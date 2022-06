Bumerang-Effekt: Sanktionen gegen Putin und Russland belasten auch EU-Unternehmen – Tui vor Problemen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Im Ukraine-Krieg will der Westen Putin und Russland mit Sanktionen bezwingen. Die eingeführten Maßnahmen treffen allerdings auch europäische Unternehmen.

München — Im Ukraine-Konflikt setzen die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin alles daran, die gesamte Donbass-Region einzunehmen. Diese Karte zeigt, wo der Ukraine-Krieg wütet. Um das ukrainische Militär zu unterstützen und den russischen Vormarsch zu stoppen, liefern westliche Staaten Waffen, verhängen aber auch Sanktionen gegen Russland. So soll die russische Wirtschaft dermaßen geschwächt werden, dass die Fortsetzung der Invasion unmöglich wird.

Die Sanktionen treffen allerdings nicht nur die russische Wirtschaft. Oligarchen aus dem Umfeld von Putin, die ebenfalls das Ziel der Maßnahmen sind, halten in einigen europäischen Unternehmen teils große Anteile. Dies belastet die Konzerne und bringt sie in Schwierigkeiten.

Ukraine-News: Tui wegen Anteil von Putin-Oligarch unter Druck – Rechtsanwalt sieht Risiken für Konzern

Unternehmen in Deutschland sind ebenfalls betroffen. So auch der Reisekonzern Tui. Der sanktionierte russische Oligarch Alexej Mordaschow hält ganze 30 Prozent der Anteile am Unternehmen. Nach der Verkündung von Sanktionen übertrug der Oligarch den Tui-Anteil an seine Frau Marina Mordaschowa. Derzeit läuft aber offenbar eine Prüfung des Wirtschaftsministeriums, ob Mordaschows Frau auch tatsächlich die Anteilseignerin ist. Darüber hinaus wurde auch Marina Mordaschowa vor kurzem auf die Sanktionslisten der USA und der EU gesetzt.

Das Unternehmen jedenfalls verharmlost den Fall. „Die Sanktionen oder Sperren haben nur direkte Auswirkungen auf den Aktionär und sein Investment, über das er oder sie nicht verfügen kann“, zitierte Business Insider das Unternehmen. Laut dem Rechtsanwalt und Experten für Sanktionsrecht Viktor Winkler gibt es für Tui trotzdem Risiken. „Zum einen darf die Aktionärin nicht mehr über ihre Aktien verfügen, sie kann sie derzeit also nicht verkaufen“, so der Anwalt gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Zudem müsse Tui alle internen Aktivitäten überprüfen, da nichts getan werden müsse, dass der sanktionierten Aktionärin Mordaschowa einen Vorteil verschaffen würde. Sollte dies der Fall sein, drohen Strafen. „Das Ganze ist also ein ziemlicher Seiltanz für die Tui“, fasst Winkler die Situation für den Reisekonzern zusammen.

Ukraine-News: Putin-Oligarch mit Eurochem-Anteilen – Schweizer Konzern musste Bestätigung einholen

Eine ähnliche, sogar schwierigere Situation erlebte der Düngemittelhersteller Eurochem mit Sitz in der Schweiz. Der sanktionierte russische Oligarch Andrej Melnitschenko ist mehrheitlich an dem Konzern beteiligt. Nachdem Sanktionen gegen ihn verhängt wurden, übertrug auch er seinen Anteil an seine Frau Aleksandra Melnitschenko. Allerdings wurde sie zusammen mit Marina Mordaschowa ebenfalls sanktioniert.

Eurochem musste aufgrund der Sanktionen gegen Melnitschenko mit erheblichen Problemen bei der Bezahlung von Angestellten und Zinsen auf Anleihen kämpfen, da Großbanken die Konten des Konzerns sperrten, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtete. Erst mit einer Bestätigung vom Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft, dass der Konzern selbst nicht sanktioniert wurde und einer Zusicherung von der Geschäftsleitung, dass man die Sanktionen vollumfänglich einhalten werde, konnten die Probleme behoben werden.

Die Sanktionen gegen Russland treffen einerseits ohne Zweifel auch westliche Unternehmen, andererseits aber scheinen sie ihre Wirkung zu entfalten. Die Sanktionen beeinträchtigen wohl den Panzer-Nachschub des russischen Militärs. (bb)