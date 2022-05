Reaktionen aus Deutschland

Bayerns Ministerpräsident Söder greift Kanzler Olaf Scholz wegen dessen Ukraine-Politik an. Botschafter Melnyk kritisiert erneut die Ampel-Regierung. Der News-Ticker.

Update vom 25. Mai, 11.55 Uhr: In einem gemeinsamen Appell haben sich Amnesty International und weitere Organisationen, darunter Reporter ohne Grenzen und mehrere KZ-Gedenkstätten, direkt an die Bundesregierung und die Regierungen der Bundesländer gewandt. Sie fordern von der deutschen Politik mehr Unterstützung für Aktivisten und Aktivistinnen aus Russland und Belarus.

Menschenrechtsverteidiger seien in beiden Ländern „behördlicher Willkür und staatlicher Verfolgung ausgesetzt“ und ihre Gefährdung sei seit Beginn des Ukraine-Kriegs weiter gestiegen, erklärte der Russland-Experte von Amnesty, Peter Franck. „Sie brauchen jetzt Schutz, etwa in Deutschland.“ Die Aktivisten müssten „raschen und unbürokratischen Zugang nach Deutschland“ bekommen, so der Amnesty-Vertreter.

Verschiedene Mitglieder der Bundesregierung hätten „sich in den letzten Wochen wiederholt dafür ausgesprochen, flexible Lösungen für die Einreise und einen gesicherten Aufenthalt zu finden“, betonen die Organisationen. „Die Ermutigung, die solche Äußerungen für viele Betroffene zunächst bedeutete, ist inzwischen zunehmend der Enttäuschung darüber gewichen, dass es auch nach drei Monaten keine tragfähigen praktischen Lösungen für sie gibt.“

Eine Telefonstreich-Aktion haben Aktivisten in Moskau vergangene Woche gestartet, um gegen Putins Krieg zu protestieren. Das Ziel: Putins Machtzirkel „ärgern“ und „ihre Zeit verschwenden“.

Deutschland-News im Ukraine-Krieg: Melnyk wirft Scholz „Verzögerungstaktik“ vor – „Obwohl jeder Tag zählt“

Update vom 25. Mai, 9.32 Uhr: Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat erneut die Ampel-Koalition in Sachen Waffenlieferungen kritisiert. „Die Bundesrepublik ist in der Lage, mindestens 100 Marder von der Industrie und über 30 Marder aus dem Bundeswehr-Bestand zügig zu liefern sowie 88 Leopard-1-Kampfpanzer“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Wir appellieren erneut an den Bundeskanzler, grünes Licht für diese überlebenswichtige Lieferung endlich zu geben.“

„Es ist enttäuschend, dass die zugesagten 15 Gepard-Flakpanzer frühestens Ende Juli und weiteren 15 Geparde erst Ende August geliefert werden können“, beklagte Melnyk. „Und das, obwohl jeder Tag zählt, gerade jetzt, wo Russland im Laufe seiner massiven Offensive im Donbass neue Geländegewinne erzielt, weitere Städte verwüstet und ganze Gegenden menschenleer macht. Diese Verzögerungstaktik der Ampel ist daher besonders bitter.“

Deutschland-News im Ukraine-Krieg: Söder teilt heftig gegen Scholz aus - „Seltsam teilnahmslos“

Erstmeldung: Berlin - Während die Kampfhandlungen in der Ostukraine andauern und der russische Angriffskrieg in den dritten Monat geht, dominiert das Kriegsgeschehen auch weiterhin die deutsche Politik-Landschaft. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ging mit Blick auf die deutsche Ukraine-Politik und die anhaltenden Diskussionen über die Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet auf die Bundesregierung los.

Ziel der verbalen Angriffe des CSU-Chefs war vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), mit dem Söder hart ins Gericht ging. „Früher war Olaf Scholz wenigstens schlumpfig. Aber heute? Man muss es so hart sagen: Olaf Scholz lässt die Deutschen in dieser schweren Zeit leider oft allein“, sagte der 55-Jährige am Dienstag im Interview mit dem Stern. Die Bezeichnung „schlumpfig“ ist dabei wohl eine Anspielung auf die Corona-Gipfel von Bund und Ländern im vergangenen Jahr. In einer hitzigen Diskussion um die geltenden Corona-Maßnahmen soll Söder den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten und Finanzminister Scholz aufgefordert haben, er solle aufhören, „so schlumpfig zu grinsen“.

Mit Blick auf die Entwicklungen in der Ukraine und Deutschland in den vergangenen Monaten erklärte Söder weiter, ihm sei nun klar, dass Scholz „nicht der Kanzler ist, der die Menschen in schwieriger Zeit führen und mitnehmen kann.“ Scholz müsse als Bundeskanzler aktuell zwar schwere Entscheidungen treffen, schaffe es jedoch vor allem nicht, diese Entscheidungen und die vorangehenden Prozesse richtig zu kommunizieren.

Deutschland-News im Ukraine-Krieg: Söder kritisiert Scholz - „Zeigt wenig Empathie“

Zwar sei es richtig gewesen, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland auf die mögliche Gefahr eines Atomkrieges hinzuweisen, konstatiert Söder. „Aber dann? Dann verschwand er wieder drei Wochen von der Bildfläche und ließ die Deutschen mit dieser Sorge alleine. Und als er sich dann endlich äußerte, verstand niemand, was er eigentlich sagen wollte“, so das Urteil des bayerischen Ministerpräsidenten. „Er wirkt zuweilen seltsam teilnahmslos und zeigt wenig Empathie in dieser Krisenzeit. De facto übernehmen die Grünen seine Rolle“, setzt Söder nach.

Der Krieg in der Ukraine ist auch für die neu zusammengestellte Bundesregierung in Berlin die erste große Belastungsprobe. Uneinigkeit in der Koalition herrschte lange Zeit beim Thema Waffenlieferungen. Während diverse Politiker die Freigabe von schweren Waffen für die Lieferung in ukrainisches Kriegsgebiet forderten, hielt sich der Kanzler lange bedeckt und wich Fragen nach schweren Waffen aus. Ende April beschloss der Bundestag schließlich die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine. (fd)

