Beginnt der Kiew-Sturm „jeden Moment“? Klitschko mit Hilferuf: „Weiß nicht, wie lange wir durchhalten“

Von: Kathrin Reikowski, Cindy Boden, Andreas Schmid, Jennifer Lanzinger

Russische Truppen setzen ihre Angriffe im Ukraine-Krieg fort. Ein Militärkonvoi vor Kiew hat sich angeblich neu formiert. Die Furcht vor einem Sturm auf die Hauptstadt steigt. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt*: Laut russischem Militär wurde die Stadt Wolnowacha in der Ostukraine eingenommen (siehe Update vom 11. März, 8.36 Uhr).

Wladimir Putins* riesiger Militär-Konvoi vor Kiew scheint sich neu formiert zu haben. Befürchtet wird ein baldiger Sturm auf die Hauptstadt (siehe Update vom 11. März, 10.37 Uhr).

Präsident Wolodymyr Selenskyj* bezichtigte das russische Militär des Angriffs auf einen Fluchtkorridor aus der belagerten Hafenstadt Mariupol (siehe Update vom 11. März, 8.05 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zum Hintergrund der Ukraine-Krise*.

Ukraine-Konflikt aktuell: Haben Putins Hacker das ukrainische Internet angegriffen?

Update vom 11. März, 16.43 Uhr: Nach Angaben von CNN gab es einen Hackerangriff auf Teile des ukrainischen Internets. Der Provider Triolan habe in seinen Messenger-Kanälen von einen Ausfall des Services gesprochen. Laut ukrainischer Regierung steckte „der Feind“, wohl eine Anspielung auf die Hacker von Wladimir Putin, hinter den Attacken, die bis Freitagnachmittag andauerten, die Ausfälle nur zum Teil behoben werden konnten.

Unterdessen sprach der ukrainische Präsident Wolidimir Selensky am Freitagnachmittag davon, dass 12 neue Evakuierungskorridore aus den Städten Enerhodar, Volnovakha, Polohy, Bucha, Hostomel, Borodyanka, Andriivka, Mykulychi Makariv, Kozarovychi und Mariupol organisiert worden seien, Hilfslieferungen in die Städte seien unterwegs. „Wenn Russland es wagt, die Waffenruhe zu stören, wird es eine internationale Antwort erhalten“, sagte Selensky in einer erneuten Videobotschaft aus den Straßen von Kiew.

Ukraine-Krieg: Wladimir Klitschko erwartet „jeden Moment“ russischen Angriff auf Kiew

Update vom 11. März, 14.52 Uhr: Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, erwartet „jeden Moment“ einen Angriff auf die Hauptstadt Kiew. Er forderte die westlichen Verbündeten auf, schnelle Unterstützung zu liefern. „Es geht nicht um Wochen und Monate, sondern um Stunden und Tage. Wir brauchen finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung“, sagte er gegenüber CNN. „Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir werden durchhalten, so lange es möglich ist.“

Der ukrainische Generalstab warnte unterdessen, die russische Armee versuche, die Verteidigung in den Regionen westlich und nordwestlich der Hauptstadt auszuschalten, um Kiew zu „blockieren“. Die Region Kiew bereitete sich „auf die Evakuierung der am stärksten gefährdeten Ortschaften vor“, kündigten die Behörden an.

Das Parlament der Ukraine teilt dieses Bild auf Twitter. Dazu heißt es, Explosionen wurden in Lutsk und Dnipro gemeldet. © Screenshot Twitter/Ukrainisches Parlament

Am Freitagmorgen waren erstmals Städte im Westen der Ukraine angegriffen worden. Bei Luftangriffen auf den Militärflughafen von Luzk im Nordwesten des Landes wurden zwei ukrainische Soldaten getötet und sechs weitere verletzt. Von einem russischen Jagdflugzeug seien vier Raketen abgefeuert worden, teilte ein Vertreter der Regionalverwaltung auf Telegram mit. Die russische Armee attackierte auch den Militärflughafen Iwano-Frankiwsk im äußersten Westen.

