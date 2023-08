Russland bombardiert Westukraine – massive Luftangriffe nahe der Nato-Grenze

Von: Stephanie Munk

Russland nimmt den Westen in der Ukraine schwer unter Beschuss. Auch Wohnhäuser werden getroffen, es gibt Tote. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Massive Bombardierungen in Westukraine : Russland nimmt Lwiw und Luzk unter Beschuss

in : Russland nimmt Lwiw und Luzk unter Beschuss Ukrainischer Präsident besucht Ostfront : Wolodymyr Selenskyj ehrt Soldaten der Gegenoffensive

besucht : Wolodymyr Selenskyj ehrt Soldaten der Gegenoffensive Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Lwiw – Russland hat die Westukraine ist in der Nacht auf Dienstag (15. August) massiv mit Marschflugkörpern beschossen. Die betroffenen Gebiete der Westukraine grenzen an Polen und damit an das Gebiet der Nato und der EU.

In der Stadt Luzk, 85 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, wurden mindestens drei Menschen getötet. Das teilte der Verwaltungschef der betreffenden Region, Jurij Pohuljajko, mit. „Mehrere weitere Opfer befinden sich im Krankenhaus“, erklärte er am Dienstagmorgen auf Telegram. Offenbar wurde in der Stadt im Nordwesten der Ukraine mit rund 200.000 Einwohnern eine Industrieanlage getroffen.

Schwere Angriffe auf die Westukraine gab es in der Nacht zum 15.- August. Das Bild entstand nach einem Raketenangriff auf Odessa einige Wochen zuvor. © Imago

Luftangriffe im Ukraine-Krieg auch in Lwiw – Wohngebäude getroffen

Auch aus der westukrainischen Großstadt Lwiw und deren Umland werden schwere Luftangriffe gemeldet. Bürgermeister Andrij Sadowij teilte auf Telegram mit, in Lwiw sei das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Das brennende Gebäude sei evakuiert worden. Zudem habe Russland weitere Wohngebäude sowie den Hinterhof eines Kindergartens beschossen. Zuvor hatte der Gouverneur der Region Lwiw, Maxim Kositski, erklärt, dass „Gruppen russischer Raketen“ auf die Region zusteuerten.

Laut einem Bericht der ukrainischen Zeitung Ukrainska Pravda feuerte Russland gegen vier Uhr morgens mindestens 28 Marschflugkörper ab, die meisten von Kampfbombern über dem Kaspischen Meer, vier von Fregatten im Schwarzen Meer aus. In er gesamten Ukraine habe es Luftalarm gegeben. 16 der russischen Marschflugkörper seien von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört worden. Am Montag (14. August) gab es über der Nordsee bereits eine Konfrontation zwischen russischen Bombern und Nato-Luftstreitkräften.

Ukraine-Krieg: Selenskyj besucht Ostfront nach Rückeroberungen bei Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat derweil inmitten der laufenden Gegenoffensive mehrerer Einheiten seiner Truppen an der Ostfront besucht, und zwar nördlich der von Russland besetzten Stadt Bachmut. „Ich danke dafür, dass Ihr das Leben unserer Leute schützt“, sagte Selenskyj in einem Video, das in einer Erstaufnahmestelle für Verwundete aufgenommen wurde.

Anschließend verlieh Selenskyj Auszeichnungen an Soldaten. Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Einheiten südlich von Bachmut in der vergangenen Woche drei Quadratkilometer Land zurückerobert hätten.

Es sei wichtig, mit den Soldaten persönlich ins Gespräch zu kommen, sagte Selenskyj in einer Videoansprache, die er offensichtlich auf dem Rückweg aus dem Gebiet Donezk im Zug aufgenommen hatte. Darin erklärte er, die Ukraine müsse mehr Drohnen herstellen und importieren, um Menschenleben an der Front zu schützen. (smu/dpa/Reuters)

