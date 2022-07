Putin spricht mit Erdogan über Getreidekorridor - „russisch-türkisches Treffen auf höchster Ebene“ geplant

Von: Felix Durach

Wladimir Putin erleichtert allen Bewohnern der Ukraine den Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft - und kassiert Kritik aus Kiew. Zudem telefonierte er mit Recep Tayyip Erdogan. Der News-Ticker.

Kritik an Putin-Dekret zum Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft: Kiew reagiert erbost auf den Vorgang aus dem Kreml, der sich auf alle Bürger der Ukraine bezieht.

Putin-Telefonat mit Erdogan: Die beiden Staatschefs sprachen über eine Lösung im Konflikt um Getreidelieferungen.

Donezk bekommt diplomatische Vertretung: Bei der Zeremonie in Moskau soll auch Russlands Außenminister Lawrow dabei sein.

Update vom 11. Juli, 20.15 Uhr: In Kiew kommt die Ankündigung von Wladimir Putin, allen Ukrainern einen erleichterten Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft zu ermöglichen (siehe Erstmeldung), erwartungsgemäß gar nicht gut an. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nannte den Vorstoß „einen weiteren Eingriff in die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, der mit den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts unvereinbar ist“. Weiter betonte er: „Die Ukrainer brauchen Putins Staatsbürgerschaft nicht und Versuche, sie mit Gewalt durchzusetzen, sind zum Scheitern verurteilt.“ Das Dekret sei „wertlos“ und ein Beweis für „Putins aggressive Gelüste“.

Update vom 11. Juli, 19.15 Uhr: Am Dienstag soll in Moskau eine diplomatische Vertretung der selbst ernannten Volksrepublik Donezk eröffnet werden. Geplant ist eine Zeremonie im Beisein des russischen Außenministers Sergej Lawrow. Kurz vor Kriegsbeginn hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk im ostukrainischen Donbass als unabhängig anerkannt. Bereits seit 2014 kontrollieren prorussische Separatisten Teile der beiden Regionen.

Update vom 11. Juli, 19.00 Uhr: Mögliche Lösungen im Streit um Getreideexporte waren das Thema in einem Telefonat zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. In einer Mitteilung des türkischen Präsidialamtes hieß es, nun sei es an der Zeit für die Vereinten Nationen, den Plan für einen Getreidekorridor durch das Schwarze Meer umzusetzen.

Derweil teilte der Kreml mit, es sei auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder gegangen. Die Rede war darüber hinaus von einem geplanten „russisch-türkischen Treffen auf höchster Ebene“ in nächster Zeit. Details wurden nicht genannt.

Moskau - Mitten im Ukraine-Krieg bietet Russlands Präsident Wladimir Putin den Bürgern der Ukraine Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft an. Die russische Regierung hat am Montag (11. Juli) ein entsprechendes, von Putin abgesegnetes, Dekret veröffentlicht.

Darin heißt es „dass das Recht für Bürger der Ukraine, der Volksrepublik Donezk oder der Volksrepublik Luhansk vereinfacht wird, die Aufnahme in die Staatsbürgerschaft der Russische Föderation zu beantragen.“

Putin erleichtert Ukrainern Zugang zur russischen Staatsbürgschaft

Ende Mai hatte Putin bereits die Einbürgerung per Schnellverfahren für die zwei großteils von Russland besetzten südukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja beschlossen. Dort arbeiten die russischen Besatzungsbehörden nach eigenen Angaben bereits an einem Referendum über einen Anschluss an Russland. Für Bewohner der von pro-russischen Separatisten besetzten selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk ist bereits seit 2019 eine beschleunigte Einbürgerung möglich. Durch das neue Dekret bezieht sich die Regelung nun jedoch auf alle Einwohner der Ukraine.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Bewohnern der Ukraine den Zugang zur russischen Staatsbürgerschaft erleichtert. © Grigory Sysoyev/dpa

Ukraine-News: Nächster Schritt zur Eingliederung der Ukraine in die Russische Föderation

Die neue Regelung kann als weiterer Schritt Putins angesehen werden, weite Teile der Ukraine in die Russische Föderation einzugliedern. Durch die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 hatte Moskau bereits die territoriale Integrität der Ukraine. Mit der Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk Ende September sorgte der Kreml-Chef dann für die endgültige Eskalation des Ukraine-Konflikts. Kurze Zeit später startete die russische Invasion. Der Oblast Luhansk befindet sich mittlerweile fast komplett unter russischer Kontrolle.

Seit Beginn des Krieges hat neben Russland lediglich Syrien Luhansk und Donezk als eigenständige Volksrepubliken anerkannt. Beobachtern sehen in diesem Schritt jedoch nur das Ergebnis des wachsenden Drucks aus Russland. Moskau ist im syrischen Bürgerkrieg neben dem Iran der engste Verbündete der Führung in Damaskus.

Ukraine-News: Moskau will mit russischen Pässen Einfluss stärken

Der Regierung in Moskau wird bereits seit Jahren vorgeworfen, durch die Ausgabe russischer Pässe den eigenen Einfluss in anderen Ländern zu stärken. Ähnliche Vorgänge werden auch aus den von pro-russischen Separatisten kontrollierten georgischen Gebieten Südossetien und Abchasien sowie in der moldawischen Region Transnistrien gemeldet.

Währenddessen bereiten sich die russischen Truppen offenbar auf eine weitere Großoffensive in der Ostukraine vor. Das Ziel der russischen Militärführung soll nun die Einnahme des Oblast Donezk sein. (fd mit AFP)