Bei Attacken auf die Industriestadt Dnipro in der Zentralukraine wurde nach Angaben der Rettungskräfte mindestens ein Mensch getötet. „Es gab drei Luftangriffe in der Stadt, die einen Kindergarten, ein Apartmenthaus und eine zweistöckige Schuhfabrik trafen“, erklärten die Rettungskräfte. „Eine Person kam ums Leben.“

Ukraine-Konflikt aktuell: Putins Armee soll Fußballstadion und Bücherei in Chernihiw zerstört haben

Update vom 11. März, 14.34 Uhr: Nach CNN-Informationen wurden in der nordukrainischen Stadt Chernihiw ein Fußballstadion und eine Bücherei bei einem Luftangriff schwer beschädigt. Bilder auf Telegram würden das zerstörte Stadion zeigen, ebenso wie die angrenzende Bücherei, die Löcher in der Hausfassade aufweise. Außerdem seien umherliegende Bücher zu sehen.

Der ukrainische Fußballverband veröffentlichte ein sarkastisches Statement:

Zum dritten Mal haben die Invasoren aus Moskau auf die gefährlichsten Militärstützpunkte unserer Stadt gefeuert - das Stadium unserer Heimmannschaft. Aber wir werden es wieder aufbauen, wir werden es besser machen. Und ihr werdet damit leben müssen.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister vergleicht Situation in Mariupol mit Grosny und Aleppo

Update vom 11. März, 13.55 Uhr: „Ich weiß nicht, wie ich die Zerstörungen in unserer Stadt beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr. Die Bilder von Grosny und von Aleppo - so sieht Mariupol im Augenblick aus“, sagte der Vize-Bürgermeister Serhij Orlow am Freitag in der ARD. Die ukrainische Armee sei „sehr tapfer“, aber gegen die Luftangriffe der russischen Armee hätten die Soldaten keine Waffen, um das Leben der Zivilisten zu schützen.

Ukraine-Krieg: Die WHO will keine Angaben zu Gefahren über Pathogene in ukrainischen Laboren machen

Update vom 11. März, 13.41 Uhr: Die WHO will sich nicht zu konkreten Aussagen festlegen lassen, ob von den Laboren in der Ukraine eine Gefahr ausgeht: Könnten gefährliche Pathogene aus Laboren austreten?

Die WHO sei routinemäßig mit allen Mitgliedsländern im Austausch über die Laborsicherheit. sagte ein WHO-Sprecher am Freitag. Ebenso müssten Behörden in aller Welt die Risikolage ständig beurteilen. Darüber, welche Pathogene in ukrainischen Laboren lagern oder wann zuletzt Kontakt bestand, wollte er aber keine Angaben machen.

Dass Chemiewaffen zum Einsatz kommen könnten - davor warnt ein Militärexperte.

Ukraine-Krieg: Russische Streitkräfte setzten laut UN Raketen in der Nähe von bewohnten Gebieten in der Ukraine ein

Update vom 11. März, 12.42 Uhr: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat im Ukraine-Krieg zahlreiche russische Angriffe auf zivile Ziele dokumentiert. Dabei könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, sagte eine Sprecherin des Hochkommissariats am Freitag in Genf. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar mindestens 26 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden. Dabei seien zwölf Menschen umgekommen und 34 verletzt worden, sagte ein Sprecher in Genf.

Die Sprecherin des Hochkommissariats sprach von „offenbar wahllosen Angriffen“, bei denen Zivilisten getötet und verletzt wurden, was nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist. Russische Streitkräfte setzten in der Nähe von bewohnten Gebieten Raketen sowie schwere Artilleriegranaten ein und griffen aus der Luft an. Es gebe glaubhafte Berichte über den Einsatz von Streumunition.

„Wir erinnern die russischen Behörden daran, dass gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte sowie das sogenannte Flächenbombardement in Städten und Dörfern und andere Formen wahlloser Angriffe nach dem Völkerrecht verboten sind und Kriegsverbrechen darstellen können“, sagte die Sprecherin.

Sie bekräftigte, dass ein vor wenigen Tagen in Mariupol angegriffenes Gebäude eine funktionierende Geburtsklinik war. Vertreter Russlands sagen, in dem Gebäude sei ein Lager ukrainischer Kämpfer gewesen*. Bei dem Angriff seien 17 Zivilisten verletzt worden, sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Berichte, dass dabei drei Menschen ums Leben kamen, würden noch geprüft.

