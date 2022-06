Nato-Streit mit Türkei: Stoltenberg versteht Erdogan - und dämpft Schweden-Finnland-Hoffnung

Von: Andreas Schmid

Türkei-Präsident Recep Tayyip Erdogan mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Treffen im Jahr 2019. © picture alliance/dpa/NATO

Der Streit um die Nato-Norderweiterung dauert an. Die Türkei blockiert die Beitrittspläne Schwedens und Finnlands. Eine schnelle Einigung scheint nicht in Sicht. News-Ticker.

Schweden und Finnland wollen im Ukraine-Konflikt in die Nato .

. Türkei blockiert : Veto von Recep Tayyip Erdogan dauert an.

: Veto von Recep Tayyip Erdogan dauert an. Stoltenberg bremst : Nato-Generalsekretär dämpft Hoffnungen auf schnelle Einigung.

: Nato-Generalsekretär dämpft Hoffnungen auf schnelle Einigung. Dieser News-Ticker zur geplanten Nato-Norderweiterung um Schweden und Finnland wird laufend aktualisiert.

Helsinki - Vom 29. bis 30. Juni findet in Madrid der Nato-Gipfel statt. Überschattet wird der Termin der Militärallianz auch zwei Wochen zuvor mit dem Streit um den Beitritt Schwedens und Finnlands und der Blockadehaltung der Türkei. Eine schnelle Einigung ist laut Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nicht in Sicht.

„Ich möchte, dass dieses Problem so schnell wie möglich gelöst wird“, sagte Stoltenberg am Sonntag in Finnland nach einem Treffen mit Präsident Sauli Niinistö. Bis zum Nato-Gipfel werde dies aber voraussichtlich nicht passieren.

Nato-Erweiterung um Schweden und Finnland: Stoltenberg dämpft

Damit dämpft der Generalsekretär, seinerseits Norweger, die Hoffnungen auf einen raschen Beitritt Finnlands und Schwedens. Nach Bekanntwerden der Beitrittspläne der beiden nordeuropäischen Länder hatte Stoltenberg noch gesagt, die Nato empfange sie „mit offenen Armen“.

Die Skandinavier hatten nach Beginn des Ukraine-Kriegs angekündigt, der Nato beitreten zu wollen. Zuvor hatten sie sich jahrzehntelang als neutral verstanden. Eigentlich schien der Beitritt nur Formsache - doch dann intervenierte die Türkei um Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Nato: Diese Länder sind Mitglieder

seit 1949 Vereinigtes Königreich, USA, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Luxemburg, Niederlande, Italien, Norwegen, Portugal seit 1952 Griechenland, Türkei seit 1955 Deutschland seit 1982 Spanien seit 1999 Ungarn, Polen, Tschechien seit 2004 Rumänien, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen seit 2009 Albanien, Kroatien seit 2017 Montenegro seit 2020 Nordmazedonien

Nato-Streit um Türkei: Stoltenberg versteht Türkei-Bedenken

Die Türkei ist das einzige Nato-Mitglied, das den Beitrittsprozess blockiert. Ankara wirft Finnland und Schweden die Unterstützung von „Terrorismus“ vor. Sie würden der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und deren Verbündeten YPG aus Nordsyrien Unterschlupf gewähren.

Stoltenberg versteht diese Bedenken nach eigenen Angaben. „Wenn also ein wichtiger Schlüsselverbündeter wie die Türkei Bedenken hinsichtlich von Terrorismus äußert, dann müssen wir uns natürlich hinsetzen und das ernst nehmen. Und das ist genau, was wir tun.“ Finnland und Schweden seien dazu bereit. Der Nato-Beitritt der beiden Nordlichter verzögert sich dadurch jedoch noch. (as)