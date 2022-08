Krim-Touristen verraten mit Foto-Posts russische Luftabwehr

Von: Richard Strobl

Die Ukraine hat auf der Krim nun unfreiwillige Hilfe von russischen Touristen bekommen. Ihre Urlaubsfotos verrieten Putins Luftabwehr-Stellungen.

Simferopol - Die von Russland besetzte Halbinsel Krim rückte im Ukraine-Krieg zuletzt mehr und mehr in den Fokus. So war etwa ein russisches Munitionsdepot in Flammen aufgegangen. Doch immer noch gibt es offenbar Russen, die das besetzte Gebiet für einen Strandurlaub nutzen. Ihre Urlaubsbilder sorgen in Russland nun für Ärger - in der Ukraine dagegen für Schadenfreude.

Ukraine bedankt sich bei russischem Krim-Tourist: „Weiter so“

„Vielleicht gehen wir zu hart mit russischen Touristen um… Manchmal können sie wirklich hilfreich sein“, twitterte das Verteidigungsministerium der Ukraine am Montag (22. August). Dazu wurde das Foto eines Urlaubers gepostet, der in Badehose vor schwerem russischen Gerät steht.

Entsprechend schrieb das Verteidigungsministerium weiter: „Wie dieser Mann, der Fotos von russischen Luftverteidigungsstellungen in der Nähe von Yevpatoria auf der besetzten Krim macht. Vielen Dank und weiter so!“

Das Foto des Mannes ist nach Angaben von oe24 bereits Ende Juli in dem russischen Online-Netzwerk VKontakte geteilt worden. Er soll sogar die exakten geografischen Daten der Stellung veröffentlicht haben.

Krim-Touristen verraten Russlands Stellungen - Moskau reagiert mittlerweile schon

Doch der Tourist soll nicht der einzige sein, der den Ukrainern mit Urlaubsbildern wichtige Hinweise gegeben hat. Auch der Satellitenbildforscher Benjamin Pittet teilte Fotos, die ursprünglich von einer Krim-Urlauberin auf VKontakte veröffentlicht worden sein sollen. Zu einem Bild schrieb sie demnach den Standort Jewpatorija.

Mit den Fotos ist es für Geoanalysten ein leichtes die genaue Position der Luftabwehr zu ermitteln. Hierzu werden sie etwa mit Satellitenaufnahmen abgeglichen.

Nach Angaben von Puls24 löst die Tatsache, dass russische Touristen mit ihren Fotos der Ukraine helfen, nun auch Besorgnis in Russland aus. So sollen die russischen Behörden mittlerweile Hinweise veröffentlichen, in denen die Landsleute gebeten werden, keine Fotos und Videos von russischen Stellungen zu veröffentlichen. Falls doch, soll doch wenigstens auf die Angabe eines Standorts verzichtet werden.

Ukraine-Offensive? Explosionen auf der Krim

In den vergangenen Wochen hatte es mehrfach Explosionen und Angriffe auf russische Militäreinrichtungen auf der Krim gegeben. So schossen die russischen Streitkräfte am vergangenen Donnerstag (18. August) eine Drohne in der Nähe eines Militärflugplatzes in Sewastopol ab. Am vergangenen Dienstag (16. August) war auf der Krim ein Munitionsdepot in Flammen aufgegangen, Russland sprach von einem „Sabotageakt“.

Anfang August hatten Explosionen den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki auf der annektierten Halbinsel erschüttert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Anfang August davon gesprochen, die Krim von Russland zurückerobern zu wollen.