Update vom 11. März, 12.17 Uhr: Über einem Park der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist inmitten des Ukraine-Konflikts der Nacht zum Freitag ein unbemanntes Militärflugzeug russischer Produktion abgestürzt. Das bestätigte der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic am Freitag am Rande des EU-Gipfels in Versailles. Menschen wurden nach Polizeiangaben nicht verletzt. Geparkte Autos wurden beschädigt. Das Fluggerät sei über Rumänien und Ungarn kommend in den kroatischen Luftraum eingedrungen. Noch sind viele Fragen offen, mehr dazu lesen Sie hier.*

News im Ukraine-Krieg: Putin will russische Truppen aufstocken

Update vom 11. März, 11.27 Uhr: Der russische Präsident Putin erwägt im Ukraine-Krieg nach aktuellen News die Verstärkung seiner Truppen an den Grenzen zum Westen der Ukraine. Bei einer am Freitag im Fernsehen übertragenen Sitzung des Sicherheitsrats in Moskau forderte Putin seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu auf, einen entsprechenden Plan zu erarbeiten. Als Grund nannte der russische Präsident die „von den Nato-Ländern beschlossenen Maßnahmen“.

Die Nato-Staaten haben als Reaktion auf Russlands Militäreinsatz in der Ukraine tausende Soldaten nach Mittel- und Osteuropa entsandt. Moskau hat einen Rückzug der Allianz gefordert. Die Nato-Mitglieder Polen und die drei baltischen Staaten haben eine gemeinsame Grenze mit Russland. Die Ukraine grenzt an mehrere andere Nato-Staaten: Ungarn, Rumänien und die Slowakei.

Wladimir Putin: Eine Sitzung mit ihn wurde am 10. März im russischem Fernsehen übertragen. © MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

News im Ukraine-Krieg: Rätsel um Putins riesigen Konvoi vor Kiew gelöst?

Update vom 11. März, 10.37 Uhr: Im Ukraine-Krieg war tagelang auf Satellitenbildern ein gigantischer russischer Militärkonvoi vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu sehen. Die Kolonne aus russischen Panzern kam jedoch nicht voran. Gründe waren offenbar Probleme bei der Versorgung und durch ukrainische Luftangriffe zerstörte Fahrzeuge.

Jetzt gibt es News dazu: Neue Satellitenbilder zeigen offenbar, dass der Konvoi vor Kiew sich aufgelöst und neu formiert hat. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich dabei auf Informationen des Unternehmens Maxar Technologies, von dem die Satellitenaufnahmen stammen. Demnach seien die Panzer teilweise in benachbarte Wälder gefahren und in der Nähe seien Haubitzen in Stellung gegangen, um das Feuer zu eröffnen. Auch in Orten rund um den Antonow-Flughafen nördlich von Kiew seien mehrere gepanzerte Fahrzeuge zu sehen, habe Maxar Technologie mitgeteilt.

Ein etwa 60 Kilometer langer russischer Militärkonvoi stand tagelang vor der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Jetzt scheint er sich aufzulösen. © picture alliance/dpa/Maxar Technologies/AP | Uncredited

Ob dies eine unmittelbare Bedrohung für Kiew darstellt, ist bisher nicht klar. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass die russischen Truppen vor Kiew in den vergangenen 24 Stunden rund fünf Kilometer vorgerückt seien. Dies habe ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums gesagt, der unter der Bedingung der Anonymität gesprochen habe. Der Mitarbeiter habe keinen Hinweis gegeben, dass sich der Konvoi neu positioniert habe. In den vergangenen Tagen seien aber einige Fahrzeuge gesehen worden, die sich von der Straße in Richtung Wald bewegten.

Eine Schlacht um Kiew könnte den Charakter des Ukraine-Kriegs grundlegend verändern, warnt ein US-Experte. Der Experte für Kriegsführung in Städten hält es für gut möglich, dass es zu Häuserkämpfen in der ukrainischen Hauptstadt kommen wird - und dass dann ein Alptraum bevorstehen könne*.

Aktuelle News: Putin will im Ukraine-Krieg „freiwillige Kämpfer“ einsetzen

Update vom 11. März, 10.28 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin* hat angeordnet, die Entsendung von „freiwilligen“ Kämpfern in die Ukraine zu erleichtern. Dies sei eine Reaktion auf die „Söldner“, die der Westen in die Ukraine gebracht habe, sagte Putin am Freitag bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des Sicherheitsrats zu Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

„Wenn man sieht, dass es Menschen gibt, die auf freiwilliger Basis (den Separatisten in der Ostukraine) helfen wollen, dann muss man ihnen auf halbem Weg entgegenkommen und ihnen helfen, in die Kampfgebiete zu ziehen“, sagte Putin. Laut ukrainischen Regierungskreisen haben sich offenbar auch hunderte Deutsche freiwillig auf den Weg in die Ukraine gemacht, um dort zu kämpfen.

