Vier Abschüsse in zwei Minuten im Ukraine-Krieg: Patriot-Raketen zerstören Russlands Luftgeschwader

Von: Michelle Brey

Im Krieg ist der Ukraine offenbar schon im Mai ein großer Erfolg gegen Russland gelungen. Beteiligt war ein Flugabwehrsystem vom Typ Patriot.

Kiew – In einem Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz lobte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unlängst die deutsche Hilfe bei der Flugabwehr. Dabei sprach er am Tag der Raketenabwehr der Luftstreitkräfte (3. Juli) nicht nur „die brillanten Iris-T-Systeme“ an, sondern auch das sehr effektive Flugabwehrsystem vom US-Typ Patriot, das Deutschland im Ukraine-Krieg zur Verfügung gestellt hatte.

Wie sich am selben Tag herausstellte, gelang der Ukraine Mitte Mai mit genau einem solchen Patriot-Luftabwehrsystem ein großer Erfolg gegen Russland um Kreml-Chef Wladimir Putin. Berichten und einem Video der ukrainischen Luftwaffe zufolge konnten gleich vier militärische Flugzeuge aus der Luft geholt werden - und das in extrem kurzer Zeit.

Ukraine-Krieg: Vier Abschüsse in zwei Minuten – Patriot-Raketen zerstören Russlands Luftgeschwader

Zunächst hatte die staatliche Agentur Tass am 13. Mai den Absturz eines Hubschraubers im Ukraine-Krieg gemeldet. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war eine Explosion am Hubschrauber zu sehen. Dann stürzte er brennend zu Boden. Später meldete Tass den Absturz eines Kampfjets vom Typ Suchoi Su-34. Wie die russische Zeitung Kommersant schließlich berichtete, wurden insgesamt zwei Hubschrauber sowie zwei Kampfjets Russlands abgeschossen.

Dem Portal War Translated zufolge hielt sich der Zeitaufwand hierfür in Grenzen. Die ukrainische Armee habe lediglich zwei Minuten benötigt, heißt es. Übereinstimmenden Berichten zufolge ereigneten sich die Geschehnisse über der russischen Region Brjansk. Elf Piloten sollen dabei ums Leben gekommen sein.

Russlands Krieg in der Ukraine: Luftwaffe bestätigt Ereignisse in Video

Erst rund eineinhalb Monate später, am Montag (3. Juli), bestätigte die ukrainische Luftwaffe nun die Geschehnisse in Russlands Angriffskrieg in der Ukraine in einem Video. Hintergrund hierfür ist wohl, dass die vier Flugobjekte noch über russischem Boden getroffen wurden. Nicht zuletzt dürfte es aber auch mit dem Tag der Raketenabwehr der Luftstreitkräfte zusammenhängen.

Ukraine-Krieg: Selenskyj bedankt sich für Flugabwehr aus dem Westen – „Abertausende Leben gerettet“

Ob Wolodymyr Selenskyjs jüngster Dank an Bundeskanzler Olaf Scholz in Zusammenhang mit den vier abgeschossenen Flugzeugen im Ukraine-Krieg steht, bleibt offen. Die Ukraine sei sehr dankbar für alle bereitgestellten Waffen. In Zuge dessen hob der Staatschef die Erfolge seiner Truppen gegen Russland im Ukraine-Krieg hervor.

So seien seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 mehr als 180 russische Flugzeuge, mehr als 130 Hubschrauber, über 40 Raketen und mehr als 1000 Marschflugkörper sowie über 1600 Drohnen verschiedener Typen abgeschossen worden, sagte Selenskyj über Russlands. „All das bedeutet abertausende Leben, die von Ihnen gerettet wurden, hunderte Orte mit wichtiger Infrastruktur, die Ihr geschützt habt“, sagte der ukrainische Präsident. Putins Krieg gegen das Nachbarland setzt sich unterdessen weiter fort. (mbr mit dpa)