Russische Rakete trifft bewohntes Ukraine-Hochhaus: Hilferufe aus den Trümmern

Von: Franziska Schwarz

Eine russische Rakete hat ein Wohnhaus in der Stadt Dnipro getroffen. © Telegram/@uniannet

Der Angriff in Dnipro traf ein neunstöckiges Hochhaus - unter den Todesopfern war wohl auch ein 15-jähriges Mädchen. News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Kiew- Helfer zogen die Menschen aus dem Schutt. Es gebe noch Überlebende in den Trümmern, die SMS absetzten oder um Hilfe riefen, sagte ein Sprecher der Einsatzkräfte: In Dnipro dauern nach einem russischen Raketenangriff auf ein bewohntes Hochhaus die Rettungsarbeiten an. Es war der wohl schwerste Angriff seit Neujahr.

Raketenangriff in Dnipro: ein Dutzend Tote und mehr als 60 Verletzte

Laut vorläufigen Behördenangaben sind bei dem Angriff in Dnipro ein Dutzend Menschen getötet worden. Mehr als 60 Menschen seien verletzt worden, darunter mindestens 12 Kinder. Unter den Toten sei ein 15 Jahre altes Mädchen, hieß es. Laut Einsatzkräften wurden 72 Wohnungen zerstört. Insgesamt seien in dem Haus zwischen 100 und 200 Menschen gemeldet gewesen. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.

Zahlreiche Tote nach Beschuss von Wohnhaus: „Russen sind Terroristen“

Die Präsidialverwaltung in Kiew veröffentliche Aufnahmen von dem in Trümmern liegenden Gebäude. Der Leiter des Präsidialamts, Andrij Jermak, zeigte sich entsetzt: „Russen sind Terroristen, die bestraft werden für alles. Alle - ohne Ausnahme.“ Er sagte, dass die Flugabwehr und Luftstreitkräfte ihre Arbeit erledigten. „Wir werden zurückschlagen.“ Der Feind ändere seine Taktik nicht und setze seine Schläge gegen die zivile Infrastruktur fort.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb nach dem Angriff in den Online-Netzwerken: „Es ist noch unklar, wie viele Menschen unter den Trümmern liegen. Leider steigt die Zahl der Todesopfer stündlich an.“ (frs mit Material von AFP und dpa)