News im Ukraine-Krieg: Greift Russland bald Kiew an?

Update vom 11. März, 10.20 Uhr: Düstere Prognose im Ukraine-Krieg: Experten der britischen Regierung halten Angriffe russischer Truppen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew in den kommenden Tagen für wahrscheinlich. Das geht aus einer Einschätzung des Verteidigungsministeriums in London hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde. „Russland wird wohl versuchen, seine Kräfte neu aufzustellen für erneute Offensiven in den kommenden Tagen. Das wird wahrscheinlich auch Militäraktionen gegen die Hauptstadt Kiew einschließen“, hieß es darin.

Gleichzeitig gehen die britischen Militärexperten davon aus, dass Russlands Armee „mit großer Wahrscheinlichkeit“ hinter ihren Plänen für die Invasion zurückliegt. Russland mache nur eingeschränkte Fortschritte*. Logistische Probleme, die den Vormarsch aufgehalten hätten, bestünden weiterhin. Hinzu komme der weiterhin starke Widerstand ukrainischer Kräfte.

Update vom 11. März, 9.45 Uhr: Altkanzler Gerhard Schröder hat sich offenbar schon am Donnerstag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen, um über den Ukraine-Krieg zu sprechen. Schröder soll sich derzeit in Moskau aufhalten, es ist unklar, ob weitere Gespräche mit Putin stattfinden werden. Einzelne SPD-Politiker begrüßen die angeblichen Bemühungen des Altkanzlers, der wegen seiner engen Verbindungen zu Russland zuletzt stark in der Kritik stand.

Aktuelle News im Ukraine-Krieg: Separatisten bringen angeblich mehrere Städte unter Kontrolle

Update vom 11. März, 8.36 Uhr: Prorussische Separatisten haben im Osten der Ukraine nach Militärangaben aus Moskau die Stadt Wolnowacha unter ihre Kontrolle gebracht. Die Stadt war nach russischen Angaben seit dem 28. Februar eingekesselt. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht. Die Truppen der „Volksrepublik Donezk“ hätten zudem vier weitere Ortschaften eingenommen und seien insgesamt sechs Kilometer weit in ukrainisches Gebiet vorgedrungen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Die russische Armee habe ihre Angriffe ebenfalls fortgesetzt - und sei um weitere 17 Kilometer vorgedrungen.

Zudem seien die Luftwaffenstützpunkte in der westukrainischen Gebietshauptstadt Iwano-Frankiwsk und in Lutsk im Nordwesten des Landes mit Hochpräzisionswaffen außer Gefecht gesetzt worden, sagte der Sprecher. Insgesamt seien bisher mehr als 3000 Objekte der militärischen Infrastruktur in der Ukraine vernichtet worden, hieß es. Auch diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Ukraine-Russland-Krieg: Selenskyj über Lage in Mariupol

Update vom 11. März, 8.05 Uhr: Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seinem Video aus der Nacht zum Freitag, dass Russland Evakuierungsaktionen in Mariupol und Wolnowacha im Südosten verhindert habe. Er bezichtigte das russische Militär des Angriffs auf einen Fluchtkorridor aus der belagerten Hafenstadt Mariupol. „Die russischen Truppen stellten das Feuer nicht ein. Trotzdem habe ich beschlossen, einen Fahrzeugkonvoi nach Mariupol zu schicken, mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten“, sagte Selenskyj in dem Video. „Aber die Besatzer haben einen Panzerangriff genau dort gestartet, wo dieser Korridor verlaufen sollte.“ Er bezeichnete den Angriff als einen Akt „unverschämten Terrors von erfahrenen Terroristen“.

Die Menschen in der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer sind bereits seit zehn Tagen eingeschlossen. Der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, erklärte in einem Video, russische Kampfflugzeuge hätten am Donnerstag „alle 30 Minuten“ Wohngebiete in der Stadt angegriffen und „Zivilisten, ältere Menschen, Frauen und Kinder getötet“. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300.000 Zivilisten, die dort ohne Wasser oder Strom ausharren. Bereits in den vergangenen Tagen waren lokale Waffenruhen für Evakuierungen aus Mariupol gescheitert. Moskau und Kiew wiesen sich dafür gegenseitig die Schuld zu.

