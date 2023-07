Russland mit neuer Offensive – Luftangriffe auf Odessa

Von: Stefan Krieger

Teilen

Russland startet eine neue Offensive im Süden und Osten der Ukraine. Auch die Hafenstadt Odessa wird Ziel von Angriffen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Russland mit neuer Offensive: Vorstoß im Nordosten der Ukraine

mit neuer Offensive: Vorstoß im Nordosten der Ukraine Aktuelle Zahlen aus dem Ukraine-Krieg : Kiew meldet hohe Verluste Russlands

aus dem : Kiew meldet hohe Verluste Russlands Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. Juli, 5.15 Uhr: Der Süden und Osten der Ukraine sind in der Nacht nach ukrainischen Angaben Ziel russischer Angriffe aus der Luft. Die Hafenstadt Odessa sowie die Regionen Mykolajiw, Donezk, Cherson, Saporischschja und Dnipro seien von russischen Drohnenangriffen bedroht, teilt die ukrainische Luftwaffe über die Nachrichten-App Telegram mit.

Russland setze möglicherweise auch ballistische Waffen ein, um die Regionen Poltawa, Tscherkassy, Dnipro, Charkiw und Kirowohradska anzugreifen. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, Oleh Kiper, rechnet mit mehreren Angriffswellen. Die Berichte lassen sich im Moment nicht unabhängig überprüfen.

Ein Mehrfachraketenwerfer der ukrainischen Armee feuert Raketen auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. © Roman Chop/dpa

Russland attackiert Hafenstadt Odessa

Update vom 18. Juli, 2.00 Uhr: Russland greift ukrainischen Angaben zufolge die Hafenstadt Odessa aus der Luft an. „Odessa: Luftabwehrkampf ist im Gange“, teilt der Sprecher der ukrainischen Militärverwaltung von Odessa, Serhij Bratschuk, über die Messaging-App Telegram mit.

Odessa ist ein wichtiger Schwarzmeerhafen für die Ausfuhr von Getreide. Das Abkommen zum Getreideexport aus der Ukraine ist vonseiten Russlands am Montag nicht verlängert worden. Die Ukraine will auch ohne Zusagen aus Moskau die Ausfuhren über das Schwarze Meer fortsetzen.

Hohe Verluste für Russland: Kiew meldet aktuelle Zahlen

Russland scheint im Ukraine-Krieg weiter hohe Verluste zu erleiden. Laut Angaben der Ukraine sollen mittlerweile mehr als 238.000 russische Soldaten gefallen und mehr als 4.000 Panzer vernichtet worden sein. Diese Angaben der ukrainischen Militärführung lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Soldaten : 238.300 (+620)

: 238.300 (+620) Panzer : 4115 (+8)

: 4115 (+8) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8034 (+8)

: 8034 (+8) Artilleriesysteme : 4481 (+18)

: 4481 (+18) Flugabwehrsysteme : 4504 (+23)

: 4504 (+23) Mehrfach-Raketenwerfersysteme : 685 (+4)

: 685 (+4) Fahrzeuge und Tanklaster : 7059 (+15)

: 7059 (+15) Kampf- und Aufklärungsdrohnen : 3828 (+8)

: 3828 (+8) Schiffe und Boote : 18

: 18 Flugzeuge: 315

315 Hubschrauber : 310

: 310 Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 17. Juli 2023

Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien sind bisher im Ukraine-Krieg mindestens 47.000 russische Soldaten getötet worden. Das habe eine Datenanalyse ergeben, die sich auf die Zahl der eröffneten Erbfälle und die Statistik der Übersterblichkeit im vergangenen Jahr stützt, berichtete das an der Auswertung beteiligte Internetportal Meduza am Montag (10. Juli). Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden.

Folgen des Ukraine-Kriegs: Getreideabkommen offiziell abgelaufen

Das von UN und Türkei vermittelte Abkommen mit Russland zur Verschiffung ukrainischen Getreides übers Schwarze Meer ist am Montag (17. Juli) um 23.00 Uhr MESZ offiziell ausgelaufen. Russland hatte die Vereinbarung zuvor aufgekündigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte gesagt, erst wenn Forderungen für den Export russischen Getreides erfüllt würden, könnte sein Land zur Erfüllung der Vereinbarung zurückkehren.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Das Auslaufen des Abkommens wird international beklagt. Es weckt wieder Befürchtungen vor steigenden Preisen für Getreide und Lebensmittel. Dank der Vereinbarung hatte die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs seit vergangenem Sommer Getreide auf dem Seeweg exportieren können. Mehr als 1000 Schiffe brachten fast 33 Millionen Tonnen ins Ausland. Als vorläufig letztes Schiff wurde am Montag in Istanbul der Frachter „TQ Samsun“ auf dem Weg in die Niederlanden kontrolliert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte, die Exporte auch ohne russische Zustimmung in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und der Türkei fortzusetzen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stellte in Aussicht, mit Kremlchef Wladimir Putin über eine Wiederaufnahme des Abkommens zu reden. (Mit Agenturen)