satellitenbildunternehmen Maxar am Montagabend (28. Februar) in einer E-Mail mit. „Der Ring zieht sich zu und irgendwann wird der Ring geschlossen sein. Die Lage um Kiew ist dramatisch“, beurteilte auch Ex-Nato-General Hans-Lothar Domröse bei Bild die Lage. Eine Karte zeigt die Kämpfe um die Hauptstadt Kiew.

Der Bild-Reporter Paul Ronzheimer, der aus Kiew berichtet, schreibt zudem von psychischem Druck. „Es ist eine Art Psycho-Terror, der durch die russische Armee ausgelöst wird. Alle gehen davon aus, dass diese Offensive kommen wird – die Frage ist nur wann, nicht ob. Das macht es umso dramatischer. Es ist ein Warten auf etwas, das die Ukraine nicht beeinflussen kann – das ist Psycho-Terror für die Ukrainer“, so Ronzheimer.

In Kiew stand am 3. März nach Beschuss ein Logistikzentrum in Flammen. Vor Ort wird von Psycho-Terror gesprochen.

In der Stadt sei eine erhöhte Nervosität spürbar. „Jeder ist hier verdächtig. An den Checkpoints wird mittlerweile alles kontrolliert – jeder Kofferraum, jedes Dokument. Da wird kritisch nachgefragt: ‚Wer sind Sie wirklich?‘ – Es ist ziemlich klar, dass es zum Angriff kommen wird, es sei denn, es passiert ein Wunder.“ Das Gefühl, Putin werde das schon nicht tun, sei weg. „Alle, mit denen man spricht, sagen inzwischen: Putin ist zu allem bereit“, so der Journalist. Alle vorherigen, militärischen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg gibt es hier. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.