Auf diesem vom Pressebüro des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellten und auf Facebook veröffentlichten Videostandbild spricht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, am 10. März. © -/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

News im Ukraine-Krieg: Städte umzingelt

Update vom 11. März, 6.35 Uhr: Gleich mehrere Städte werden im Ukraine-Krieg von russischen Truppen gezielt umzingelt, vermutet das Pentagon. Währenddessen reist Altkanzler Schröder nach Moskau. Die Geschehnisse der Nacht hier im Überblick.

Zerstörtes Militärgerät am 9. März in einem Dorf in Donezk. © Ilya Pitalev/SNA/Imago

News im Ukraine-Krieg: Putins Regierung will Zivilisten Ausreise nach Russland ermöglichen

Update vom 11. März, 5.20 Uhr: Aktuelle News im Ukraine-Krieg: Die russische Regierung will Zivilisten aus umkämpften Gebieten der Ukraine die Ausreise nach Russland ermöglichen. „Wir geben offiziell bekannt, dass humanitäre Korridore für die Russische Föderation von nun an einseitig, ohne Koordination, jeden Tag ab 10.00 Uhr morgens (08.00 Uhr MEZ) geöffnet werden“, erklärte das Moskauer Verteidigungsministerium am Donnerstag. Über Fluchtrouten „in andere Richtungen“ würden von Fall zu Fall mit der ukrainischen Seite verhandelt.

Selenskyj warf Russland vor, den Fluchtkorridor und einen Sammelpunkt für flüchtende Menschen aus Mariupol am Donnerstag beschossen zu haben. Moskau tue zudem alles, um die Ukrainer in den von russischen Einheiten belagerten Städten zu täuschen. Er rief Bürger mit Kontakten zu Bewohnern von Mariupol dazu auf, diesen mitzuteilen, dass man den Kampf um die Stadt und für ein Ende der „Folter“ dieser nicht aufgebe. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

Ukraine-Krieg: Russische Soldaten kreisen Städte ein - aktuelle News vom Konflikt

Update vom 11. März, 5.15 Uhr: Das russische Militär versucht nach Einschätzung des Pentagons ukrainische Städte zu umzingeln - darunter auch die Hauptstadt Kiew. „Charkiw und Tschernihiw, Mariupol - wir sehen diese Bemühungen, einzukreisen und zu umzingeln“, sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter am Donnerstag. Man beobachte dies auch rund um die Hauptstadt Kiew. Die russischen Soldaten kämen von mehreren Seiten, so der Beamte. „Was wir also sehen, sind diese verschiedenen Vorstoßlinien in Richtung Kiew.“ Kiew sei aber viel größer als die anderen Städte und werde stark verteidigt.

Die russischen Streitkräfte seien in den vergangenen 24 Stunden weiter vorgerückt und hätten schätzungsweise fünf Kilometer gut machen können, hieß es weiter. Das sei aber im Verhältnis gar nicht so viel. „Wie gesagt, Kiew wird gut verteidigt, und die Ukrainer setzen eine Menge Energie ein (...), um ihre Hauptstadt zu schützen“, so der Beamte. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man keine Aussage dazu treffen, wie lange es dauere, bis die Russen möglicherweise richtig in Kiew eindringen. Stellenweise seien die russischen Soldaten um die 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Ukraine-Krieg: Fluchtkorridore offenbar unter Beschuss

Update vom 10. März, 20.35 Uhr: In der Ukraine liefen heute wieder mehrere Evakuierungen. Dabei gab es offenbar mehrere Zwischenfälle. In der ostukrainischen Stadt Isjum wurde ein Korridor, durch den Menschen aus der Stadt kommen sollten, offenbar von russischen Truppen unter Beschuss genommen. Das berichtet der Kyiv Independent unter Berufung auf Oleg Sinegubow, Gouverneur des Oblasts Charkiw. Demnach seien dennoch etwa 1.600 Menschen mit 44 Bussen evakuiert worden.

Ein ähnlicher Beschuss eines Korridors wurde zuvor in Mariupol gemeldet. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit ihren rund 450.000 Einwohnern gilt seit Tagen als schwer umkämpft. Russische Truppen würden die Hafenstadt bombardieren, kritisiert die Ukraine. Russland beteuert, keine zivilen Ziele anzugreifen. Zuletzt wurde allerdings ein Kinderkrankenhaus getroffen.

Der Ausschnitt aus einem Video der ukrainischen Polizei zeigt ein zerstörtes Kinderkrankenhaus nach einem russischen Luftangriff in der Stadt Mariupol. © AFP/National Police of Ukraine/handout

Ukraine-Krieg wütet um Kiew: Droht Großangriff auf Hauptstadt nach gescheiterten Ukraine-Russland-Verhandlungen?

