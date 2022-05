Offiziell: Schweden will in die Nato – trotz aller Russland-Drohungen

Von: Andreas Schmid

Die Regierungschefinnen Sanna Marin (Finnland, li.) und Magdalena Andersson (Schweden, re.) im Mai mit Bundeskanzler Olaf Scholz. © John MacDougall/AFP

Die Nato könnte wachsen: Schweden hat angekündigt, einen Aufnahmeantrag zu stellen. Auch Finnland debattiert - trotz aller Putin-Drohungen.

Stockholm - Schweden will Nato-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für einen Beitrittsantrag zum Ausdruck gebracht. Auch in Finnland läuft eine Debatte um einen Nato-Beitritt. Eine Parlamentsdebatte gilt als sicher.

Nato: Russland will Schwedens und Finnlands Beitritt „nicht einfach hinnehmen“

Russland und Präsident Wladimir Putin hatten den skandinavischen Ländern zuvor mehrfach gedroht. Nach Angaben des Kreml beobachtet Russland den geplanten Nato-Beitritt von Finnland und Schweden „sehr vorsichtig“. Russland werde den Beitritt von Schweden und Finnland „nicht einfach hinnehmen“, hieß es vom stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow.

„Dies ist ein weiterer schwerer Fehler mit weitreichenden Folgen“, sagte Rjabkow laut russischen Nachrichtenagenturen weiter. Russlands Reaktion werde „von den praktischen Konsequenzen des Beitritts“ der beiden Länder zur Nato abhängen. „Für uns ist klar, dass die Sicherheit Schwedens und Finnlands durch diese Entscheidung nicht gestärkt wird“, betonte der Vize-Außenminister laut Staatsagentur Tass. An die Adresse der beiden skandinavischen Länder fügte er hinzu: „Sie sollten keinerlei Illusionen haben, dass wir uns damit einfach abfinden.“

Nato: Finnland und Schweden bald Nato-Mitglieder? Blick in die Türkei

Schweden und Finnland sind bislang kein Mitglied der Nato. Die beiden Länder gelten als neutral und waren bisher auch nicht wirklich an einem Beitritt interessiert. Der Ukraine-Krieg hat das verändert. Vor allem Finnland sorgt sich aufgrund der gemeinsamen Grenze zu Russland. Bereits am Sonntag hatte die finnische Regierung mitgeteilt, dass sie einen Nato-Beitrittsantrag stellen will. Offiziell eingereicht ist er allerdings noch nicht.

Das Aufnahmeverfahren startet, wenn Finnland und Schweden ihre Anträge im Nato-Hauptquartier in Brüssel eingereicht haben. Alle 30 Bündnisstaaten müssen einem Beitritt zustimmen. Das ist insbesondere mit Blick auf die Türkei interessant. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sorgte mit Bedenken gegen den Beitritt für Unruhe innerhalb der Nato. Als Grund nannte er Schwedens und Finnlands angebliche Unterstützung für kurdische Extremisten. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg versicherte indes, die Türkei wolle den Beitritt der zwei nordischen Länder nicht „blockieren“. Auch Außenministerin Annalena Baerbock wandte sich an Erdogan. (as)