Erstmeldung vom 10. März: Kiew - Die Hauptstadt eines jeden Landes ist besonders wichtig. Dort sitzt das Staatsoberhaupt. Auch im Ukraine-Krieg* kommt Kiew daher eine besondere Bedeutung zu: „Wenn Kiew fällt, fällt die Regierung. Es sei denn, sie kann sich ins Exil absetzen“, erklärte der ehemalige General Hans-Lothar Domröse im Interview mit der FAZ am Mittwoch (9. März). Wie lange Kiew noch durchhält oder ob die ukrainische Stadt überhaupt von den russischen Truppen eingenommen wird, ist unklar.

Es könnte zunehmend zu einer Einkesselung der Stadt kommen, aber auch eine Offensive von zwei Seiten ist denkbar. „Putin* will den Sturz Selenskyjs* möglichst schnell. Es könnte sein, dass er deshalb schon jetzt einen Zangenangriff befiehlt. Aber dabei würde er herbe Verluste in Kauf nehmen. Denn dabei müsste Putin mit Panzern und Soldaten in die Stadt eindringen, ohne auf ausgehungerte Verteidiger zu treffen. Und die Ukrainer werden sie aus jedem Kanaldeckel heraus abschießen“, meint Domröse.

Kiew im Ukraine-Krieg: „Die Ukraine wird sich nicht ergeben“

Denn die Ukrainer geben sich entschlossen - auch ihr Außenminister. „Die Ukraine hat sich nicht ergeben, ergibt sich nicht und wird sich nicht ergeben!“, sagte Dmytro Kuleba am Donnerstag (10. März) nach seinem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow. Doch der von ukrainischer Seite erhoffte Waffenstillstand kam bei den Verhandlungen nicht heraus. Nur ein Ergebnis konnte verbucht werden: die grundsätzliche Bereitschaft von beiden Seiten, sich weiter zu treffen.

Was bedeutet das jetzt für Kiew? Die Gefechte dürften erst einmal weiter gehen. Schon in der Nacht zu Donnerstag setzten die russischen Streitkräfte nach Angaben des ukrainischen Generalstabs ihre „offensive Operation“ zur Einkesselung der Hauptstadt fortgesetzt.

Ein zerstörter russischer Panzer steht nach Kämpfen auf einer Straße in der Nähe von Brovary, nördlich von Kiew (10. März 2022). © Felipe Dana/dpa

Ukraine-Krieg-News: Unzählige Menschen fliehen - „Hauptstadt ist in eine Festung verwandelt worden“

Zwar erklärte die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Mittwoch, die russischen Truppen hätten nicht den Auftrag, „die aktuelle Regierung zu stürzen“ oder die „Eigenstaatlichkeit“ der Ukraine zu zerstören. Binnen weniger Tage hat sich die Frontlinie rund um die ukrainische Hauptstadt aber deutlich verschoben: Stand die russische Armee vor fünf Tagen noch rund hundert Kilometer nordöstlich von Kiew entfernt, näherten sie sich am Mittwoch der an Kiew grenzenden Stadt Browary, wie AFP-Reporter berichteten. Bewohner berichteten ihnen von sich intensivierenden Kämpfen in der Region. Der Kriegsverlauf in Karten zeigt, wie zwei Wochen Invasion die Ukraine heimsuchten.

Unzählige Menschen fliehen, suchen Schutz. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine* ist nach Angaben des Bürgermeisters von Kiew die Hälfte der Einwohner aus der ukrainischen Hauptstadt geflohen. „Nach unseren Informationen hat einer von zwei Bewohnern von Kiew die Stadt verlassen“, sagte Vitali Klitschko am Donnerstag im ukrainischen Fernsehen.

Ukraine-Krieg: Klitschko: „Kiew ist in eine Festung“

„Jede Straße, jedes Gebäude, jeder Kontrollpunkt sind verstärkt worden“, sagte Klitschko weiter. „Kiew ist in eine Festung verwandelt worden.“ Nach Angaben des Bürgermeisters haben knapp zwei Millionen Bewohner der Hauptstadt die Flucht ergriffen; im Großraum Kiew lebten vor dem Krieg rund 3,5 Millionen Menschen. Und die Ukraine plant weitere Evakuierungen von Zivilisten - auch aus Kiew. (cibo/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.